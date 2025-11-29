El millonario sueldo que recibirá Manuel Pellegrini tras renovar en el Betis

“Siempre con la ilusión de seguir creciendo”. Con esta frase, Manuel Pellegrini selló su renovación en el Betis hasta junio de 2027. Tal como lo adelantó El Deportivo, el ingeniero se quedará en España por una temporada más, pero siempre con un ojo puesto en la Selección.

Su idea es terminar el proceso que inició con el cuadro andaluz hace ya seis años y luego enfocarse en un trabajo “a fondo” con la Roja. El problema es que los honorarios que recibe en Europa son mucho más altos que lo que se paga en Chile.

O al menos eso es lo que reveló el diario El País de España, el cual indicó que el estratega chileno mantendrá los honorarios que recibe actualmente, o sea, ganará seis millones de euros (6.438.780.000 pesos) en los 12 meses que agregó a su vínculo.

A eso se le agregan bonos por objetivos alcanzados, tales como clasificar a los andaluces a la Champions League, y el pago del resto de su cuerpo técnico, lo que eleva la cifra a 10 millones de euros. Lejos de lo que ganaba Ricardo Gareca en Juan Pinto Durán, ya que el argentino recibía 2,8 millones de dólares por año.

Foto: Javier Vergara/PHOTOSPORT. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

El proyecto por sobre el dinero

La firma de su extensión en ningún caso le impedirá asumir la banca de la Roja si es que ambas partes coinciden con los objetivos a desarrollar, por que -tal como le dijeron sus cercanos a este medio- “a Manuel Pellegrini le entusiasma mucho la idea de dirigir a Chile. Ha tenido varios contactos. Hay elementos deportivos que lo hacen pensar en asumir ese desafío. El técnico sabe que a su edad puede ser el momento preciso para tomar esa cuenta pendiente".

Pero para que el DT se ponga el buzo del Equipo de Todos tiene que haber un buen proyecto deportivo detrás y eso lo ha hecho saber en todas las instancias en los que se ha dado el tema de conversación. Incluso, aunque las Eliminatorias para el Mundial 2030 comenzarán luego de que acabe su nuevo vínculo con los sevillanos, no se descarta que pueda comenzar antes a trabajar con los bicampeones de América.

“El hecho de que Chile quiera que yo sea su entrenador es un verdadero orgullo, sobre todo, porque es mi país. Hemos tocado muchas veces el tema, pero eso no tiene nada que ver con mi renovación acá. No he leído la noticia, pero no tiene mayor trascendencia en lo inmediato. Lo que sí es cierto es que siempre es un orgullo que uno tenga esa posibilidad de ser seleccionador de su país”, declaró hace poco Pellegrini.

Y a los días después reveló que “mi sueño es retirarme como técnico de Chile en el Mundial”. Y la ya mencionada cita es la gran chance que tendrá, pues el entrenador ya tiene 72 años y para la fiesta universal del 2030 bordeando los 77 calendarios, pues nació un 16 de septiembre de 1953.