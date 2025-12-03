VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿Cómo Chile puede avanzar de fase en el Mundial? Los cálculos de los Cóndores tras conocer su grupo para Australia 2027

    La selección nacional de rugby, que estará por segunda vez consecutiva en esta competencia, quedó instalada en el Grupo A junto al local Australia, Nueva Zelanda y Hong Kong.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Chile enfrentará a Nueva Zelanda, Australia y Hong Kong China en el Mundial de 2027.

    Este miércoles se transformó en un día clave para los Cóndores. La selección nacional de rugby liderada por el uruguayo Pablo Lemoine conoció a sus rivales para el próximo Mundial de Australia 2027 que se disputará entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre de dicho año.

    El hecho de que el conjunto chileno consiguiera el mejor ranking de su historia, ubicándose en el puesto 17° gracias a su triunfo como visitante contra Uruguay y la clasificación alcanzada tras superar a Samoa en Viña del Mar.

    Aquello le permitió ser parte del Bombo 3, lo que significa que enfrentarán a un rival con una ubicación más baja en el escalafón.

    En el sorteo quedó determinado que los Cóndores serán parte del Grupo A junto a Nueva Zelanda como cabeza de serie. También estarán Australia y Hong Kong China. Es decir, deberán enfrentar a dos campeones del mundo, que suman cinco títulos en conjunto, en medio del sueño por avanzar a la fase de eliminación directa.

    El poderío de los All Blacks

    Nueva Zelanda conquistó su último título en 2015.

    La selección de Nueva Zelanda es un elenco que siempre es favorito para conseguir el título, pues a lo largo de la historia ha demostrado su potencial en el terreno de juego.

    Los All Blacks se encuentran en este momento posicionados en el segundo lugar del ranking mundial y tienen una rica historia a nivel planetario.

    De hecho, se consagraron campeones de la primera edición en 1987 y desde entonces han sido protagonistas. En Inglaterra 1991 obtuvieron el tercer puesto y acabaron como subcampeones en Sudáfrica 1995. En Gales 1999 acabaron en el cuarto puesto, pero volvieron al podio en Australia 2003, consiguiendo la medalla de bronce.

    La gran sorpresa, entonces, fue que en Francia 2007 registraron su peor actuación al ser eliminados en los cuartos de final. No obstante, este golpe les ayudó para volver con todo, siendo campeones como anfitriones en 2011 y en Inglaterra 2015.

    En Japón 2019 volvieron a ser terceros y en Francia 2023 perdieron en la final contra Sudáfrica con un apretado resultado de 12-11.

    En resumen, Nueva Zelanda se ha coronado en tres ocasiones, fue subcampeón en dos oportunidades y consiguió el bronce en tres ediciones en un total de 10 presencias mundialistas.

    Australia quiere hacer valer su localía

    Australia consiguió el primer bicampeonato en la historia de los mundiales de rugby. pc

    La otra potencia mundial que deberá enfrentar Chile será Australia, 7° del ranking. Los anfitriones de la edición 2027 intentarán aprovechar la localía para volver a coronarse.

    Los Wallabies son otro de los equipos que ha estado presentes en todas las ediciones coperas. Su primer título llegó en Inglaterra 1991 y se transformaron en los primeros bicampeones tras imponerse en Gales 1999, el que ha sido su último título mundial.

    Claro que en las últimas ediciones su potencial se ha visto disminuido. Después de acabar segundos en el Mundial de Inglaterra, quedaron eliminados en los cuartos de final de la Copa de Japón y en la edición disputada en Francia quedó fuera de la competencia tras no lograr superar la fase de grupos.

    El debut de Hong Kong China

    Hong Kong China es el segundo país asiático, tras Japón, en acceder a una Copa del Mundo.

    El último rival de Chile en la fase de grupos del Mundial será Hong Kong China. El conjunto asiático es el peor ranqueado del grupo al encontrarse en el puesto 23 de la clasificación.

    Además, Australia 2027 marcará su debut en copas del mundo. Si bien pudieron disputar dos torneos de clasificación final para las ediciones de 2019 y 2023, no lograron asegurar el objetivo.

    Distinta fue la situación de los Dragones en 2025, pues sellaron su clasificación al Mundial en el Campeonato Asiático de Rugby tras derrotar a Corea por 70-22. Con ello hizo historia, pues se transformaron en la segunda nación asiática, después de Japón, en clasificarse para la Copa Mundial de Rugby Masculina.

    La gran meta de los Cóndores: ¿cómo se avanza a los octavos de final?

    Uno de los grandes objetivos que se han planteado los Cóndores una vez sellada la clasificación es registrar una victoria y avanzar a la fase de eliminación directa, tal como lo reveló hace algunas semanas Nicolás Saab en diálogo con El Deportivo.

    Creo que es uno de los objetivos, y ya lo hemos hablado como equipo en Australia: sí o sí ganar un partido y pasar a la segunda fase. Y creo que con lo que hemos venido mostrando, con la intensidad de entrenamiento y las mejoras físicas, creo que sí estamos capacitados”, sostuvo.

    Con la implementación de una competencia con 24 selecciones, quedó establecido que los dos primeros equipos de cada grupo, más los cuatro mejores terceros, clasificarán a la fase eliminatoria. Así, un triunfo contundente sobre Hong Kong China le permitiría a Chile ilusionarse con lograr la meta. Sin embargo, el equipo conducido por Lemoine debe ser competitivo frente a las otras dos potencias mundiales, ya que la diferencia de puntos terminará definiendo a los mejores terceros.

    En los que serán los primeros octavos de final de un Mundial Masculino, los ganadores de los Grupos A, B, C y D se enfrentarán a los cuatro mejores terceros. Los ganadores de los Grupos E y F se enfrentarán a los segundos clasificados de los Grupos D y B, y los segundos clasificados de los Grupos A y C se enfrentarán a los segundos clasificados de los Grupos E y F.

    Si bien este formato marca un aumento en el número de partidos de 48 a 52, no implica más encuentros para los jugadores, pues el equipo que levante el trofeo seguirá jugando siete duelos.

    Una intensa preparación

    Para llegar de la mejor manera al Mundial, los Cóndores tendrán una intensa preparación al ser parte de la primera edición de la Nations Cup 2026, torneo que se disputará en las ventanas internacionales de julio y noviembre.

    Las 12 selecciones participantes se repartirán en dos grupos. En el A estarán las selecciones de Georgia, España, Portugal, Rumania, Hong Kong China y Zimbabue, mientras que en el B, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Tonga, Samoa y Chile.

    A diferencia de otros torneos, este formato enfrentará a equipos de los distintos grupos. Es decir, los del Grupo A competirán con los del Grupo B.

    En el caso de Chile, en julio recibirán a Rumania, Hong Kong China y Georgia. Ya en noviembre, visitarán a Portugal, España y Zimbabue.

    El fixture completo, con las fechas y las sedes de cada partido, será anunciado por World Rugby en enero de 2026.

    Así quedaron los grupos del Mundial de Australia 2027

    Grupo A

    • Nueva Zelanda
    • Australia
    • Chile
    • Hong Kong

    Grupo B

    • Sudáfrica
    • Italia
    • Georgia
    • Rumania

    Grupo C

    • Argentina
    • Fiji
    • España
    • Canadá

    Grupo D

    • Irlanda
    • Escocia
    • Uruguay
    • Portugal

    Grupo E

    • Francia
    • Japón
    • Estados Unidos
    • Samoa

    Grupo F

    • Inglaterra
    • Gales
    • Tonga
    • Zimbabue

    Lee también:

    Más sobre:RugbyLos CóndoresMundial de RugbyAustralia 2027La Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jara y Kast protagonizan su debate con más cruces y con inédito protagonismo de sus barras bravas

    Machado culpa a Maduro del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se ha negado”

    Tragedia en Torres del Paine: Fiscalía reconstruyó en terreno los últimos intentos de las víctimas para alcanzar refugio

    Frank Bradley, el almirante estadounidense en la mira por cuestionado ataque a embarcación en el Caribe

    La cita de camaradería en la casa de Schalper en la que Magdalena Piñera explicó el apoyo de su familia a Kast

    “Por primera vez en la historia”: ordenan el remate de propiedades para financiar plan de reparación ambiental

    Lo más leído

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    3.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    4.
    “Chile requiere liderazgos que se atrevan a convocar”: la carta a Kast y Jara enviada por 69 concertacionistas

    “Chile requiere liderazgos que se atrevan a convocar”: la carta a Kast y Jara enviada por 69 concertacionistas

    5.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Servicios

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    Comienzan los pagos para vocales de mesa de las elecciones de noviembre

    Comienzan los pagos para vocales de mesa de las elecciones de noviembre

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Sunderland por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Sunderland por TV y streaming

    La cita de camaradería en la casa de Schalper en la que Magdalena Piñera explicó el apoyo de su familia a Kast
    Chile

    La cita de camaradería en la casa de Schalper en la que Magdalena Piñera explicó el apoyo de su familia a Kast

    “En diciembre...”: la puerta que Pablo Longueira dejó abierta para su retorno a la política activa

    Simpertigue en modo defensa: supremo ficha abogados para defensa penal y acusación en el Congreso

    “Por primera vez en la historia”: ordenan el remate de propiedades para financiar plan de reparación ambiental
    Negocios

    “Por primera vez en la historia”: ordenan el remate de propiedades para financiar plan de reparación ambiental

    Saxo Bank publica su lista de los potenciales “cisnes negros” para la economía en 2026

    Sala cuna universal: menos empleos y menos libertad de elegir

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año
    Tendencias

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    El objetivo de Pablo Lemoine y los Cóndores tras el sorteo de Australia 2027: “Nuestra final del mundo es Hong Kong”
    El Deportivo

    El objetivo de Pablo Lemoine y los Cóndores tras el sorteo de Australia 2027: “Nuestra final del mundo es Hong Kong”

    Revisa cómo quedó la tabla de la Liga de Primera tras el empate entre la U y Coquimbo Unido

    A capacidad máxima y con público visitante: Cobreloa define el aforo para la final ante Deportes Concepción

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    El infierno personal de Anthony Hopkins en sus memorias: alcoholismo, soledad y la redención del “chico estúpido”
    Cultura y entretención

    El infierno personal de Anthony Hopkins en sus memorias: alcoholismo, soledad y la redención del “chico estúpido”

    Spotify Wrapped 2025: revelan los artistas más escuchados en el mundo y Bad Bunny retoma el liderazgo

    Los Jaivas revelan a los invitados que se sumarán a su show en el Estadio Nacional

    Machado culpa a Maduro del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se ha negado”
    Mundo

    Machado culpa a Maduro del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se ha negado”

    Frank Bradley, el almirante estadounidense en la mira por cuestionado ataque a embarcación en el Caribe

    Nasralla supera el millón de votos y aumenta ventaja sobre Asfura en presidenciales de Honduras

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón