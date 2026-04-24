Jurado Nacional de Elecciones de Perú declara por unanimidad “inviable” la realización de elecciones complementarias

Luego de realizar un análisis técnico-jurídico, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú concluyó este viernes que no es viable realizar elecciones complementarias tras los problemas logísticos presentados en la primera vuelta presidencial del pasado 12 de abril.

“El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, luego del análisis técnico-jurídico correspondiente y en atención a los informes emitidos por las instancias competentes, acordó por unanimidad declarar inviable la realización de elecciones complementarias en el marco del actual proceso de Elecciones Generales 2026”, informó el JNE en un comunicado publicado en sus redes sociales.

#LoÚltimo | Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declara, por unanimidad, inviable la realización de elecciones complementarias en el marco de las Elecciones Generales #EG2026 pic.twitter.com/79L4gt6yv4 — JNE Perú (@JNE_Peru) April 24, 2026

El Jurado Nacional de Elecciones, presidido por el juez supremo Roberto Burneo Bermejo, no logró llegar a un acuerdo para anular las elecciones generales del 12 de abril o convocar a una elección complementaria en Lima o en algunos distritos. Las mencionadas propuestas fueron planteadas por Burneo, como una solución para superar la supuesta alteración de la votación que en teoría se había producido por la instalación tardía de mesas de sufragio en Lima, el día de las elecciones, detalló el diario limeño La República.

En esa misma línea, el JNE resaltó que el proceso electoral se encuentra en curso y aún no ha concluido. En este contexto, sostuvo que continuará, a través de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y de su Pleno, desarrollando de manera continua las labores de revisión de actas observadas y la resolución de solicitudes de nulidad.