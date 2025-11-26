“Su físico ha dicho basta”: el Sevilla sufre la baja de Gabriel Suazo para el derbi contra el Betis de Manuel Pellegrini

El Sevilla enfrenta una semana clave en la liga española. El conjunto a cargo de Matías Almeyda se prepara para medirse contra el Betis en el clásico de la ciudad que se disputará este domingo desde las 12.15 horas de Chile.

Claro que el técnico argentino deberá buscar alternativas para reemplazar a Gabriel Suazo, quien hasta ahora se ha consolidado como lateral izquierdo. El ex Colo Colo sufrió “una lesión en el sóleo de la pierna izquierda detectada tras el partido ante el RCD Espanyol”, informó el club a través de un parte médico oficial. La baja del chileno, entonces, se suma a las ya informadas de Adnan Januzaj y Rubén Vargas.

Según reportan en España, ahora Almeyda deberá improvisar en la zona pues “el argentino no tiene recambio para Suazo en el lateral izquierdo, por lo que tiene la opción de utilizar a Kike Salas como lateral, lo que ha hecho en otras ocasiones, o recurrir al jugador del filial Oso”, destaca Mundo Deportivo.

Esta situación también ha generado análisis en la prensa de Sevilla. Estadio Deportivo, por ejemplo, remarcó que “el internacional chileno no pudo ser inscrito por el Sevilla FC hasta la jornada 3; pero ya supera de manera holgada los 1.000 minutos de juego. Con su selección, donde es capitán y titular intocable, ha disputado 450 minutos en los cinco partidos en las ventanas de septiembre, octubre y noviembre; mientras que con su equipo ha completado los 90′ en 10 de las 11 citas de LaLiga”.

A eso suman que “ni siquiera tuvo descanso en Copa del Rey, donde acabó disputando la última media hora en el choque ante el CD Toledo. Su físico, que parecía inagotable, ha dicho basta tras el duelo ante el Espanyol ”.

De la misma manera, destacan que “Con Gabriel Suazo (Almeyda) no sólo pierde a un titular, se queda sin el único lateral izquierdo específico que hay en la plantilla de esta temporada”.

El Desmarque, por su lado, compartió que “si este martes se confirmaban las lesiones de Rubén Vargas y Adnan Januzaj, cuya presencia en el derbi queda prácticamente descartada, este miércoles se sumó uno más a la enfermería. Los servicios médicos de la entidad anuncian que Gabriel Suazo sufrió una lesión en el sóleo de la pierna izquierda detectada tras el partido ante el RCD Espanyol. El chileno queda pendiente de evolución, aunque tiene prácticamente imposible llegar al derbi contra el Real Betis”.

“Un contratiempo más para Matías Almeyda, que empieza la preparación del derbi con hasta seis lesionados o tocados. A la lesión de Tanguy Nianzou se sumaron las de Rubén Vargas y Adnan Januzaj, quienes no pudieron terminar el partido de la pasada jornada ante el Espanyol (2-1) y han sido diagnosticados con la misma dolencia que les impedirá estar, como mínimo, el próximo domingo ante el Betis en el Ramón Sánchez Pizjuán”, complementan.

Así, el único punto positivo que aparece de momento para el técnico del Sevilla es el regreso a las prácticas de Isaac Romero y César Azpilicueta que durante la jornada de este miércoles estuvieron entrenando sin complicaciones.