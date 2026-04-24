El minuto 69′ del partido entre Colo Colo y Palestino terminó siendo fatídico para los albos. Dos cambios reflejan esa situación. Joaquín Sosa y Fernando de Paul abandonan el campo de juego. El uruguayo, después de perder una carrera contra Ian Garguez, en una situación que derivó en un gol de los árabes que, luego, fue invalidado. El guardameta había quedado en el piso producto de una hiperextensión de la pierna derecha.

En lugar del golero ingresó Gabriel Maureira. El guardameta concretaba su estreno en el profesionalismo. El 7 de febrero cumplió 19 años, por lo que en Macul es considerado una de las promesas del club popular. En rigor, no fue exigido.

La decisión que le pesa a Colo Colo por la dolencia que sufrió Fernando de Paul ante Palestino

La gravedad de la lesión de Tuto no ha sido informada oficialmente por los albos. Inicialmente, Fernando Ortiz descartó el peor escenario: que se tratara de una dolencia en la rodilla, lo que habría supuesto un escenario catastrófico, con una larga recuperación de por medio. “Ojalá que no sea nada. Sí puedo decir que no tiene dolor de rodilla, porque se ve muy fea la imagen. Se le contracturó un poco el posterior“, estableció el entrenador. De Sosa, precisó que había presentado un calambre en un gemelo. En ese contexto, el escenario es menos apremiante. El uruguayo debería estar disponible para el encuentro ante Universidad de Concepción, el domingo, en el sur.

Sin embargo, con el transcurso de las horas, se conoció la magnitud: desinserción de uno de los músculos isquiotibiales. Es decir, la rotura completa de los tendones que unen los músculos posteriores del muslo con la pelvis o tibia. Resultado: cirugía y recuperación de un par de meses. Mínimo hasta el término de la primera rueda.

La salida de De Paul no solo generó incertidumbre inmediata. También revivió una discusión que había nacido a mediados de la temporada anterior, cuando los albos vieron partir a Brayan Cortés, quien se enrolaba en Peñarol, y que revivió a comienzos de la actual, cuando el nortino optó por seguir su carrera en Argentinos Juniors.

Eduardo Villanueva, la otra carta alba para el pórtico. (Foto: Photosport) Dragomir Yankovic/Photosport

Tradicionalmente, el Cacique ha optado por tener dos porteros de un nivel que les permitiría asumir perfectamente la titularidad. En la historia reciente de los albos sobran ejemplos. Mario Osbén y Roberto Rojas, en los ochenta; Daniel Morón y Marcelo Ramírez en la última parte de esa década y la primera mitad de la siguiente; y el Rambo y Claudio Arbiza en el ciclo posterior, son algunos de los que, inmediatamente recorren la memoria de los fanáticos del equipo popular. A esa lista habría que sumar a De Paul y Cortés disputándose el puesto hace no mucho tiempo.

Sin reemplazo

Después de la primera partida de Cortés, Peñarol, los albos realizaron una apuesta: confiar en Eduardo Villanueva. “Coincidimos con el director técnico, con el gerente deportivo, el directorio mismo y todas las las personas que hacemos esta institución en que no íbamos a quedar con los arqueros que tenemos en este momento. Eduardo es un arquero que viene hace rato ya mostrando sus armas y creemos que está preparado para hacer el número dos de Colo Colo”, sostuvo Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro en relación a la determinación.

El escenario se repitió a comienzos de año, cuando el nortino optó por continuar en el extranjero y se vinculó con Argentinos Juniors, una decisión que, por cierto, contribuía a bajar la carga salarial de los albos en un año sin competencias internacionales. Otra vez, el Cacique optó por confiar su puerta en las jóvenes manos de Villanueva y de Gabriel Maureira, quien reemplazó al exgolero de San Luis y Universidad de Chile después de su salida ante el equipo de colonia.

Maureira convenció a Ortiz en la pretemporada que los albos realizaron en Uruguay. Particularmente, por su actuación ante Peñarol, en uno de los encuentros que contempló esa preparación. Villanueva, en tanto, desapareció de las citaciones.

Originalmente, eso sí, el Tano pretendía fichar a un golero de experiencia. Lo pidió expresamente. Esteban Andrada sonó como opción. Morón, en tanto, elevó la de Jaime Vargas. Ninguno llegó a Macul.

Un ciclo que se rompe

Marcelo Ramírez es categórico. “Lo digo por experiencia: lo mejor es tener dos arqueros de nivel parecido. Eso ayuda a potenciarse, genera competencia. Y un tercer arquero de proyección, juvenil. Este año quedaron dos de proyección, que antes debieron ir a otros equipos a buscar experiencia. No lo hicieron y ahora, como están las cosas, hay que confiar”, afirma. “No es de ahora, es histórico. Cuando yo estaba en las cadetes, los dos arqueros eran Rojas y Osbén. El tercero era yo. Históricamente, Colo Colo siempre tuvo dos arqueros potentes y uno de proyección”, insiste.

De todas formas, respalda a Maureira. “Ha jugado muy poco, pero por lo que le he visto tiene confianza, personalidad. Para mí, lo más importante en un arquero es su carácter. Se pueden tener todas las cualidades físicas o técnicas, pero si no tienes carácter, no sirves. Eso sí, tanto él como Villanueva tienen pocos minutos. Hay un error de Ortiz: debió darles más partidos. En la Copa de la Liga, ejemplo. Maureira tiene proyección, físico privilegiado, es un arquero moderno”, puntualiza Rambo.

El ex seleccionado nacional aporta una consideración más. “El próximo partido no estarán Vidal ni Sosa, pero hasta eso le puede dar más opciones de brillar”, teoriza.

Finalmente, se afirma en ejemplos de goleros excepciones. “Buffon empezó a atajar a los 19 años, Casillas a los 20, Bravo, lo mismo. Hay ejemplos. Hay que esperar”, sostiene.

Roberto Rojas es más categórico. “Creo que fue un error del proyecto relacionado a los arqueros. Normalmente los equipos grandes tienen dos arqueros de experiencia. Siempre se trabajó con tres o cuatro arqueros. Colo Colo está pagando el pato por no hacer un proyecto que le diera seguridad al equipo de tener grandes arqueros”, declaró a Redgol. “Dos que pueden jugar en cualquier momento y jóvenes que agarren la experiencia de los otros. Colo Colo no pensó en resguardar una posición muy importante. El error fue no haber planificado desde el comienzo de la temporada qué puede pasar si se pierde un arquero. De repente tú pierdes tres o cuatro arqueros por lesión. Son casos extremos, pero pasan. En este caso, erraron el técnico y los que planificaron el plantel”, insistió.

En tanto, Adolfo Nef, guardameta del histórico Colo Colo 73, opta por valorar que el modelo se rompa. “Siempre Colo Colo tuvo la política de traer dos arqueros del mismo nivel. Alguna vez había que romper con eso. Los dos juveniles están capacitados. Desconozco la lesión de De Paul, pero ojalá que no sea tan grande. Mientras, con ellos podemos aguantar y no tener que comporar arqueros, como siempre”, considera. “Hay un segundo que con suerte jugará el 10 por ciento de los partidos”, grafica.

Después, opta entre ambos proyectos. “Me gusta Maureira. Lo conozco desde que llegó. Sé perfectamente lo que juega. No le veo mayores debilidades. Lo encuentro bastante regular, confiable. Ha jugado, ha tenido torneos internacionales. Lo que va a vivir no le resultará tan lejano. Ojalá que tenga la suerte de que se le presenten partidos favorables, de esos que todos los arqueros necesitan”, explica.

“Cuando Villanueva pudo jugar, no le tocaron partidos para lucirse. No se puede negar esa realidad. Hay días en que todo sale bien y otros en que se hace difícil, que llegan pelotas complicadas. Hay que tener esa dosis de fortuna para debutar y que resulte bien y no te toquen ese tipo de partidos”, sentencia.