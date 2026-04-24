SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La decisión que le pesa a Colo Colo por la dolencia que sufrió Fernando de Paul ante Palestino

    El guardameta sufrió un problema muscular en el choque entre el Cacique y los árabes. A falta de la determinación de la magnitud de la dolencia, en Macul se cuestionan una determinación adoptada a comienzos de temporada.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    El momento en que Gabriel Maureira reemplaza a Fernando de Paul (Foto: Photosport) DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    El minuto 69′ del partido entre Colo Colo y Palestino terminó siendo fatídico para los albos. Dos cambios reflejan esa situación. Joaquín Sosa y Fernando de Paul abandonan el campo de juego. El uruguayo, después de perder una carrera contra Ian Garguez, en una situación que derivó en un gol de los árabes que, luego, fue invalidado. El guardameta había quedado en el piso producto de una hiperextensión de la pierna derecha.

    En lugar del golero ingresó Gabriel Maureira. El guardameta concretaba su estreno en el profesionalismo. El 7 de febrero cumplió 19 años, por lo que en Macul es considerado una de las promesas del club popular. En rigor, no fue exigido.

    La decisión que le pesa a Colo Colo por la dolencia que sufrió Fernando de Paul ante Palestino

    La gravedad de la lesión de Tuto no ha sido informada oficialmente por los albos. Inicialmente, Fernando Ortiz descartó el peor escenario: que se tratara de una dolencia en la rodilla, lo que habría supuesto un escenario catastrófico, con una larga recuperación de por medio. “Ojalá que no sea nada. Sí puedo decir que no tiene dolor de rodilla, porque se ve muy fea la imagen. Se le contracturó un poco el posterior“, estableció el entrenador. De Sosa, precisó que había presentado un calambre en un gemelo. En ese contexto, el escenario es menos apremiante. El uruguayo debería estar disponible para el encuentro ante Universidad de Concepción, el domingo, en el sur.

    Sin embargo, con el transcurso de las horas, se conoció la magnitud: desinserción de uno de los músculos isquiotibiales. Es decir, la rotura completa de los tendones que unen los músculos posteriores del muslo con la pelvis o tibia. Resultado: cirugía y recuperación de un par de meses. Mínimo hasta el término de la primera rueda.

    La salida de De Paul no solo generó incertidumbre inmediata. También revivió una discusión que había nacido a mediados de la temporada anterior, cuando los albos vieron partir a Brayan Cortés, quien se enrolaba en Peñarol, y que revivió a comienzos de la actual, cuando el nortino optó por seguir su carrera en Argentinos Juniors.

    Eduardo Villanueva, la otra carta alba para el pórtico. (Foto: Photosport) Dragomir Yankovic/Photosport

    Tradicionalmente, el Cacique ha optado por tener dos porteros de un nivel que les permitiría asumir perfectamente la titularidad. En la historia reciente de los albos sobran ejemplos. Mario Osbén y Roberto Rojas, en los ochenta; Daniel Morón y Marcelo Ramírez en la última parte de esa década y la primera mitad de la siguiente; y el Rambo y Claudio Arbiza en el ciclo posterior, son algunos de los que, inmediatamente recorren la memoria de los fanáticos del equipo popular. A esa lista habría que sumar a De Paul y Cortés disputándose el puesto hace no mucho tiempo.

    Sin reemplazo

    Después de la primera partida de Cortés, Peñarol, los albos realizaron una apuesta: confiar en Eduardo Villanueva. “Coincidimos con el director técnico, con el gerente deportivo, el directorio mismo y todas las las personas que hacemos esta institución en que no íbamos a quedar con los arqueros que tenemos en este momento. Eduardo es un arquero que viene hace rato ya mostrando sus armas y creemos que está preparado para hacer el número dos de Colo Colo”, sostuvo Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro en relación a la determinación.

    El escenario se repitió a comienzos de año, cuando el nortino optó por continuar en el extranjero y se vinculó con Argentinos Juniors, una decisión que, por cierto, contribuía a bajar la carga salarial de los albos en un año sin competencias internacionales. Otra vez, el Cacique optó por confiar su puerta en las jóvenes manos de Villanueva y de Gabriel Maureira, quien reemplazó al exgolero de San Luis y Universidad de Chile después de su salida ante el equipo de colonia.

    Maureira convenció a Ortiz en la pretemporada que los albos realizaron en Uruguay. Particularmente, por su actuación ante Peñarol, en uno de los encuentros que contempló esa preparación. Villanueva, en tanto, desapareció de las citaciones.

    Originalmente, eso sí, el Tano pretendía fichar a un golero de experiencia. Lo pidió expresamente. Esteban Andrada sonó como opción. Morón, en tanto, elevó la de Jaime Vargas. Ninguno llegó a Macul.

    Un ciclo que se rompe

    Marcelo Ramírez es categórico. “Lo digo por experiencia: lo mejor es tener dos arqueros de nivel parecido. Eso ayuda a potenciarse, genera competencia. Y un tercer arquero de proyección, juvenil. Este año quedaron dos de proyección, que antes debieron ir a otros equipos a buscar experiencia. No lo hicieron y ahora, como están las cosas, hay que confiar”, afirma. “No es de ahora, es histórico. Cuando yo estaba en las cadetes, los dos arqueros eran Rojas y Osbén. El tercero era yo. Históricamente, Colo Colo siempre tuvo dos arqueros potentes y uno de proyección”, insiste.

    De todas formas, respalda a Maureira. “Ha jugado muy poco, pero por lo que le he visto tiene confianza, personalidad. Para mí, lo más importante en un arquero es su carácter. Se pueden tener todas las cualidades físicas o técnicas, pero si no tienes carácter, no sirves. Eso sí, tanto él como Villanueva tienen pocos minutos. Hay un error de Ortiz: debió darles más partidos. En la Copa de la Liga, ejemplo. Maureira tiene proyección, físico privilegiado, es un arquero moderno”, puntualiza Rambo.

    El ex seleccionado nacional aporta una consideración más. “El próximo partido no estarán Vidal ni Sosa, pero hasta eso le puede dar más opciones de brillar”, teoriza.

    Finalmente, se afirma en ejemplos de goleros excepciones. “Buffon empezó a atajar a los 19 años, Casillas a los 20, Bravo, lo mismo. Hay ejemplos. Hay que esperar”, sostiene.

    Roberto Rojas es más categórico. “Creo que fue un error del proyecto relacionado a los arqueros. Normalmente los equipos grandes tienen dos arqueros de experiencia. Siempre se trabajó con tres o cuatro arqueros. Colo Colo está pagando el pato por no hacer un proyecto que le diera seguridad al equipo de tener grandes arqueros”, declaró a Redgol. “Dos que pueden jugar en cualquier momento y jóvenes que agarren la experiencia de los otros. Colo Colo no pensó en resguardar una posición muy importante. El error fue no haber planificado desde el comienzo de la temporada qué puede pasar si se pierde un arquero. De repente tú pierdes tres o cuatro arqueros por lesión. Son casos extremos, pero pasan. En este caso, erraron el técnico y los que planificaron el plantel”, insistió.

    En tanto, Adolfo Nef, guardameta del histórico Colo Colo 73, opta por valorar que el modelo se rompa. “Siempre Colo Colo tuvo la política de traer dos arqueros del mismo nivel. Alguna vez había que romper con eso. Los dos juveniles están capacitados. Desconozco la lesión de De Paul, pero ojalá que no sea tan grande. Mientras, con ellos podemos aguantar y no tener que comporar arqueros, como siempre”, considera. “Hay un segundo que con suerte jugará el 10 por ciento de los partidos”, grafica.

    Después, opta entre ambos proyectos. “Me gusta Maureira. Lo conozco desde que llegó. Sé perfectamente lo que juega. No le veo mayores debilidades. Lo encuentro bastante regular, confiable. Ha jugado, ha tenido torneos internacionales. Lo que va a vivir no le resultará tan lejano. Ojalá que tenga la suerte de que se le presenten partidos favorables, de esos que todos los arqueros necesitan”, explica.

    Cuando Villanueva pudo jugar, no le tocaron partidos para lucirse. No se puede negar esa realidad. Hay días en que todo sale bien y otros en que se hace difícil, que llegan pelotas complicadas. Hay que tener esa dosis de fortuna para debutar y que resulte bien y no te toquen ese tipo de partidos”, sentencia.

    Más sobre:Colo ColoFernando de PaulDe PaulFernando OrtizFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Petróleo cae tras extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano y señales de diálogo con Irán

    El bloqueo a Ormuz obliga a Estados Unidos a desplegar tres portaaviones en el golfo Pérsico por vez primera desde 2003

    Rusia acusa a Ucrania y Europa de no estar implicados en la resolución pacífica del conflicto

    Noruega impulsa la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años

    El aeropuerto de Teherán retomará sus vuelos internacionales a varios destinos tras prórroga del alto al fuego

    Rusia asegura haber impedido un “ataque terrorista” contra altos cargos de su organismo regulador de medios

    Lo más leído

    1.
    “¿Tocó alguna pelota?“: medios españoles califican con nota uno a Alexis Sánchez tras la derrota de Sevilla ante Levante

    “¿Tocó alguna pelota?“: medios españoles califican con nota uno a Alexis Sánchez tras la derrota de Sevilla ante Levante

    2.
    Arsenal, contra Manchester City y frente a un trauma de 22 años en la Premier League

    Arsenal, contra Manchester City y frente a un trauma de 22 años en la Premier League

    3.
    Portazo a la idea del gobierno: la UC fija su postura en torno al regreso de hinchas visitantes en los clásicos

    Portazo a la idea del gobierno: la UC fija su postura en torno al regreso de hinchas visitantes en los clásicos

    4.
    Candidato a la rectoría de la Universidad de Chile celebra la salida de Michael Clark de Azul Azul: “Es una buena noticia”

    Candidato a la rectoría de la Universidad de Chile celebra la salida de Michael Clark de Azul Azul: “Es una buena noticia”

    5.
    El head coach de los Cóndores puede ser chileno: diputados piden nacionalizar por gracia a Pablo Lemoine

    El head coach de los Cóndores puede ser chileno: diputados piden nacionalizar por gracia a Pablo Lemoine

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 24 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 24 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Madrid Open

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Madrid Open

    Temblor hoy, viernes 24 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, viernes 24 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Presidente Kast valora acercamiento con Bolivia tras cita entre cancilleres

    Beatriz Sánchez y megarreforma: “El gobierno no tiene todo ganado en las dos cámaras”

    Petróleo cae tras extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano y señales de diálogo con Irán
    Negocios

    Petróleo cae tras extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano y señales de diálogo con Irán

    El primogénito de Horst Paulmann toma el mando de Cencosud: Manfred Paulmann asume la presidencia

    Tras reunión con Kast, gobierno se compromete con pymes a que su impuesto corporativo siga en 12,5% de forma permanente

    La ciencia detrás de la meditación y sus beneficios en el cerebro, según un reciente estudio
    Tendencias

    La ciencia detrás de la meditación y sus beneficios en el cerebro, según un reciente estudio

    Hasta 3 °C: los sectores de la Región Metropolitana que tendrán las mañanas más frías del año

    Confirman la fecha de llegada de Wegovy a Chile: el tratamiento más fuerte que Ozempic para el manejo de la obesidad

    Arsenal, contra Manchester City y frente a un trauma de 22 años en la Premier League
    El Deportivo

    Arsenal, contra Manchester City y frente a un trauma de 22 años en la Premier League

    El head coach de los Cóndores puede ser chileno: diputados piden nacionalizar por gracia a Pablo Lemoine

    Las medidas de la Fórmula 1 para hacer frente a las críticas luego de las quejas de los pilotos y del accidente en Suzuka

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Viaje a los 90: así se hizo Cuerpo Celeste, uno de los filmes chilenos más emotivos del último año
    Cultura y entretención

    Viaje a los 90: así se hizo Cuerpo Celeste, uno de los filmes chilenos más emotivos del último año

    El libro de Neruda hecho con uniformes de guerra: la joya que la U. de Chile exhibirá por el Mes del Libro

    La plataforma Spotify revela cuáles son los artistas más escuchados de su historia

    El bloqueo a Ormuz obliga a Estados Unidos a desplegar tres portaaviones en el golfo Pérsico por vez primera desde 2003
    Mundo

    El bloqueo a Ormuz obliga a Estados Unidos a desplegar tres portaaviones en el golfo Pérsico por vez primera desde 2003

    Rusia acusa a Ucrania y Europa de no estar implicados en la resolución pacífica del conflicto

    Noruega impulsa la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene
    Paula

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra