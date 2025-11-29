BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El millonario sueldo que recibirá Manuel Pellegrini tras renovar en el Betis

    Los honorarios del ingeniero por quedarse un año más en el cuadro andaluz casi doblan a lo que recibía Ricardo Gareca por dirigir a nuestra selección.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Pellegrini recibe hoy casi el doble de lo que recibía Gareca en la Roja. Foto: Photosport. FIRO SPORTPHOTO/PHOTOSPORT

    “Siempre con la ilusión de seguir creciendo”. Con esta frase, Manuel Pellegrini selló su renovación en el Betis hasta junio de 2027. Tal como lo adelantó El Deportivo, el ingeniero se quedará en España por una temporada más, pero siempre con un ojo puesto en la Selección.

    Su idea es terminar el proceso que inició con el cuadro andaluz hace ya seis años y luego enfocarse en un trabajo “a fondo” con la Roja. El problema es que los honorarios que recibe en Europa son mucho más altos que lo que se paga en Chile.

    O al menos eso es lo que reveló el diario El País de España, el cual indicó que el estratega chileno mantendrá los honorarios que recibe actualmente, o sea, ganará seis millones de euros (6.438.780.000 pesos) en los 12 meses que agregó a su vínculo.

    A eso se le agregan bonos por objetivos alcanzados, tales como clasificar a los andaluces a la Champions League, y el pago del resto de su cuerpo técnico, lo que eleva la cifra a 10 millones de euros. Lejos de lo que ganaba Ricardo Gareca en Juan Pinto Durán, ya que el argentino recibía 2,8 millones de dólares por año.

    Foto: Javier Vergara/PHOTOSPORT. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

    El proyecto por sobre el dinero

    La firma de su extensión en ningún caso le impedirá asumir la banca de la Roja si es que ambas partes coinciden con los objetivos a desarrollar, por que -tal como le dijeron sus cercanos a este medio- “a Manuel Pellegrini le entusiasma mucho la idea de dirigir a Chile. Ha tenido varios contactos. Hay elementos deportivos que lo hacen pensar en asumir ese desafío. El técnico sabe que a su edad puede ser el momento preciso para tomar esa cuenta pendiente".

    Pero para que el DT se ponga el buzo del Equipo de Todos tiene que haber un buen proyecto deportivo detrás y eso lo ha hecho saber en todas las instancias en los que se ha dado el tema de conversación. Incluso, aunque las Eliminatorias para el Mundial 2030 comenzarán luego de que acabe su nuevo vínculo con los sevillanos, no se descarta que pueda comenzar antes a trabajar con los bicampeones de América.

    “El hecho de que Chile quiera que yo sea su entrenador es un verdadero orgullo, sobre todo, porque es mi país. Hemos tocado muchas veces el tema, pero eso no tiene nada que ver con mi renovación acá. No he leído la noticia, pero no tiene mayor trascendencia en lo inmediato. Lo que sí es cierto es que siempre es un orgullo que uno tenga esa posibilidad de ser seleccionador de su país”, declaró hace poco Pellegrini.

    Y a los días después reveló que “mi sueño es retirarme como técnico de Chile en el Mundial”. Y la ya mencionada cita es la gran chance que tendrá, pues el entrenador ya tiene 72 años y para la fiesta universal del 2030 bordeando los 77 calendarios, pues nació un 16 de septiembre de 1953.

    Más sobre:Manuel PellegriniBetisLaLigaLa RojaSelección ChilenaFútbol Intenacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano

    Karina Pacheco, escritora peruana: “Lo de Sendero Luminoso es un tema muy presente, es una herida que no se ha sanado”

    Voto nulo o blanco: el factor que inquieta de cara al balotaje

    Adoptar sin miedo a la discapacidad: las historias de Alan y Currito en la Teletón

    Sin celulares en salas de clases: los desafíos de la norma que está a punto de ser ley

    Lo más leído

    1.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    2.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    3.
    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    4.
    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    5.
    Riesgo de fuga de parlamentarios a otros partidos pone presión al Congreso para apurar reforma antidíscolos

    Riesgo de fuga de parlamentarios a otros partidos pone presión al Congreso para apurar reforma antidíscolos

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    Teletón 2025: ¿A qué hora empieza la transmisión del evento?

    Teletón 2025: ¿A qué hora empieza la transmisión del evento?

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema
    Chile

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema

    Voto nulo o blanco: el factor que inquieta de cara al balotaje

    Adoptar sin miedo a la discapacidad: las historias de Alan y Currito en la Teletón

    Comunidad indígena arremete contra el gobierno y pide no incluir el sector “Piedras Rojas” en red de salares protegidos
    Negocios

    Comunidad indígena arremete contra el gobierno y pide no incluir el sector “Piedras Rojas” en red de salares protegidos

    Grupo Bice reporta resultados al tercer trimestre tras fusión con Security

    Las proyecciones de Imacec de octubre tras la caída en la producción industrial y alza del comercio

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes
    Tendencias

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Cuáles son los 19 países afectados por la “suspensión de la migración del tercer mundo” anunciada por Trump

    El impactante testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense: “Soñé que sucedería”
    El Deportivo

    El impactante testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense: “Soñé que sucedería”

    El milagro de Trinidad Espinal, la promisoria estrella chilena del esquí náutico

    Entrevista con Branco Ampuero: “Hoy disfruto de un buen presente, pero la palabra referente todavía me queda muy grande”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano

    Karina Pacheco, escritora peruana: “Lo de Sendero Luminoso es un tema muy presente, es una herida que no se ha sanado”

    “Es una lucha por la atención”: cómo HBO Max peleará la batalla del streaming en 2026

    Kiev: una ciudad a oscuras que se adaptó a la guerra
    Mundo

    Kiev: una ciudad a oscuras que se adaptó a la guerra

    El golpe a la joya de la corona de la petrolera estatal de Venezuela

    Fernando Brancoli: “La derecha movilizada no ha abandonado a Jair Bolsonaro”

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida