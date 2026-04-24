Steinert busca afiatar lazos con policías y la Fiscalía y convoca a Cerna, Araya y Valencia a reservado encuentro

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ha tenido un despegue turbulento como secretaria de Estado.

A pesar de que siempre se avizoró que tendría una de las labores más complejas, dado que entre los compromisos del Presidente José Antonio Kast los asuntos de seguridad eran ambiciosos y considerados parte del corazón de su programa, tempranamente enfrentó la polémica ligada a la desvinculación de la subdirectora de Inteligencia de la PDI Consuelo Peña.

El tema enredó al Ejecutivo y complicó a la exfiscal. La controversia vino acompañado de una caída en la valoración positiva que tiene la ciudadanía de su desempeño. De acuerdo con la encuesta Pulso Ciudadano de abril, el 34,2% de los consultados evalúa como “muy buena” o “buena” su labor, mientras que en la medición de marzo era un 63,3%.

Como sea, la titular de Seguridad también ha debido hacerse cargo de las cifras de homicidios y los recientes casos de secuestros que han generado conmoción. También ha debido controlar las expectativas que tenían, sobre todo, los partidos oficialistas respecto del desempeño en Seguridad Pública, pues justamente desde el mismo sector se afirmaba que había costado que Steinert pudiera posicionar su agenda.

A raíz de ello, La Moneda apostó por reforzar su equipo y se integraron el exdiputado Darío Paya, Marcelo Rojas, Emiliano García y Mauricio Fernández. Además, se implementó un diseño donde se busca mostrar a una ministra más en terreno, participando en operativos masivos junto a las policías, y estando presente en las regiones. A lo que se suma, además, que la ministra de Steinert impulsará una agenda legislativa que debiese desplegar en los próximos días.

En ese camino, se estimó que la secretaria de Estado también debía afiatar los lazos con las policías y con el Ministerio Público, ya que son los actores clave con los que debe actuar coordinada.

Por lo mismo, desde la cartera convocaron a las máximas autoridades de dichas instituciones para este viernes, a un almuerzo en dependencias del ministerio . Fueron invitados el general director de Carabineros, Marcelo Araya; el director nacional de la PDI, Eduardo Cerna; y el fiscal nacional Ángel Valencia.

El rótulo de la cita, como pudo conocer este medio, es “Reunión de trabajo”, y se programó para las 14.00 horas. De acuerdo con quienes conocen del tenor del encuentro, será una reunión 100% operativa. La idea es avanzar en la articulación de estrategias para el combate de la delincuencia y en lineamientos para la efectividad de las investigaciones. En ese sentido, adicionalmente, la ministra encomendaría una serie de tareas.

La cita tendrá lugar luego de que la mañana de este viernes Steinert encabezara un nuevo operativo migratorio en la Vega Central, en la comuna de Recoleta, y donde participaron más de 300 efectivos policiales.

Según explicó la ministra Steinert, el objetivo del operativo fue “recuperar el control del territorio”, añadiendo que “no es primera vez que se hace y no va a ser la última”.

En la ocasión la ministra destacó la realización de estos operativos señalando que ha permitido encontrar “personas tanto con órdenes de detención como aquellas con ingreso irregular y también delitos cometidos en flagrancia”.