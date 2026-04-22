Hombre muere tras ser baleado en Quilicura: mantenía ocho impactos de bala

Un hombre murió en horas de la noche tras ser baleado en la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas en calle Los Claveles, cuando personal policial recibió un llamado alertando de un hombre que se encontraba tenido en la vía pública.

Al llegar al lugar es que se constató de que se trataba de una persona fallecida, la cual mantenía múltiples impactos de bala en su cuerpo.

Según detalló el fiscal ECOH, Rodrigo Moya Acevedo, en el lugar “se pudo determinar que una persona, al parecer de nacionalidad extranjera, se encontraba sin vida, con ocho impactos de bala en su cuerpo” y añadiendo que "se han logrado levantar más de 20 evidencias balísticas".

“En cuanto a los atacantes, son diligencias que se están realizando en el sitio de suceso para el efecto de determinar quiénes fueron los autores de este homicidio”, añadió.

Por su parte, el comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, sostuvo que “los antecedentes preliminares dan cuenta de que la víctima se encontraba en la vía pública, siendo abordado por una cantidad indeterminada de sujetos, quienes le efectúan múltiples disparos, falleciendo en el lugar”.