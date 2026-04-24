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    Fernando Ortiz zanja con letra chica el fichaje de un nuevo arquero para Colo Colo

    El técnico albo aborda el escenario que desencadenó la lesión de Fernando de Paul.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Fernando Ortiz, en un partido de Colo Colo. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Fernando Ortiz está enfrentado a un dilema inmediato. La lesión de Fernando de Paul lo pone frente a un escenario complejo: elegir entre Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva, dos elementos con poca experiencia en el primer equipo de Colo Colo, al menos, en el choque frente a Universidad de Concepción.

    El otro es de mediano plazo: determinar si refuerza el puesto. A comienzos de temporada, el entrenador pidió un guardameta de mayor experiencia para competir con el exgolero de San Luis y Universidad de Chile. Sin embargo, la dirigencia denegó la petición, precisamente en función de darles rodaje a los elementos jóvenes y, sobre todo, porque implicaba un costo adicional en una temporada en que los recursos escasean, por la ausencia de competencias internacionales.

    Fernando Ortiz zanja con letra chica el fichaje de un nuevo arquero para Colo Colo

    El técnico albo zanja una disyuntiva: si llegará algún portero al Cacique. Aunque, en la práctica, lo hace con letra chica. "Quiero dejar bien en claro que no voy a buscar ningún jugador que esté libre. Confío 100% en los chicos que están“, puntualiza, respecto de la posibilidad reglamentaria que tiene para llenar el plantel.

    Consultado respecto de si esa perspectiva variará cuando se abra el libro de pases, optó por la evasión. “No hablo del futuro. Lo más importante es el domingo“, expresó.

    Gabriel Maureira debutó en el primer equipo de Colo Colo enfrentando a Peñarol. FOCOUY/PHOTOSPORT

    El DT recordó la solicitud que le planteó a comienzos de año a la dirigencia, a través de la gerencia deportiva, que encabeza Daniel Morón. “Cuando me manifesté de que se necesitaba un arquero más era para lograr una competencia con Fernando, pero desde el momento en que decidimos no incorporar un arquero, yo tengo 100 por ciento de confianza en los dos chicos que hoy pelean el puesto“, insistió.

    En lo inmediato, prefiere mantener a Maureira y Villanueva expectantes en la disputa por el puesto. "Mañana (el sábado) tomaré esa decisión con el que esté mejor“, concluyó respecto de quien defenderá la portería alba en el choque ante el Campanil.

    La respuesta a Aquino

    El DT también le contestó a Claudio Aquino. “No sé si al debe. Creo que en Vélez me ha tocado estar en otro equipo, en otras formaciones, con otros compañeros, me ha tocado jugar en otra posición. Han sido muy pocas veces las veces que me ha tocado jugar en mi posición”, expresó el transandino respecto del rol que cumple en el campo de juego: como virtual puntero izquierdo.

    “Es una opinión de Claudio. Se ha manifestado de una manera que obviamente uno lo entiende, pero él está tranquilo en el sentido de (jugar) donde el entrenador, en este caso yo, lo requiera”, afirmó.

    Más sobre:Colo ColoFernando OrtizFernando de PaulGabriel MaureiraEduardo VillanuevaFútbolFútbol Nacional

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