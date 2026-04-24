Senador Sergio Gahona y reforma al sistema de licencias médicas: “Vamos a tener presiones y seguramente ‘funas’ de los gremios”

“No me amedrentan gremios más o gremios menos. A todos les he dicho que me mantengo firme en el desarrollo de este proyecto de ley”, dijo el senador UDI Sergio Gahona, integrante de la Comisión de Salud del Senado, durante su intervención hoy en el seminario “Licencias médicas bajo la lupa”, organizado por Cajas de Chile.

Con la reactivación de la reforma al Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) en la Cámara Alta a comienzos de abril -ingresada por la administración de Gabriel Boric y a la que este gobierno puso urgencia simple- se ha reabierto también la polémica tras un proyecto que, entre sus principales medidas para hacer frente al mal uso y fraudes en la emisión de permisos de salud, propone reducir de tres a dos los días de carencia e incluir en esta medida a los funcionarios públicos, que hasta ahora reciben la totalidad de su sueldo independientemente de la duración de su licencia.

Con esto, se calcula un ahorro anual al sistema de más de 180 mil millones de pesos, ya que se desincentivaría la emisión de permisos cortos, lo que a juicio de Gahona “va en el camino correcto. Hay que avanzar en el proyecto y no detenerse, por más ANEF o menos ANEF que haya”, expresó durante el diálogo.

“Con todo el valor y el respeto que me merecen, claramente falta la vista del abuso que se ha producido y por lo tanto hay que tomar medidas: las defensas corporativas aquí no corren”, agregó en relación a los reparos que han manifestado distintos sectores respecto de la posible pérdida de derechos que sufrirían los trabajadores públicos ante esta reforma.

Efecto Dorothy: licencias disminuyeron en un 28% en primer trimestre 2026

A casi un año de que la Contraloría General de la República destapara el mal uso de licencias médicas en el sector público, lo que significó que más de 25 mil funcionarios viajaran fuera de Chile estando con reposo médico entre 2023 y 2024, las cifras de la Superintendencia de Seguridad Social muestran que los permisos por enfermedad disminuyeron en un 21% en el trimestre enero-marzo de 2026 respecto del mismo período del año pasado. En total, en los primeros tres meses se recibieron 472.901 licencias.

“En el último año, se aumentaron las investigaciones a profesionales emisores de licencias médicas en un 75%, tanto a partir de denuncias externas como investigaciones de oficio”, afirmó la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, quien anunció durante el encuentro de Cajas de Chile los desafíos que tendrá el gobierno frente al tema: incrementar los cruces de información a la hora de fiscalizar y una mayor coordinación entre el Compin, Fonasa, las Isapres, el Registro Civil y la Fiscalía para actuar conjuntamente en la reducción de fraudes y usos indebidos.

Un llamado similar hizo el presidente del directorio de Cajas de Chile, Marcelo Forni, quien destacó el rol que juegan las cajas de compensación como administradoras del subsidio por enfermedad para los usuarios de Fonasa. “Combatir el fraude es un primer paso, pero es oportuno repensar el diseño del sistema en su conjunto con el fin de eliminar los incentivos al uso abusivo que hoy existen. En esa línea, nos parece que los proyectos que están en tramitación en el congreso van en la dirección correcta”, expresó.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado y también parte del seminario, emplazó al gobierno a discutir sobre la necesaria reestructuración que necesita un organismo como la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), a la que hay que dotar “de más recursos humanos, más recursos financieros y especialistas en contraloría médicas. Es hora de preguntarse si las Compin deben seguir como están desde hace veinte años, en las Seremis de Salud, que son los órganos más raquíticos que tiene el sistema de salud”.

También, dijo, se necesita un pronunciamiento que agilice los sumarios relacionados con los fraudes asociados a licencias médicas: “A un año de la denuncia de la Contraloría, sólo un 2,7% de los sumarios están terminados”.