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    Ciclo de cantautores reúne a los clásicos: García, Gatti, Ubiergo, Barahona y Chinoy

    El Teatro Camilo Henríquez recibirá a partir de este 1 de abril una serie de presentaciones de solistas chilenos que incluye a Manuel García, Chinoy, Eduardo Gatti, Fernando Ubiergo, Tata Barahona y la invitada internacional Valeria Castro desde España. Además de nombres consolidados estarán los emergentes Brisalia y El Mulu. Lee aquí las coordenadas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Ciclo de cantautores reúne a los clásicos: García, Gatti, Ubiergo, Barahona y Chinoy Foto: Pablo Vásquez R/La Tercera.

    Algunos de los principales cantautores de la música chilena en formato íntimo se darán lugar en la céntrica sala del Teatro Camilo Henríquez (Amunátegui 31), con capacidad para 200 personas. Un ciclo de conciertos a cargo de Témpera Producciones que abrirá Manuel García este 1 de abril (entradas agotadas) con un show íntimo tras su exitoso paso por Lollapalooza y en medio de su gira nacional Pánico con banda.

    El jueves 23 estará Valeria Castro, una de las voces más destacadas de la escena española reciente, con dos nominaciones al Goya y en tres ediciones al Latin Grammy, que regresa a Santiago para presentar su segundo disco El Cuerpo después de todo (2025), destacado por la prensa ibérica entre los mejores lanzamientos del año, elogios a los que se sumó el Premio Ondas (Cadena Ser) a Fenómeno musical del año y 3 galardones en los premios MIN a la música independiente española: Mejor Artista, Mejor Álbum de Música de Raíz y Canción del Año por "Tiene que ser más fácil“.

    Hace un par de semanas la cantautora congregó a 9 mil personas en su concierto en la capital española. “Valeria Castro inunda Madrid de ternura. Durante dos horas, la cantante canaria convirtió el Movistar Arena en un espacio íntimo, donde el folclore se volvió nana y la fragilidad, fuerza compartida” publicó El Español. En los próximos días la gira llegará a México, Lima, Bogotá y Santiago. Las últimas entradas se pueden conseguir a través de Portal Tickets.

    Chinoy-15.jpg la-tercera

    También estarán Chinoy (20 mayo), Magdalena Matthey (27 mayo), la tradición de cantautores fundamentales representada por Eduardo Gatti (24 junio), Fernando Ubiergo (1 de julio) y Tata Barahona (30 septiembre) seguidos por la joven cantautora Brisalia (4 de octubre), que prepara su primer disco de la mano de Manuel García, y El Mulu (16 de diciembre) músico chileno radicado en México que cuenta con un Latin Grammy por su colaboración con Mon Laferte en Biutiful. Todas las entradas están disponibles a través de Portal Tickets.

    Más sobre:Manuel GarcíaEduardo GattiFernando UbiergoTata BarahonaChinoyMúsicaMúsica culto

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