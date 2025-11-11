Sin avisar al Barcelona y con De Paul como fotógrafo: la trastienda de la inesperada visita de Lionel Messi al Camp Nou. . Por @leomessi

Lionel Messi está de vuelta en Barcelona. No fue a jugar un partido ni a recibir un homenaje. De hecho, su visita sorprendió al cuadro culé. El que jugó durante gran parte de su carrera. El astro argentino llegó hasta el Camp Nou, entró al campo, lo recorrió y luego posteó en Instagram un carrusel de fotografías en la cancha.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, escribió la Pulga.

Pocos días antes, Joan Laporta había manifestado su intención de hacerle un partido de homenaje al rosarino. “Sería una bonita forma de inaugurar el estadio con 105.000 espectadores. Dependerá de que Leo quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente”, manifestó el timonel del cuadro Culé.

Una visita inesperada

De acuerdo con la información publicada por Mundo Deportivo, el exjugador azulgrana accedió al recinto sin contactar oficialmente con nadie del club. Su paso por el estadio habría sido espontáneo, aprovechando una escala en la ciudad antes de viajar a Alicante, donde la selección argentina se concentra para el amistoso del próximo viernes ante Angola.

Según dio a conocer el medio citado, Messi quiso ver de cerca el avance de las obras en el estadio. La visita no tenía ningún fin institucional en el corto plazo. No obstante, sostienen que la intención del jugador es volver algún día a la institución en algún rol vinculado al club.

Desde el Barcelona informaron que el ingreso del futbolista fue autorizado tras una consulta del personal de seguridad de Limak, la empresa turca encargada de las remodelaciones. Según esa versión, los guardias notificaron la presencia del argentino y el club no puso objeciones.

Sin embargo, medios europeos dicen que no existió ningún trámite previo ni autorización formal, y que Messi simplemente fue recibido por los trabajadores presentes en el estadio sin que mediara contacto institucional.

RAC1 detalló que Messi no estuvo solo durante la visita. Lo acompañaron Rodrigo de Paul, su compañero en el Inter Miami y en la selección argentina, y Pepe Costa, amigo personal y excolaborador del área de atención al jugador del Barça. Ambos habrían participado en el recorrido nocturno.

Por ahora, la visita queda como un episodio más en la compleja relación entre el futbolista del Inter Miami y el Barcelona desde su salida en 2021. Ni el club ni Messi han hecho comentarios adicionales tras el intercambio de versiones.