¿Cómo Chile puede avanzar de fase en el Mundial? Los cálculos de los Cóndores tras conocer su grupo para Australia 2027

Este miércoles se transformó en un día clave para los Cóndores. La selección nacional de rugby liderada por el uruguayo Pablo Lemoine conoció a sus rivales para el próximo Mundial de Australia 2027 que se disputará entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre de dicho año.

El hecho de que el conjunto chileno consiguiera el mejor ranking de su historia, ubicándose en el puesto 17° gracias a su triunfo como visitante contra Uruguay y la clasificación alcanzada tras superar a Samoa en Viña del Mar.

Aquello le permitió ser parte del Bombo 3, lo que significa que enfrentarán a un rival con una ubicación más baja en el escalafón.

En el sorteo quedó determinado que los Cóndores serán parte del Grupo A junto a Nueva Zelanda como cabeza de serie. También estarán Australia y Hong Kong China. Es decir, deberán enfrentar a dos campeones del mundo, que suman cinco títulos en conjunto, en medio del sueño por avanzar a la fase de eliminación directa.

El poderío de los All Blacks

Nueva Zelanda conquistó su último título en 2015.

La selección de Nueva Zelanda es un elenco que siempre es favorito para conseguir el título, pues a lo largo de la historia ha demostrado su potencial en el terreno de juego.

Los All Blacks se encuentran en este momento posicionados en el segundo lugar del ranking mundial y tienen una rica historia a nivel planetario.

De hecho, se consagraron campeones de la primera edición en 1987 y desde entonces han sido protagonistas. En Inglaterra 1991 obtuvieron el tercer puesto y acabaron como subcampeones en Sudáfrica 1995. En Gales 1999 acabaron en el cuarto puesto, pero volvieron al podio en Australia 2003, consiguiendo la medalla de bronce.

La gran sorpresa, entonces, fue que en Francia 2007 registraron su peor actuación al ser eliminados en los cuartos de final. No obstante, este golpe les ayudó para volver con todo, siendo campeones como anfitriones en 2011 y en Inglaterra 2015.

En Japón 2019 volvieron a ser terceros y en Francia 2023 perdieron en la final contra Sudáfrica con un apretado resultado de 12-11.

En resumen, Nueva Zelanda se ha coronado en tres ocasiones, fue subcampeón en dos oportunidades y consiguió el bronce en tres ediciones en un total de 10 presencias mundialistas.

Australia quiere hacer valer su localía

Australia consiguió el primer bicampeonato en la historia de los mundiales de rugby. pc

La otra potencia mundial que deberá enfrentar Chile será Australia, 7° del ranking. Los anfitriones de la edición 2027 intentarán aprovechar la localía para volver a coronarse.

Los Wallabies son otro de los equipos que ha estado presentes en todas las ediciones coperas. Su primer título llegó en Inglaterra 1991 y se transformaron en los primeros bicampeones tras imponerse en Gales 1999, el que ha sido su último título mundial.

Claro que en las últimas ediciones su potencial se ha visto disminuido. Después de acabar segundos en el Mundial de Inglaterra, quedaron eliminados en los cuartos de final de la Copa de Japón y en la edición disputada en Francia quedó fuera de la competencia tras no lograr superar la fase de grupos.

El debut de Hong Kong China

Hong Kong China es el segundo país asiático, tras Japón, en acceder a una Copa del Mundo.

El último rival de Chile en la fase de grupos del Mundial será Hong Kong China. El conjunto asiático es el peor ranqueado del grupo al encontrarse en el puesto 23 de la clasificación.

Además, Australia 2027 marcará su debut en copas del mundo. Si bien pudieron disputar dos torneos de clasificación final para las ediciones de 2019 y 2023, no lograron asegurar el objetivo.

Distinta fue la situación de los Dragones en 2025, pues sellaron su clasificación al Mundial en el Campeonato Asiático de Rugby tras derrotar a Corea por 70-22. Con ello hizo historia, pues se transformaron en la segunda nación asiática, después de Japón, en clasificarse para la Copa Mundial de Rugby Masculina.

La gran meta de los Cóndores: ¿cómo se avanza a los octavos de final?

Uno de los grandes objetivos que se han planteado los Cóndores una vez sellada la clasificación es registrar una victoria y avanzar a la fase de eliminación directa, tal como lo reveló hace algunas semanas Nicolás Saab en diálogo con El Deportivo.

“Creo que es uno de los objetivos, y ya lo hemos hablado como equipo en Australia: sí o sí ganar un partido y pasar a la segunda fase. Y creo que con lo que hemos venido mostrando, con la intensidad de entrenamiento y las mejoras físicas, creo que sí estamos capacitados”, sostuvo.

Con la implementación de una competencia con 24 selecciones, quedó establecido que los dos primeros equipos de cada grupo, más los cuatro mejores terceros, clasificarán a la fase eliminatoria. Así, un triunfo contundente sobre Hong Kong China le permitiría a Chile ilusionarse con lograr la meta. Sin embargo, el equipo conducido por Lemoine debe ser competitivo frente a las otras dos potencias mundiales, ya que la diferencia de puntos terminará definiendo a los mejores terceros.

En los que serán los primeros octavos de final de un Mundial Masculino, los ganadores de los Grupos A, B, C y D se enfrentarán a los cuatro mejores terceros. Los ganadores de los Grupos E y F se enfrentarán a los segundos clasificados de los Grupos D y B, y los segundos clasificados de los Grupos A y C se enfrentarán a los segundos clasificados de los Grupos E y F.

Si bien este formato marca un aumento en el número de partidos de 48 a 52, no implica más encuentros para los jugadores, pues el equipo que levante el trofeo seguirá jugando siete duelos.

Una intensa preparación

Para llegar de la mejor manera al Mundial, los Cóndores tendrán una intensa preparación al ser parte de la primera edición de la Nations Cup 2026, torneo que se disputará en las ventanas internacionales de julio y noviembre.

Las 12 selecciones participantes se repartirán en dos grupos. En el A estarán las selecciones de Georgia, España, Portugal, Rumania, Hong Kong China y Zimbabue, mientras que en el B, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Tonga, Samoa y Chile.

A diferencia de otros torneos, este formato enfrentará a equipos de los distintos grupos. Es decir, los del Grupo A competirán con los del Grupo B.

En el caso de Chile, en julio recibirán a Rumania, Hong Kong China y Georgia. Ya en noviembre, visitarán a Portugal, España y Zimbabue.

El fixture completo, con las fechas y las sedes de cada partido, será anunciado por World Rugby en enero de 2026.

Así quedaron los grupos del Mundial de Australia 2027

Grupo A

Nueva Zelanda

Australia

Chile

Hong Kong

Grupo B

Sudáfrica

Italia

Georgia

Rumania

Grupo C

Argentina

Fiji

España

Canadá

Grupo D

Irlanda

Escocia

Uruguay

Portugal

Grupo E

Francia

Japón

Estados Unidos

Samoa

Grupo F