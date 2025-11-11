El nuevo conflicto que se desata entre la federación de fútbol de España y el Barcelona por Lamine Yamal

Un nuevo conflicto se ha producido en la relación entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Barcelona en relación con el delantero Lamine Yamal.

Este martes la entidad federativa mostró su sorpresa e indignación al dar a conocer que el goleador debía ser desconvocado para los partidos contra Georgia y Turquía después de haberse sometido a una intervención médica de la que no fueron informados y que lo tendrá fuera de la actividad por hasta diez días.

“Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”, exponen en un comunicado.

“Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días”, continúan.

“Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria”, agregan.

“Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación”, cierra el comunicado.

La gran molestia del Barcelona con la Selección Española

El conflicto entre Barcelona y la selección española se remonta hace algunos meses cuando el entrenador Hansi Flick acusó que el delantero volvió lesionado tras defender a la Roja europea a pesar de que el DT Luis de la Fuente sabía que presentaba molestias físicas.

“Será baja contra el Valencia. Es una lástima. Ya se fue con dolores a la selección. Tomó analgésicos y jugó con la selección con dolor. Tuvo problemas, y jugó 79 y 73 minutos. No se entrenó, por los problemas, entre los dos partidos con España. Eso no es cuidar a los jugadores. La selección española tiene a los mejores futbolistas del mundo, pero habría que preocuparse de los jugadores. También de los jóvenes. Me preocupa”, lanzó el alemán.

“Tienen molestias en el pubis. No es en la espalda, es en el pubis. Se le han hecho pruebas y no estará disponible contra el Valencia y es duda contra el Newcastle”, adelantó sobre el estado físico del goleador de cara al entonces inicio de la Fase de Liga de la Champions League.

En la ocasión además indicó que “no he hablado con el seleccionador, solo por texto. Mi español no es bueno y su inglés, tampoco es bueno. La comunicación podría ser mejor. Yo fui seleccionador y sé lo difícil que es, pero la comunicación debe ser buena”.