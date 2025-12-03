VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    “No le hacemos un gol a nadie”: presidente de Ñublense carga contra su plantel y deja en duda el futuro de Ronald Fuentes

    Los Diablos Rojos enfrentan la última fecha de la Liga de Primera con una marca de nueve partidos sin victorias.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.
    Ñublense sumó su noveno partido consecutivo sin ganar tras perder contra Audax Italiano. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Un pésimo cierre de campeonato arrastra Ñublense en la Liga de Primera. El elenco chillanejo enfrentó este lunes a Audax Italiano en La Florida y acabó derrotado por 1-0 con la solitaria anotación de Eduardo Vargas al minuto de juego.

    Si bien los Diablos Rojos intentaron conseguir el empate, el esfuerzo no fue suficiente para lograrlo, más aún cuando los audinos se jugaban sellar su clasificación a la Copa Sudamericana.

    Los números son bastante críticos en el conjunto chillanejo, pues han terminado derrotados en ocho de sus últimas nueve presentaciones. El único punto que han sumado desde finales de agosto es gracias al empate 1-1 contra Deportes La Serena.

    La última victoria se remonta al 24 de agosto cuando superaron por 2-0 a Deportes Iquique en el Tierra de Campeones y desde entonces se han encontrado en una caída libre que los dejó con lo justo sobre la línea de los equipos complicados con el descenso.

    Hasta ahora, con 29 partidos disputados, se encuentran ubicados en la décima posición con 30 puntos gracias a siete victorias, nueve empates y 13 derrotas.

    Un panorama que complica aún más la presencia de Ronald Fuentes como técnico de la institución de cara a la próxima temporada.

    El análisis de Sergio Gioino

    Sergio Gioino, presidente de Ñublense, enfrentó este panorama tras la caída contra Audax Italiano, exponiendo las razones del declive del equipo.

    Nada del equipo funcionó, no logramos ningún objetivo, quedamos eliminados de mala forma de la Copa Chile y quedamos mal en el torneo. Obviamente hay que hacer cambios y apuntar a un equipo competitivo para el próximo año, porque este grupo no dio resultado”, comentó en un punto de prensa.

    “¿Salvarse del descenso? Jamás ha estado en mente desde que estoy en el club. Es el primer año en el que no clasificamos a algo. Entonces, decir que nos salvamos del descenso es como dar pena a estas alturas del campeonato”, continuó.

    Lugo afirmó que “no le hacemos un gol a nadie. Tenemos la delantera menos efectiva del campeonato, por eso estamos donde estamos, por eso nos cuesta ganar y no avanzamos, lamentablemente”.

    Por último, dejó en duda la continuidad de Ronald Fuentes como técnico del equipo. “Es un tema que hay que evaluar. Son nueve partidos sin ganar, es muy difícil”, concluyó Gioino.

    Una última chance

    Ahora, Ñublense buscará darle una última alegría a sus seguidores en la última fecha y, de paso, a los fanáticos de Colo Colo.

    Esto, pues los Diablos Rojos concluyen el campeonato enfrentando en casa a Cobresal, cuadro que tiene la opción de clasificar a la próxima Copa Sudamericana. A los mineros les basta sumar un punto para lograrlo.

    Pero en el caso de que Ñublense cierre la temporada con un triunfo, le abrirá una ventana a un Cacique que, de ganar su partido contra Audax Italiano, igualará a los albinaranjas en puntaje y los superará por diferencia de goles.

