Con Ortiz apostando a su renovación: la combinación de resultados que necesita Colo Colo para meterse en la Copa Sudamericana

El cierre de la temporada de la Liga de Primera se vive con intensidad en la zona alta y baja de la tabla. Mientras Universidad Católica, O’Higgins y Universidad de Chile pelean por meterse en la Copa Libertadores como Chile 2, un poco más abajo aparece Colo Colo con la meta de meterse en la Copa Sudamericana.

El Cacique ha tenido una temporada para el olvido. En el año de su centenario no ha podido ser protagonista en el plano local, así como en el internacional y llega a la última fecha fuera de la zona de clasificación a los torneos internacionales.

De todas maneras, el plantel a cargo de Fernando Ortiz mantiene la esperanza de quedarse con un cupo para disputar la competencia continental de plata. Para lograrlo, la combinación es simple: lo primero es que Colo Colo se imponga a Audax Italiano por cualquier marcador. Por otro lado, Cobresal debe perder su duelo como visitante contra Ñublense.

Con esta combinación de resultados, ambos elencos terminarán la temporada acumulando 47 puntos, pero los de Macul desplazarán a los mineros por la diferencia de goles.

Ortiz se juega la renovación

Este duelo también puede suponer un cambio importante para Fernando Ortiz que se juega la renovación. El Tano fue presentado a finales de agosto como reemplazo para Jorge Almirón con contrato hasta diciembre de 2026, a cambio de US$ 960 mil anuales, pero con una condición no negociable: si no lograba clasificar al menos a la Copa Sudamericana, el vínculo podría ser terminado de manera anticipada.

Y con lo logrado hasta el momento no ha alcanzado. Ortiz ha dirigido ocho partidos oficiales acumulando cuatro victorias, un empate y tres derrotas, incluyendo la Supercopa contra la U.

En este camino ha dejado puntos clave como el empate contra Deportes Limache y la caída contra Cobresal en El Salvador que pudo dejar mucho mejor posicionado al Cacique.

De hecho, tras perder contra los mineros, Ortiz se mostró resignado al escenario que le esperaba en la última jornada.

“No entramos nunca en un partido tan importante como era este. No estuvimos precisos, sabíamos lo que íbamos a encontrar del rival. Nunca le agarramos a la idea de la pelota cuando vuela en la altura; pequeños y grandes errores que cuestan caro. Nunca estuvimos metidos”, analizó sobre el encuentro.

“En líneas generales no tuvimos el partido que veníamos mostrando anteriormente. De nuevo volvemos a no depender de nosotros en base a resultados. A esperar qué sucede y ojalá podamos tener de nuevo en nuestras manos estar en la última fecha en casa y clasificar a una copa internacional”, añadió más adelante.

Fernando Ortiz se juega el puesto en la última fecha del campeonato. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

El impacto económico de quedar fuera

Otro hecho que preocupa en Colo Colo de no lograr la clasificación es el impacto económico que aquello significa. Solo por participar en la fase preliminar de la Copa Sudamericana, los clubes chilenos reciben US$ 225 mil en premios. Este aumenta a si avanzan, asegurando otros 900 mil dólares por estar en la fase de grupos.

Debido a lo anterior, para Blanco y Negro el ingreso a un torneo continental representa un piso financiero. En el Monumental, el mercado de fichajes de 2026 podría verse limitado.

Por lo pronto, Colo Colo debe prepararse para enfrentar a Audax Italiano en la última fecha. El partido está programado para este domingo 7 de diciembre desde las 18.00 horas. En paralelo, Ñublense recibirá a Cobresal en Chillán.