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    Irán asegura que “no hay problemas” en el suministro de alimentos pese al bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

    “A pesar del bloqueo naval estadounidense, no tenemos problema a la hora de suministrar bienes básicos y comida debido al tamaño del país", apuntaron desde el Gobierno de Irán.

    Por 
    Europa Press
    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    El Gobierno de Irán ha asegurado que “no hay problemas en el suministro de bienes básicos y alimentos” a causa del bloqueo impuesto por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, citando como mecanismos de respuesta la capacidad productiva del país asiático y la existencia de rutas de importación desde otros países.

    “A pesar del bloqueo naval estadounidense, no tenemos problema a la hora de suministrar bienes básicos y comida debido al tamaño del país y a la posibilidad de importar a través de diferentes fronteras”, ha explicado el ministro de Agricultura iraní, Golamreza Nuri, según ha informado la agencia de noticias IRNA.

    Así, ha explicado que Irán “es un país vasto con numerosos vecinos y diversos puntos de entrada”, antes de asegurar que la situación “fue pensada de antemano y se llevaron a cabo esfuerzos para garantizar que no había impactos negativos sobre la seguridad alimentar del país”.

    “Pese a ello, los enemigos actúan sin principios, así que estamos preparados para el peor escenario”, ha recalcado Nuri, quien ha hecho hincapié en que las autoridades “consideraron escenarios pesimistas” y “llevaron a cabo preparativos”. “El principal efecto podría ser un aumento de los costes y los precios, pero el principio de la seguridad alimentaria y el acceso a la comida no está amenazado”, ha remarcado.

    En este sentido, ha esgrimido que “la resiliencia del sector agrícola nacional es alta” y ha especificado que “cerca del 85% de los productos y bienes básicos agrícolas son producidos a nivel interno”. “La seguridad alimentaria está establecida, lo que es resultado del trabajo de agricultores y productores nacionales”, ha insistido.

    “Los sectores agrícolas son resilientes ante amenazas. El 15% restante requiere importaciones y esta parte depende del comercio internacional, pero pese a las condiciones globales la economía y seguridad alimentaria del país no dependen de una forma significativa de estas importaciones”, ha zanjado el titular de la cartera de Agricultura iraní.

    Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en respuesta --tras aplaudir el paso de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía.

    El propio Trump anunció el martes la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso diplomático, si bien insistió en que el bloqueo al estrecho de Ormuz seguirá en pie. El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.

    Más sobre:IránEstados UnidosOrmuz

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