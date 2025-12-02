Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

La caída de Colo Colo ante Cobresal, le dejó la mesa servida a Palestino y Audax Italiano para clasificar a la Copa Sudamericana. Y el conjunto árabe aprovechó la oportunidad y le ganó con contundencia a La Serena para asegurar su cupo en el torneo continental.

Por lo mismo, Audax no quería ser menos y al minuto de juego, Eduardo Vargas coronó una buena jugada colectiva de la escuadra de colonia para anotar el 1-0 e iniciar el sueño de la competencia internacional.

Luego, los floridanos controlaron las acciones y aunque González tuvo el empate en el minuto 15, tras buen centro de Campusano, los chillanejos no hicieron mucho más para equilibrar el marcador.

Ya sin Turboman en la cancha, salió lesionado, Ñublense salió a buscar el empate en el segundo tiempo y Audax apostó al contragolpe. Plaza tuvo la igualdad en el minuto 53 con un doble remate a portería y Sanhueza se lo perdió solo, cuando se le había soltado el balón al portero Ahumada (57′).

Saavedra, en el minuto 70, casi mete la pelota en el ángulo y además, Jiménez se va expulsado cinco minutos después, por fea falta en el mediocampo. Los sureños con un hombre más se fueron a buscar el gol que les permitiera cosechar al menos un punto y tuvo su chance en los descuentos, pero el portero Ahumada mantuvo su arco en cero.

Con este resultado, Audax clasificó a la Copa Sudamericana a falta de una fecha para el término de la Liga de Primera y ya no habrá “final” con Colo Colo, pues los albos ya no dependen de sí mismos. Octavo con 44 puntos, el Cacique debe ganarle a los itálicos y esperar que Cobresal pierda ante Ñublense en Chillán para poder meterse en el mencionado torneo internacional.