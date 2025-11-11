Se van entre lágrimas: Chile queda eliminado en la fase de grupos del Mundial Sub 17 pese al triunfo sobre Canadá

Un amargo triunfo por 2-1 tuvo la Roja Sub 17 en el Mundial de Qatar. A pesar de la victoria, el Equipo de Todos no consiguió superar la fase de grupos, acabando en el último lugar por la diferencia de goles.

El primer tiempo se vivió con bastante intensidad. Canadá hacía gala de la velocidad de sus jugadores, transformándose en una preocupación constante de la escuadra chilena. Además, la aplicación táctica de los norteamericanos hacía muy complicada la tarea de la Roja de acercarse al área rival.

De todas maneras el combinado a cargo de Sebastián Miranda se las arregló para tener la primera jugada de peligro del partido. En el minuto 5, Zidane Yáñez aprovechó una pelota profunda por el sector derecho, logrando meterse en el área. Sin embargo, al tener la presión de un defensa, sacó un remate al primer palo que fue fácil de controlar para el guardameta Jonathan Ransom.

La respuesta canadiense tardó poco en llegar. En los 14′ Johnny Selemani recibió un pase entre líneas en el círculo central y le fue ganando en velocidad a los defensores chilenos hasta llegar a tener un mano a mano con el portero Vicente Villegas. Ante la salida del golero, el atacante canadiense definió al palo derecho, fallando en su intento por convertir.

Ya en los 24′ Chile tuvo una nueva llegada. Esta vez Antonio Riquelme sacó un remate que terminó rebotando en Zidane Yáñez, lo que facilitó que el portero norteamericano se quedara con la pelota.

Cabe mencionar que a esas alturas Chile ya se había percatado que el marcador del duelo entre Francia y Uganda se había movido debido a la cercanía de las canchas. James Bogere adelantaba en el marcador a la escuadra africana y ponía más presión en la Roja.

Claro que la situación para la Selección Chilena se complicó aún más en los 31′. Shola Jimoh apareció ganó en el mano a mano a la defensa y remató al segundo palo para decretar el 1-0 parcial.

Tres minutos más tarde pudo llegar un nuevo golpe. Kevin Khan recibió un pase en el costado izquierdo del área. Enganchó hacia el centro y remató con un tiro alto que acabó estrellándose en el horizontal.

Mientras Chile intentaba reacomodarse en la cancha, se vivió un nuevo susto en el área. En los 43′ Van Parker se enfrentó mano a mano con Villegas, pero esta vez el arquero fue el ganador del duelo.

Un triunfo que no sirvió

En el segundo tiempo, la Roja Sub 17 consiguió el empate. En los 55′, Martín Jiménez fue a buscar un balón que parecía irse por la línea de fondo y alcanzó a sacar un centro que sorprendió a la defensa canadiense, pues Zidane Yáñez apareció en el segundo palo para empujar el balón y devolverle la esperanza de la clasificación a Chile.

La esperanza creció luego en los 65′. Yastin Cuevas sacó un centro al segundo palo donde esperaba Matías Orellana. El lateral derecho tuvo que luchar contra un defensor ganando el duelo lo que le permitió definir con tranquilidad para adelantar a la Roja Sub 17 en el marcador.

De todas maneras, la combinación de resultados a esas alturas no beneficiaba a Chile, pues por la diferencia de goles se mantenía en el último lugar del Grupo K.

El marcador casi se vuelve a mover en los 75′ en favor de Canadá. Tras una mala salida de Villegas, la pelota quedó en los pies de Aidan Evans, quien se apresuró a definir al primer palo. Por suerte, un defensor alcanzó a poner la cabeza para evitar el que pudo ser el empate.

Y cuando Chile buscaba un nuevo gol, se encontró con un nuevo problema. Tras una infracción, Yáñez golpeó con el botín la cara de un rival cuando ambos estaban en el suelo. La banca canadiense pidió la revisión de la jugada y el árbitro decidió expulsar al chileno.

En los últimos minutos la Roja se fue en busca de un gol que le permitiera quedar mejor posicionado en la tabla, pero fue Canadá el que tuvo la chance de cambiar el marcador. En los 90+8′ el juez sancionó un penal a favor de los norteamericanos, pero Parker mandó el remate sobre el horizontal.

Una vez finalizado el partido con el triunfo chileno por 2-1, las miradas se centraron en el duelo entre Uganda y Francia. Si los galos marcaban el empate, metían a la Roja como mejor tercero. Sin embargo, el marcador no se movió y la Roja quedó eliminada de la competencia.