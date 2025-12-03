Contra dos campeones del mundo: los Cóndores ya conocen a sus rivales para el Mundial de Australia 2027

Un complicado sorteo tuvieron los Cóndores para el Mundial de Australia 2027. Este miércoles se desarrolló el sorteo en el que la selección de rugby nacional conoció a los que serán sus próximos rivales en su segunda experiencia copera.

El equipo comandado por Pablo Lemoine quedó integrado en el Grupo A, donde tendrá que medirse con Nueva Zelanda, Australia y Hong Kong.

La dificultad que supone enfrentar a los All Blacks y los Wallabies se puede graficar de mejor manera con el hecho de que entre ambos acumulan cinco títulos mundiales entre las diez ediciones mundialistas que se han llevado a cabo desde 1987.

Los neozelandeses han sido campeones en tres oportunidades, mientras que los australianos suman dos coronas a nivel planetario.

De esta manera, Hong Kong aparece como el principal rival a vencer en la fase de grupos, uno de los objetivos que se ha planteado la escuadra nacional, tal como lo reveló hace algunas semanas Nicolás Saab en diálogo con El Deportivo.

“Creo que es uno de los objetivos, y ya lo hemos hablado como equipo en Australia: sí o sí ganar un partido y pasar a la segunda fase. Y creo que con lo que hemos venido mostrando, con la intensidad de entrenamiento y las mejoras físicas, creo que sí estamos capacitados”, sostuvo.

Los otros sudamericanos

Por su parte, Argentina quedó sorteado como parte del Grupo C. Los Pumas, líderes de zona, se medirán contra Fiji, España y Canadá por el paso a los octavos de final.

En el caso de Uruguay, estos deberán luchar contra Irlanda, Escocia y Portugal.

Así quedaron los grupos del Mundial de Australia 2027

Grupo A

Nueva Zelanda

Australia

Chile

Hong Kong

Grupo B

Sudáfrica

Italia

Georgia

Rumania

Grupo C

Argentina

Fiji

España

Canadá

Grupo D

Irlanda

Escocia

Uruguay

Portugal

Grupo E

Francia

Japón

Estados Unidos

Samoa

Grupo F