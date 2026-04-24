Detienen a tres alumnos de colegio de Puerto Montt que portaban armas en el recinto

Personal de la 5° Comisaría de Carabineros de Puerto Montt detuvo a dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, alumnos de un establecimiento educacional de la capital de Los Lagos que fueron sorprendidos con armas al interior del recinto.

La mañana de este viernes, los efectivos policiales adoptaron un procedimiento al interior del Liceo Técnico Profesional Agrícola Marítimo Bosque Nativo, ubicado en avenida El Tepual 1120, Puerto Montt, tras recibir información sobre la posible presencia de un arma de fuego en el establecimiento.

Al llegar, personal uniformado ingresó a una sala de clases acompañado por docentes, que identificaron a un alumno que mantenía un arma de fuego tipo pistola.

El estudiante hizo entrega voluntaria del armamento a Carabineros.

Posteriormente, en una revisión preventiva realizada por el personal del establecimiento, se detectó un segundo alumno que portaba otra arma de fuego tipo pistola en su mochila, la que también fue entregada a la policía.

Ambos fueron detenidos por infracción a la Ley de Control de Armas.

Según información policial, uno de ellos mantiene antecedentes penales por el delito de hurto, sin órdenes de detención vigentes.

Por otro lado, docentes hicieron entrega de un arma blanca tipo cortapluma que portaba una alumna del mismo curso que fue detenida por el porte del elemento.

Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que las armas fueron incautadas para su respectivo peritaje.

Según lo informado por el establecimiento, existían antecedentes previos sobre esta situación, los que habrían sido proporcionados por estudiantes en la víspera, sin que se efectuara una denuncia.

Por ello, desde Carabineros recalcaron el llamado a la comunidad educativa a informar de manera inmediata cualquier situación de riesgo, con el fin de prevenir hechos que puedan afectar la seguridad al interior de los establecimientos educacionales.

Otro caso en Talca

En tanto, en la Región del Maule, el Ministerio Público formalizó a un estudiante de 18 años sorprendido al interior del colegio Darío Salas de Talca portando un arma a fogueo.

La fiscal (s) Javiera Cáceres, explicó que el jueves 23 de abril , el imputado fue descubierto con una pistola en su mochila.

Se trataba de una pistola marca Bruni, que, según explicó la fiscal, es “precisamente de aquellas fácilmente adaptables al disparo de municiones como arma de fuego”.

“A petición del Ministerio Público, el Juzgado de Garantía de Talca decretó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional respecto al imputado, decretándose un plazo de investigación de dos meses”, detalló la persecutora.