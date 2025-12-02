“Vamos a estar preparados”: Nicolás Massú confirma la sede para enfrentar a Serbia por los Qualifiers de la Copa Davis

Este martes, Nicolás Massú abordó los detalles de la serie ante Serbia, por los Qualifiers para las Finales de Copa Davis. El capitán chileno expresó en un video difundido por la Federación de Tenis sus sensaciones por enfrentar a los balcánicos durante el primer fin de semana de febrero.

En sus declaraciones, el Vampiro confirmó que la llave por la primera ronda clasificatoria se jugará en Santiago. “Nos toca Serbia, de local, en Chile. Estamos muy contentos de poder jugar con nuestro público en el Estadio Nacional. Podemos poner las condiciones de juego, todos los detalles”, comenzó señalando.

Por otro lado, el doble campeón olímpico de Atenas destacó las cualidades de los europeos. “Es un rival muy difícil, con mucha historia. Tienen grandes jugadores que juegan bien en todas las superficies. Todavía falta un par de semanas, vamos a seguir los resultados de ellos”, afirmó.

Por otra parte, destacó a sus dirigidos. “También la importancia de lo que están haciendo nuestros jugadores, sobre todo a principio de año, las giras que les corresponden y todos los detalles con el equipo multidisciplinario. Vamos a estar preparados para poder enfrentar esa serie de la mejor forma”, sostuvo.

Massú no escondió su optimismo de cara al desafío. “Tenemos mucha ilusión y fe de sacar esta serie adelante. Es súper importante jugar de local. La verdad que a los jugadores les encanta tener esa energía de la gente, esperar ese estadio lleno...”, resaltó.

Es posible que la leyenda Novak Djokovic no esté en la convocatoria. Sin embargo, el equipo cuenta con nombres como Miomir Kecmanović, Hamad Medjedović y Laslo Djere y Dusan Lajovic , último campeón del Chile Open, además del doblista Ivan Sabanov.

La ilusión del capitán

Asimismo, manifestó la relevancia de la localía, pues están “todas las condiciones, ya sea de juego, las pelotas, etc. Y jugar con eso, que siempre es importante. Manejar también el tema de la presión y estar preparados”.

En cuanto a los duelos, la opinión del coach es clara: “Yo creo que es una serie muy pareja y va a ganar el que juegue mejor el fin de semana. Muy importante el apoyo público, así que lo esperamos en febrero contra Serbia”.

“Tenemos mucha ilusión y siempre tratando de entregar lo mejor por nuestro país”, cerró.

La serie se jugará el fin de semana del 6 al 8 de febrero del próximo año en Chile. Sin embargo, resta determinar si será el viernes 6 y sábado 7 o el sábado 7 y el domingo 8, información que será entregada en los próximos días por la federación. De ganar, Chile se medirá frente a España por el paso al Top 8.