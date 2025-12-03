VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Contra dos campeones del mundo: los Cóndores ya conocen a sus rivales para el Mundial de Australia 2027

    El sorteo realizado este miércoles determinó que la selección nacional de rugby integrará el Grupo A de la competencia.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Wade Bricknell / World Rugby.

    Un complicado sorteo tuvieron los Cóndores para el Mundial de Australia 2027. Este miércoles se desarrolló el sorteo en el que la selección de rugby nacional conoció a los que serán sus próximos rivales en su segunda experiencia copera.

    El equipo comandado por Pablo Lemoine quedó integrado en el Grupo A, donde tendrá que medirse con Nueva Zelanda, Australia y Hong Kong.

    La dificultad que supone enfrentar a los All Blacks y los Wallabies se puede graficar de mejor manera con el hecho de que entre ambos acumulan cinco títulos mundiales entre las diez ediciones mundialistas que se han llevado a cabo desde 1987.

    Los neozelandeses han sido campeones en tres oportunidades, mientras que los australianos suman dos coronas a nivel planetario.

    De esta manera, Hong Kong aparece como el principal rival a vencer en la fase de grupos, uno de los objetivos que se ha planteado la escuadra nacional, tal como lo reveló hace algunas semanas Nicolás Saab en diálogo con El Deportivo.

    Creo que es uno de los objetivos, y ya lo hemos hablado como equipo en Australia: sí o sí ganar un partido y pasar a la segunda fase. Y creo que con lo que hemos venido mostrando, con la intensidad de entrenamiento y las mejoras físicas, creo que sí estamos capacitados”, sostuvo.

    Los otros sudamericanos

    Por su parte, Argentina quedó sorteado como parte del Grupo C. Los Pumas, líderes de zona, se medirán contra Fiji, España y Canadá por el paso a los octavos de final.

    En el caso de Uruguay, estos deberán luchar contra Irlanda, Escocia y Portugal.

    Así quedaron los grupos del Mundial de Australia 2027

    Grupo A

    • Nueva Zelanda
    • Australia
    • Chile
    • Hong Kong

    Grupo B

    Sudáfrica

    Italia

    Georgia

    Rumania

    Grupo C

    • Argentina
    • Fiji
    • España
    • Canadá

    Grupo D

    • Irlanda
    • Escocia
    • Uruguay
    • Portugal

    Grupo E

    • Francia
    • Japón
    • Estados Unidos
    • Samoa

    Grupo F

    • Inglaterra
    • Gales
    • Tonga
    • Zimbabue

