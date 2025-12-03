El derbi ante el Betis aún le duele al Sevilla: el duro castigo que recibió el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

El Sevilla sigue pagando las consecuencias del derbi ante el Betis. No solo las deportivas, considerando que el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo cayó por 0-2 frente a la escuadra que dirige Manuel Pellegrini. Ahora se trata de las derivadas del más comportamiento de sus aficionados después del revés en el derbi de Andalucía.

La impotencia por la caída, que ponía fin a un invicto de ocho años en el Ramón Sánchez-Pizjuán, llevó a los más exaltados a manifestar su descontento de la peor forma: lanzando objetos al campo de juego. Los excesos obligaron a detener el encuentro por algunos minutos.

La federación española no dejó pasar los excesos. El Comité de Disciplina de la organización que rige al balompié ibérico determinó una drástica sanción en contra del Sevilla.

El castigo contempla una multa de 45 mil euros (unos $ 48 millones), además de la clausura de tres sectores de aposentadurías del reducto nervionenses. La medida rige por tres encuentros en que el equipo que dirige Matías Almeyda actúe como dueño de casa.

El ente sancionador determinó la comisión de infracciones muy graves tipificadas en el artículo 76.2, en consonancia con el artículo 15 del Código Disciplinario de la RFEF.

El Betis se quedó con el clásico andaluz (Foto: @RealBetis, X).

El tribunal le pidió al club la entrega de información específica del sector que ocupa el denominado Fondo Norte, la facción de la hinchada a la que se atribuyen los excesos.

Los líos comenzaron los 78′. Incluyeron el lanzamiento de encendedores y botellas plásticas al campo de juego. Se agudizaron en los 86′, después de la expulsión de Isaac Romero.

A partir de ahí, no se jugó durante 18 minutos. Antes de la reanudación, el juez José Luis Munuera advirtió a los delegados de ambos clubes, a los directores de LaLiga, al coordinador de seguridad y al delegado de la RFEF que si se repetía el escenario daría por suspendido definitivamente el compromiso. Naturalmente, el juez incluyó en su informe todas las incidencias. A partir de ese testimonio actuó el Comité de Disciplina.