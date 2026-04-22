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    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hasta el fin de semana, según el pronóstico

    Cinco regiones de Chile tendrán lluvias hasta el viernes 24, mientras que la zona central seguirá fría, pero con tiempo estable. Revisa el pronóstico completo para el sur del país.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hasta el fin de semana, según el pronóstico. Foto: ATON.

    Mientras que en la Región Metropolitana habrá varios días fríos hasta el fin de semana —pero sin precipitaciones—, distintas regiones ubicadas en el sur del país tendrán jornadas lluviosas, gracias a un sistema frontal que dejará varios chubascos hasta el próximo viernes 24 de abril.

    Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), son seis regiones las que tendrán lluvias en lo que queda de la semana.

    En paralelo, la zona central tendrá un resto de semana estable: cielos en su mayoría despejados aunque, hacia el fin de semana, podría haber más nubosidad.

    ¿Qué regiones son las que tendrán lluvias durante estos días? Esto es lo que dice el pronóstico.

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hasta el fin de semana, según el pronóstico. Foto: ATON.

    Regiones de Chile con lluvia hasta el fin de semana, según el tiempo

    El pronóstico de Meteochile muestra que habrá precipitaciones de variada intensidad desde Magallanes hasta La Araucanía.

    En la Región de Magallanes, habrá chubascos débiles y de agua-nieve con fuertes rachas de viento entre 60 y 80 kilómetros por hora durante la tarde de este miércoles, eventos que se repetirán hasta la mañana del sábado 25.

    Por su parte, en la Región de Aysén habrá lluvia de mayor intensidad: Melinka, Lago Verde, Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Cochrane, Caleta Tortel y Villa O’Higgins tendrán lluvia casi continua desde este miércoles hasta el viernes 24. Las precipitaciones serán más intensas el jueves 23.

    En la Región de Los Lagos, los sectores más afectados por las precipitaciones, que serán también casi continuas hasta el fin de semana, serán Futaleufú, Quellón, Cochamó y Chaitén.

    En Castro y Puerto Montt, habrá chubascos débiles con pausas durante el día, mientras que Osorno tendrá algo más de estabilidad, aunque también hay chubascos proyectados para la madrugada y mañana del viernes 24.

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hasta el fin de semana, según el pronóstico

    El escenario cambiará un poco en la Región de Los Ríos: si bien habrá lluvia y chubascos débiles, están más espaciados en el día: tanto en Panguipulli, como en Valdivia, Río Bueno, La Unión y Lago Ranco, la lluvia caerá durante la mañana de este miércoles, tendrá una pausa el jueves y volverá nuevamente en la madrugada del viernes.

    Finalmente, en la Región de La Araucanía, solo caerán precipitaciones en algunos sectores: Temuco, Villarrica/Pucón y Puerto Saavedra tendrán llovizna durante este miércoles 22, y chubascos débiles durante la mañana del viernes 24.

    Diferente será el panorama en Angol, donde se esperan cielos despejados en su mayoría, aunque la tarde del jueves 23, el viento se notará un poco más, con rachas entre 25 y 40 km/h.

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