Directora removida del SernamEG afirma que estudia acciones legales y desestima ofrecimiento de Kast en la “parte humana”

La exdirectora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, abordó este martes las razones entregadas por el gobierno para pedir su renuncia no voluntaria y destacó que “no hay irregularidades en la administración del SernamEG”

En conversación con CNN Chile, Carrasco afirmó que aún es la directora del organismo y que el lunes, cuando se le solicitó la renuncia no voluntaria a su cargo por parte de la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Daniela Castro, no firmó el documento respectivo.

Así, detalló que fue en una reunión que fue breve donde preguntó si estaban al tanto de su diagnóstico de cáncer de mama.

“Me dijeron que sí”, señaló Carrasco, quien seguidamente solicitó sus días de vacaciones pendientes, los que fueron denegados.

Así, durante la jornada, el Presidente José Antonio Kast, señaló que hay “miradas distintas” en torno a la gestión del SernamEG y agregó que “ hay una situación humana compleja, nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea humano, tratamiento médico”.

Consultada al respecto, Carrasco afirmó que “yo la verdad es que considero que es inaceptable pedirle la renuncia a alguien que tiene cáncer de mamas o el cáncer que tenga”.

Además, criticó la propuesta de Kast que apoyarla en la “parte humana”.

“Yo no he tenido ninguna comunicación al respecto, además yo no visualizo cuál podría ser ese apoyo en la parte humana. Lo deshumano aquí, es haber desvinculado a alguien con diagnóstico de cáncer” , agregó.

A renglón seguido, señaló que estudia diversas opciones y que no descarta emprender acciones legales. “Estoy evaluando muchas alternativas... también puede ser una alternativa (acciones legales), yo me quedo sin isapre”, manifestó.

“Es un escenario complejo y claro, voy a buscar todas las alternativas que me permitan el resguardo del ejercicio de mis derechos”, sumó Carrasco ante la opción de recurrir a tribunales.

Asimismo, profundizó en haber calificado el hecho como una venganza, como expresó en entrevista con este medio. “Es un ánimo tan de ‘enemigos’, es un ánimo tan agresivo (...) pero sí, yo creo que aquí hay una lógica de casi pasar la cuenta, porque soy la última autoridad que queda del mecanismo de género”.

Requerida sobre por qué se buscaría pasar la cuenta, Carrasco aseguró que “por nuestras miradas, por nuestras visiones, por nuestros enfoques, por gente que se fue y que volvió al Ministerio”.

Auditoría interna

Entre las razones esgrimidas por el gobierno para solicitar la renuncia de Carrasco, se señaló, entre otras, la “pérdida de confianza” la cual fue cuestionada por la exdirectora del SernamEG, además de supuestas irregularidades en la administración del servicio, detectadas a través de una auditoría interna realizada en 20 días, desde que inició este gobierno.

“Ahondar en estos temas de qué es la confianza, qué es la pérdida de confianza, yo ni siquiera tuve la oportunidad de una reunión con la ministra (Judith Marín)”, señaló.

“Insisto, la facultad existe, no obstante, el contexto en el cual se da, o sea, pedir la renuncia a alguien con diagnóstico de cáncer (...), en un ministerio que además plantea como uno de los pilares de su nueva gestión el trabajo con mujeres con cáncer, donde se ha hecho una alarma sanitaria por la espera de personas que tienen mi diagnóstico, la verdad es que es un descriterio", criticó sobre la medida.

Según se detalló por el Ministerio de la Mujer, una auditoría detectó una serie de falencias en el funcionamiento del servicio que lideraba Carrasco. Entre ellas, la presunta contratación de créditos no autorizados, desproporción del gasto operativo sin justificación, compromisos laborales sin respaldo y falta de trazabilidad en procesos financieros.

En respuesta, Carrasco afirmó descartar los señalamientos de la secretaría de Estado. “Creo que aquí hay una falta de conocimiento del funcionamiento del Estado”, afirmó.

Respecto al tema financiero, Carrasco descartó “total y absolutamente” irregularidades en materia financiera.

“Este es un servicio público, nosotros no pedimos créditos, jamás hemos hecho una solicitud de crédito a ninguna entidad financiera. Nosotros recibimos recursos a través de la Ley de Presupuesto, los que son transferidos, en su gran mayoría, a municipios transversales de todo el país", explicó.

“Hacer referencia a aquello, da cuenta de falta de información respecto a las facultades que tiene un servicio público. Distinto es otras instituciones que sí pueden pedir créditos, que no es el caso... yo soy, o era, o sigo siendo la directora del SernamEG, que es un servicio autónomo, descentralizado, que se vincula con el Presidente a través de la ministra”, sostuvo.

Otro de los ítems considerados en la autoría interna fue la “centralización en equipos de confianza con limitación de acceso institucional a información relevante”.

“Yo lo descarto absolutamente, nosotros siempre disponibles para entregar la información, para informar de los casos (...) les dijimos una y otra vez ‘ministra, tenemos un chat que es el que nos permite coordinarnos los fines de semana’, nosotros tenemos un sistema de turnos y un equipo que trabaja levantando información”, detalló.

Respecto a las falencias halladas en la fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) -que también se incluyó en las razones para su desvinculación, según la auditoría-, Carrasco reiteró que “cuando señalo que hay falta de conocimiento del funcionamiento del Estado, realmente es eso. Prodemu es una fundación de derecho privado, no es una fundación que dependa del SernamEG”.

“Tiene un consejo donde participa el Ministerio, pero hay otras entidades en ese espacio”, señaló Carrasco, quien afirmó que el SernamEG no es parte del directorio de la fundación. “Prodemu tiene su propia estructura”, añadió.

“Yo no era la jefa de la directora de Prodemu y también le avisamos a la ministra (Marín) cuando llega, que estamos en proceso de aplicación de una norma que venía definida desde Contraloría”, afirmó Carrasco, dado que el presupuesto de la fundación está incluido en los dineros destinados al SernamEG, lo que se traspasa a través de un convenio de colaboración.

Así, por la acusaciones de irregularidades financieras, Carrasco zanjó que “aseguro a los chilenos que yo no me he robado un peso, que la gente con la que he trabajado no se ha llevado plata para el bolsillo, que no hay ningún convenio extraño que no cumpla requisitos”.

“Todas las transferencias que tuvimos que hacer a Prodemu fueron en el marco de la legalidad administrativa, donde además, yo misma hacía consultas de manera proactiva. No hay irregularidades en la administración del SernamEG”, cerró Carrasco.

Detalles del diagnóstico de Carrasco

Durante la conversación, Carrasco contó detalles del diagnóstico. “Yo tengo un cáncer de mama triple negativo, que es el cáncer de mama más agresivo que existe, el cual fue diagnosticado en el año pasado. Se llama también del ‘intervalo’, porque lo tienes entre un control y otro”, detalló sobre la enfermedad.

“Fue tan agresivo que en muy pocos meses tuve metastasis en el sistema linfático, en los ganglios (...)”, explicó Carrasco, quien sumó que eso llevó a tratamientos con quimioterapia y radioterapia, además de someterse a una operación (mastectomía) y que hoy se encuentra con quimioterapia oral y con inmunoterapia cada 21 días.