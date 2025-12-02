VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Vamos a estar preparados”: Nicolás Massú confirma la sede para enfrentar a Serbia por los Qualifiers de la Copa Davis

    El capitán abordó la serie frente a los balcánicos y ratificó el escenario de la llave que se jugará el primer fin de semana de febrero.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Nicolás Massú analizó a Serbia, próximo rival de Serbia en Copa Davis. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Este martes, Nicolás Massú abordó los detalles de la serie ante Serbia, por los Qualifiers para las Finales de Copa Davis. El capitán chileno expresó en un video difundido por la Federación de Tenis sus sensaciones por enfrentar a los balcánicos durante el primer fin de semana de febrero.

    En sus declaraciones, el Vampiro confirmó que la llave por la primera ronda clasificatoria se jugará en Santiago. “Nos toca Serbia, de local, en Chile. Estamos muy contentos de poder jugar con nuestro público en el Estadio Nacional. Podemos poner las condiciones de juego, todos los detalles”, comenzó señalando.

    Por otro lado, el doble campeón olímpico de Atenas destacó las cualidades de los europeos. “Es un rival muy difícil, con mucha historia. Tienen grandes jugadores que juegan bien en todas las superficies. Todavía falta un par de semanas, vamos a seguir los resultados de ellos”, afirmó.

    Por otra parte, destacó a sus dirigidos. “También la importancia de lo que están haciendo nuestros jugadores, sobre todo a principio de año, las giras que les corresponden y todos los detalles con el equipo multidisciplinario. Vamos a estar preparados para poder enfrentar esa serie de la mejor forma”, sostuvo.

    Massú no escondió su optimismo de cara al desafío. “Tenemos mucha ilusión y fe de sacar esta serie adelante. Es súper importante jugar de local. La verdad que a los jugadores les encanta tener esa energía de la gente, esperar ese estadio lleno...”, resaltó.

    Es posible que la leyenda Novak Djokovic no esté en la convocatoria. Sin embargo, el equipo cuenta con nombres como Miomir Kecmanović, Hamad Medjedović y Laslo Djere y Dusan Lajovic , último campeón del Chile Open, además del doblista Ivan Sabanov.

    La ilusión del capitán

    Asimismo, manifestó la relevancia de la localía, pues están “todas las condiciones, ya sea de juego, las pelotas, etc. Y jugar con eso, que siempre es importante. Manejar también el tema de la presión y estar preparados”.

    En cuanto a los duelos, la opinión del coach es clara: “Yo creo que es una serie muy pareja y va a ganar el que juegue mejor el fin de semana. Muy importante el apoyo público, así que lo esperamos en febrero contra Serbia”.

    “Tenemos mucha ilusión y siempre tratando de entregar lo mejor por nuestro país”, cerró.

    La serie se jugará el fin de semana del 6 al 8 de febrero del próximo año en Chile. Sin embargo, resta determinar si será el viernes 6 y sábado 7 o el sábado 7 y el domingo 8, información que será entregada en los próximos días por la federación. De ganar, Chile se medirá frente a España por el paso al Top 8.

    Más sobre:TenisCopa DavisNicolás MassúSerbiaEstadio Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump advierte que los ataques contra objetivos dentro de Venezuela comenzarán “pronto”

    A dos días de que se cumpla plazo de desalojo gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    José Antonio Kast llamó al gobierno a no aplicar criterio de cuoteo en la designación de consejero del Banco Central

    Destacado medio estadounidense sitúa a la banda chilena Hesse Kassel entre los 50 mejores discos de 2025

    Encuesta revela aumento del voluntariado en Chile y recuperación de niveles prepandemia

    La ardua pugna judicial por los privilegios que los reos de ex Punta Peuco se resisten a perder

    Lo más leído

    1.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    2.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    3.
    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    4.
    “Una vida social acorde a la dignidad del cargo”: ministro Cordero critica al delegado Durán por discutir con hinchas

    “Una vida social acorde a la dignidad del cargo”: ministro Cordero critica al delegado Durán por discutir con hinchas

    5.
    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    A dos días de que se cumpla plazo de desalojo gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio
    Chile

    A dos días de que se cumpla plazo de desalojo gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Encuesta revela aumento del voluntariado en Chile y recuperación de niveles prepandemia

    José Antonio Kast llamó al gobierno a no aplicar criterio de cuoteo en la designación de consejero del Banco Central
    Negocios

    José Antonio Kast llamó al gobierno a no aplicar criterio de cuoteo en la designación de consejero del Banco Central

    Embarque de cerezas “ultra premium” chilenas arriba a China vía avión y bajo sistema “anti-adulteración”

    Caso Factop: Álvaro Jalaff presenta querella por estafa contra Daniel Sauer

    Review de Kirby Air Riders para Switch 2: una secuela imposible que valida 22 años de espera
    Tendencias

    Review de Kirby Air Riders para Switch 2: una secuela imposible que valida 22 años de espera

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    “Vamos a estar preparados”: Nicolás Massú confirma la sede para enfrentar a Serbia por los Qualifiers de la Copa Davis
    El Deportivo

    “Vamos a estar preparados”: Nicolás Massú confirma la sede para enfrentar a Serbia por los Qualifiers de la Copa Davis

    Millones, líos internos y una sorpresiva conferencia apuntando a Azul Azul: la U entra en guerra con Gustavo Álvarez

    Tomás Asta-Buruaga revela negociaciones para renovar con la UC: “El club se acercó a hablar con mi representante”

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop
    Finde

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Destacado medio estadounidense sitúa a la banda chilena Hesse Kassel entre los 50 mejores discos de 2025
    Cultura y entretención

    Destacado medio estadounidense sitúa a la banda chilena Hesse Kassel entre los 50 mejores discos de 2025

    De John Lennon a La Ley: cinco joyas que destacan en el festival In-Edit 2025

    El drama en torno a la casa de Jorge Teillier en Lautaro: un patrimonio de Chile bajo amenaza

    Trump advierte que los ataques contra objetivos dentro de Venezuela comenzarán “pronto”
    Mundo

    Trump advierte que los ataques contra objetivos dentro de Venezuela comenzarán “pronto”

    “Se acaba la impunidad”: Vicepresidente de Bolivia anuncia juicio de responsabilidades a Luis Arce

    Precandidato presidencial en Perú sale ileso de un ataque a tiros

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón