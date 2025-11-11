“¿Qué hay en el bolsillo de Erick?”: el mensaje del Flamengo en el que destaca la marcación de Pulgar a Neymar

“¿Qué hay en el bolsillo de Erick Pulgar?”: el mensaje del Flamengo en el que destaca su marcación a Neymar. . Por @flamengo

Flamengo celebra en el Brasileirao. El equipo de Filipe Luis venció al Santos por 3-2 y alcanzó a Palmeiras en el liderato. El Verdao cayó y el elenco de Río de Janeiro aprovechó ese tropiezo.

Uno de los jugadores más destacados del Mengao fue Erick Pulgar. El antofagastino fue titular y salió reemplazado a los 85 minutos. Completó un 91% de sus pases, con 64 entregas correctas de 70. Además, estuvo encargado de evitar los avances de Neymar. Una tarea que cumplió a cabalidad.

Después del partido, la cuenta oficial del Flamengo dejó un mensaje en su cuenta de X. “¿Qué lleva Erick en el bolsillo?”, lanzaron, con una foto del mediocampista llevando la pelota y Neymar en el suelo.

Además, subieron un video en formato de reel en el que se ven las acciones en que el chileno cortó las arremetidas del brasileño. “100% ataque y 100% defensa de Erick”, escribieron.

Luego del partido, las loas inmediatas vinieron por parte de su entrenador. El exlateral, de hecho, hizo énfasis en la sorpresa que le causa su omisión en la convocatoria de Nicolás Córdova en la Roja. “Para mí, ya lo dije muchas veces, es de selección en cualquier país del mundo”, dijo.

Luego, buscó explicar la determinación del DT de la Selección. “No sé qué habrá pasado, pero no tengo ninguna duda de que es un jugador importante para Chile. Y supongo también que han tenido en cuenta el momento de la temporada de Flamengo y que Chile no se juega nada”, apuntó.