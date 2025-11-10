Históricos se dividen por los elogios de Esteban Pavez a la UC: “Católica es un ejemplo; Colo Colo es la antítesis”

Esteban Pavez provocó un terremoto con sus incendiarias declaraciones. El capitán de Colo Colo afirmó que Universidad Católica es la “mejor institución del país”, lo que desató una serie de críticas de los hinchas albos en su contra, especialmente, tras una pésima temporada en el año del centenario del Cacique.

El volante realizó la afirmación en una entrevista con Fernando Codero para el capítulo 8 del Podcast del Sifup. “Para mí, la institución más grande del país es Católica”, indicó el Chiki. En tanto, Pavez se cuadró: “Estoy de acuerdo contigo. Tengo que ser realista y es así, como dices tú. Para mí, la mejor institución del país es Católica. Lo dije un par de veces y lo vuelvo a decir acá”, indicó el capitán albo.

Incluso, Aníbal Mosa salió al paso para referirse a lo dicho por Pavez: “No las comparto. La institución más grande es Colo Colo, futbolísticamente, socialmente, por trofeos, hinchada. Las instituciones las hacen las personas y Colo Colo tiene 10 millones de hinchas”, remarcó el presidente de Blanco y Negro, quien ha tenido una relación distante con el mediocampista por sus críticas a la labor de los dirigentes.

Referentes albos se dividen

Los dichos de Pavez generaron una ola de reacciones. Algunas fueron contrarias, pero otras también fueron a favor, incluso desde el lado albo. Leonardo Véliz, por ejemplo, valoró la “valentía y sensatez” del mediocampista. “Esteban Pavez tiene toda la razón. Las instituciones no se miden por los trofeos que exhiben en las vitrinas. Las mejores instituciones son las que tienen una buena organización, tienen una buena filosofía como institución, donde no se traiciona la ética ni la moral de las buenas costumbres. Y que Universidad Católica ha dado un ejemplo. Es cosa de ver el devenir de la institución. Hoy tiene un hermoso estadio. Se propusieron hacerlo sin promesas, sin nada, sino que acción, y lo hicieron", asegura, en diálogo con El Deportivo, el exjugador albo.

“No saldrá campeón hace cuánto tiempo, pero para mí esas son las organizaciones ejemplares. Es un espacio donde los profesionales del fútbol siempre quieren llegar porque son respetados, porque son tratados como corresponde y eso es Católica. Yo le encuentro razón a Esteban Pavez y como colocolinos no nos debe molestar, porque Colo Colo es la antítesis de lo que está pasando”, añade.

Véliz también se refirió al ajetreado ambiente que se vive al interior de Blanco y Negro: “Las guerras internas que hay entre los directores, los desaciertos que cometen los gerentes técnicos, los entrenadores, para qué decir el presidente Aníbal Mosa. Deja mucho que desear como para decir que Colo Colo es la mejor institución. Obviamente, Colo Colo tiene un historial riquísimo, pero deportivo, futbolístico, como institución, cada año que pasa hay una crisis. Y eso el colocolino lo siente, y el hincha de otros lados también", señala.

Además, el Pollo profundiza con su valoración de lo dicho por Pavez: “A los jugadores de fútbol no se les instruye de lo que deben y tienen que decir para no lastimar al club, pero hay verdades, y yo me jacto de que en Colo Colo hay libertad de expresión. ¿Por qué un jugador no puede decir que el equipo del frente es importante? Es más creíble“.

“Por ejemplo, yo como colocolino, dije una vez que admiraba la hinchada de la U porque es la más fiel del fútbol chileno y eso lo hice con criterio, con un pensamiento crítico. Estaban en la segunda, en el ascenso, y acompañaban al club de todos lados. Eso me hizo ver que era una de las hinchadas más fieles. Entonces, a un jugador en Colo Colo no puedes ponerle una mordaza, porque hay libertad de expresión y mientras se haga con respeto, es bienvenida. Es una realidad factible, objetiva. A Esteban no le reprocho nada, fue valiente y sensato”, cierra.

Leonardo Véliz se cuadró con Pavez.

No obstante, desde el lado albo también hubo desaprobación. Gabriel Mendoza fue profundamente crítico con Pavez e, incluso, sepultó el futuro del volante en el Cacique. “Siendo el capitán no puede, no sé qué le pasó, porque está muy equivocado. La mejor institución del país, la más grande de Chile y del mundo, como digo yo, es Colo Colo. Esto lo lapida a él como jugador de Colo Colo, como capitán de Colo Colo. Creo que con lo que ha vivido, con lo que está viviendo, esto lo liquida mucho más todavía con esas lamentables declaraciones”, indica.

“Fue totalmente absurdo y desubicado además. Por eso repito, con todo lo que está viviendo, con todo lo que ha pasado, esto lo lapidó. Y qué pena, porque él es un buen hombre, es de casa, es capitán de Colo Colo y esas declaraciones, además de ser desafortunadas, son muy desatinadas“, añade el Coca.

El campeón de la Copa Libertadores en 1991 también alzó la consideración sobre los albos: “Colo Colo en su historia es grande. De verdad que no sé qué le pasó que dio esa declaración y es lamentable, porque ahora él tendrá que estar viendo cuáles son las posibilidades para el próximo año, en otra institución que sea ojalá más grande que Colo Colo. Claro, porque yo creo que con esto ya lapidó su salida“, remarca.

“De los colocolinos, ninguno compartimos esa declaración, sobre todo, porque porque viene desde el capitán de Colo Colo, un jugador formado en casa, sabiendo y conociendo lo que es la institución. Que pegue una declaración de esa magnitud, de verdad que a uno mismo lo descolocó, porque claramente la institución la hacen los jugadores y la gente. Y en este caso, Colo Colo es el equipo más popular de Chile. Por ser así de grande, tiene que ser la mejor institución”, cierra Mendoza.

Gabriel Mendoza sepultó el futuro de Pavez en Colo Colo.

La visión desde las universidades

Desde la otra vereda, Jorge Aravena valoró lo dicho por Pavez en su conversación con Cordero: “Es la institución más sólida que hay en el fútbol chileno. Fernando Cordero ni siquiera fue formado en la Católica, pero él reconoce el potencial institucional que tiene Católica y Pavez lo refrenda. Para él está bien y a mí me parece bien“, asegura el exseleccionado nacional.

El Mortero se cuadró al alzar a la UC y desestimó las críticas hacia el capitán albo: “Él está dando su opinión y ya. Qué es lo grave de que dé su opinión. Él habló con Fernando, que dijo que la mejor institución es la Católica, y Pavez le dice que, efectivamente, es la mejor. Ninguno de los dos está errado. Diferente sería si no fuera así”, añade el exjugador y referente cruzado.

“Yo no veo por qué se pueda complicar más. Él está dando su opinión sobre una institución que claramente todo el mundo sabe que es la mejor institución de Chile. Es la honestidad de una persona, se están haciendo problemas por cuestiones que son menores”, sentencia.

Jorge Aravena, referente de la UC, valoró lo dicho por Pavez. Foto: AGENCIAUNO. Alejandro Pizarro Ubilla/AgenciaUno

En tanto, desde la vereda de Universidad de Chile, el otro club que podría discutir el cetro como la institución más importante del país, también hubo reacciones. César Vaccia valoró la honestidad de Pavez, pero asegura que el contexto en el que realizó la afirmación es el complicado.

“Cuando uno forma parte de un club tiene sentido de pertenencia, de identificación, y más cuando uno nació ahí, como es el caso de Esteban, que es, genuinamente, colocolino. Pero a mí me costaría mucho. Para mí, obviamente que la U es la institución más grande, con todas las cosas que puede tener“, asegura el exentrenador bicampeón con los azules.

“Aunque puedo hacer alguna mención especial. Puedo decir que creo que es importante destacar a Católica, uno lo puede decir, está bien. Pero conociendo al hincha colocolino, no cae bien. Más allá de la opinión, no es algo que será bien recibido en Colo Colo. Yo creo que, simplemente, no lo expuso bien”, añade.

Vaccia asegura que ese tipo de declaración, lógicamente, iba a desatar críticas: “Esteban, como capitán de Colo Colo, independientemente de que ahora no tenga la titularidad y esté un poco afuera, ese tipo de declaraciones y en este país, creo que se las pudo haber guardado. Yo lo entendería si siempre hubiese opinado de diferentes temas de esa manera, pero yo siempre lo escuché hablar de Colo Colo. Quizás, emocionalmente, no está bien por el equipo, anda a saber, no estoy en su situación”.

“Igual es respetable, pero lo que yo digo, no es que no pueda opinar eso. Quizás él piensa que eso es así y eso merece el respeto de todo el mundo, pero no sé si eso le va a venir bien de vuelta“, advierte.

El otrora DT aseguró que pudo utilizar otras palabras: “Uno puede hablar bien, se puede contrastar con alguna estadística. Quizás decir que Colo Colo, por historia, tiene argumentos o que tiene más adeptos, que es algo no tan grave como decir que Católica es la mejor institución de Chile en desmedro de su propio club. Obviamente que el colocolino piensa que Colo Colo es el mejor equipo, el más grande. Yo respeto lo que dijo, está bien, no vamos a criticarlo por eso. Pero lo que yo digo, es que tú, siendo capitán de Colo Colo, no es el momento de dar esas declaraciones”, concluye.