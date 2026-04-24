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    “¿Tocó alguna pelota?“: medios españoles califican con nota uno a Alexis Sánchez tras la derrota de Sevilla ante Levante

    El chileno entró a los 73 minutos en la caída de Sevilla 2-0 ante Levante.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos

    Sevilla no lo pasa bien. Este jueves, el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo cayó por 2-0 en su visita a Levante, penúltimo en la tabla, por la fecha 33 de LaLiga. El resultado deja al club andaluz muy cerca de la zona de descenso, por lo que los hinchas y los medios hispanos fueron críticos.

    Alexis Sánchez ingresó a los 73′ por Isaac Romero, mientras que Gabriel Suazo estuvo en el banquillo de suplentes y no vio acción. El tocopillano entró al partido cuando caían por la cuenta mínima, con la misión de darle más variantes en el ataque al Sevilla, lo que al final no ocurrió.

    Uno de los más tajantes fue el sitio El Desmarque, quienes lo calificaron con nota uno y escribieron: “Mucho carácter, mucho empeño, pero cero eficacia. Aún se estará acordando de aquella frase del penalti de Isaac Romero en la ida: “Si fuese para empatar...”.

    Una línea parecida siguieron en el Diario de Sevilla, en donde puntualizaron en su intrascendencia: “¿Tocó alguna pelota? Si el cambio ofensivo es el chileno y ni siquiera toca una pelota, aunque sea sin querer, el problema del Sevilla se resume en eso. La confección de la plantilla es el problema de base".

    Por último, Diario ABC habló sobre su actitud dentro del campo: “Su presencia condiciona a los compañeros para mal. Regaña a niños sin mente para entenderlo”.

    Quedan colgando

    Con este resultado, Sevilla se estanca con 34 unidades en la tabla de posiciones y baja a la décimo séptima ubicación, a solo un punto de la zona de descenso.

    En la próxima fecha visitarán a Osasuna, décimo en el torneo, en un encuentro que está pactado para las 12.30 horas de Chile el domingo 26 de abril, en el estadio El Sadar. de Pamplona.

    Luego de ese partido, a Sevilla le restarán cinco compromisos para terminar su participación en LaLiga, los que serán contra:

    • Real Sociedad de local
    • Espanyol de local
    • Villarreal de visita
    • Real Madrid de local
    • Celta de visita

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    Más sobre:FútbolAlexis SánchezSevillaLevante

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