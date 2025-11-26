Flamengo de Pulgar suma un empate clave ante el Atlético Mineiro de Sampaoli y queda a un triunfo del título del Brasileirao. . Por @flamengooficial

Flamengo rescató un empate 1-1 en su visita al Atlético Mineiro. El resultado es celebrado por el equipo de Filipe Luis debido a la caída de Palmeiras ante Gremio, lo que permite al cuadro carioca mantener el liderato del Brasileirao con cinco puntos de distancia a falta de dos fechas para el cierre.

El elenco de Jorge Sampaoli abrió la cuenta temprano. A los 34 minutos, Bernard aprovechó un centro de Dudu para empujar el balón en el área chica. Hasta ese momento, Mineiro había sido más claro en ataque y ya había obligado a Agustín Rossi a intervenir en un par de ocasiones, especialmente con un cabezazo de Dudu a los 19’.

Flamengo, con Erick Pulgar como eje, resistió el envión inicial del local y poco a poco logró emparejar el trámite. En el segundo tiempo, Luis movió las piezas. El ingreso de Bruno Henrique y Giorgian de Arrascaeta les sirvió para mejorar la estructura ofensiva.

El empate, finalmente, llegó en los descuentos. En el segundo minuto de adición, Danilo envió un centro preciso y Bruno Henrique conectó de cabeza para el 1-1 definitivo. El local terminó con uno menos tras la expulsión de Rony en los instantes postreros.

BRUNO HENRIQUE! O gol do empate do Flamengo sobre o Atlético-MG que valeu ponto precioso na disputa do @Brasileirao! ❤️🖤 BH MANDA EM BH! #NoCampo pic.twitter.com/UUHs1YkmeQ — Flamengo (@Flamengo) November 26, 2025

Pulgar completó los 90 minutos con una actuación destacada. 92 de 95 pases correctos, es decir, 97% de precisión, cuatro recuperaciones y sin pérdidas de balón, además de ganar la mayoría de sus duelos. Fue uno de los elementos de estabilidad en un partido complejo para Flamengo.

El empate del Mengao toma valor por la derrota de Palmeiras 3-2 ante Gremio, resultado que mantiene a Flamengo en la cima con 75 puntos, cinco más que el Verdao. Atlético Mineiro, en tanto, se mantiene en mitad de tabla, lejos de la pelea por los cupos a la Copa Libertadores.

El líder del Brasileirao vuelve a casa con un punto trabajado y sigue dependiendo de sí mismo para asegurar el título. Este sábado se miden ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores y luego buscarán el trofeo local ante el Ceará, el próximo miércoles.