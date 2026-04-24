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    Propuesta de recorte presupuestario de Quiroz en Justicia incluye descontinuar el Programa de Derechos Humanos

    Además el oficio enviado a la cartera que lidera el ministro Fernando Rabat incluye ponerle término al programa de Intermediación Laboral para Jóvenes, y rebaja el presupuesto en otros 10 ítems. El subsecretario Mira ya se comunicó con la Dipres para señalar que dicha sugerencia no será considerada en ningún sentido.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Ministro Jorge Quiroz. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El martes 21 de abril el Ministerio de Hacienda comandado por el ministro Jorge Quiroz, despachó el oficio referente al anteproyecto de ley de Presupuesto 2027, evidenciando la necesidad de realizar ajustes y recortes en diversos programas dependientes de los distintos ministerios.

    Así, junto con detallar los ejes generales que rigen las disposiciones para todas las reparticiones, se envió a cada cartera el anexo que detallaba las propuestas de ajustes para cada uno de sus programas.

    En el caso del Ministerio de Justicia, liderado por el abogado Fernando Rabat, la circular expresa la necesidad de hacer cambios importantes en 10 programas y descontinuar dos.

    Uno de los que se propone descontinuar es el Programa de Derechos Humanos que depende de la Subsecretaría del mismo nombre y que lidera Pablo Mira (RN).

    Si bien en esta etapa la idea es sólo una sugerencia, y no implica el fin inmediato del citado programa, el oficio de Quiroz aparece justo en medio de los cuestionamientos que ha recibido el gobierno a propósito de cambios en los criterios que sigue esa unidad.

    Los últimos días se ha reprochado que las autoridades han dado un giro en las políticas que por años ha seguido esa división, ya que ahora no necesariamente se opondrán a que condenados por delitos de lesa humanidad puedan acceder a beneficios, como cumplir sus penas en libertad.

    Además, la disposición emanada desde Hacienda va en sentido contrario a lo reiterado desde Justicia, pues justamente la tarde del miércoles emanaron un comunicado donde se recalcó que el Programa de DD.HH. no llegaría a su fin.

    El asunto se vuelve más complejo debido a que de ese programa funciona como el órgano que ejecuta el Plan Nacional de Búsqueda. Respecto del PNB tanto Rabat como Mira han dicho públicamente que el compromiso es asegurar su continuidad.

    Pero esa no sería la única eliminación. La cartera de Quiroz también indica que habría que descontinuar el programa de Intermediación Laboral para Jóvenes.

    Asimismo, sugiere reducir en un 15% el presupuesto de otros 10 ítems: Apoyo para la Integración Social, Internación Provisoria, Internación en Régimen Cerrado con Programa de Reinserción, Libertad Asistida Especial con Internación Parcial, Libertad Asistida para la Reinserción Juvenil, Medidas Cautelares Ambulatorias para la Reinserción Juvenil, Servicio en Beneficio de la Comunidad y Reparación del Daño para la Reinserción Social Juvenil, Programa de Derechos Humanos de Víctimas de Violencia Institucional, Corporación de Asistencia Judicial, y en las Licitaciones del Sistema Nacional de Mediación.

    El “no” de Justicia

    Frente a la propuesta, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos se apresuraron en contestar que la idea de descontinuar el Programa de DD.HH. no será considerada en ningún sentido.

    Eso lo comunicó el subsecretario Mira a Hacienda. Luego, durante la jornada de este viernes, también lo transmitió a los funcionarios del mismo programa.

    Según pudo conocer este medio, ahí el subsecretario indicó que no se dejará a un lado el mandato legal que tienen.

    “La sugerencia contenida en el Oficio Circular n° 21, del Ministerio de Hacienda, relativa al Programa de Derechos Humanos, no será considerada en ningún sentido. El Programa de Derechos Humanos forma parte de un mandato legal de esta Subsecretaría y constituye un eje central de nuestro quehacer institucional. Quedo a su disposición para lo que requieran", se lee en el correo que recibieron en la repartición.

    Más sobre:Programa de Derechos HumanosDD.HH.Ministerio de JusticiaRecortes PresupuestariosHaciendaJorge QuirozFernando Rabat

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