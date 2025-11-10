OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    El Deportivo

    “Ojalá haya sido su último partido”: prensa argentina lapida a Paulo Díaz y alaba a Carlos Palacios tras el Superclásico

    Los medios transandinos fueron especialmente duros con el defensa y celebraron la actuación del mediapunta.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Carlos Palacios y Paulo Díaz vivieron realidades opuestas en el Superclásico argentino. Archivo

    El Superclásico argentino tuvo dos caras opuestas para Carlos Palacios y Paulo Díaz. Para el primero, la felicidad de haber redondeado una buena actuación en el triunfo 2-0 de Boca Juniors sobre River Plate, mientras que para el segundo, quedó la amargura de la derrota y un discreto desempeño en La Bombonera.

    Así también lo percibió la prensa argentina, que fue inclemente con el defensor. “Al margen de si fue falta o no en la jugada previa al primer gol, saltó desarmado y a destiempo. En el segundo gol quedó en la foto y durante todo el segundo tiempo no paró a nadie. La jugada más característica fue cuando dejó pasar la pelota y Giménez quedó mano a mano con Armani, en un momento donde primero sancionaron penal y se rectificó en el VAR”, escribió Clarín, que lo calificó con nota 2.

    TyC Sports fue mucho más duro, lo calificó con un 1 y pidió su salida. “Hace rato que su ciclo está más cumplido. Sin embargo, se sigue recurriendo a él. Un partido espantoso, de los peores que ha jugado un futbolista de River en cancha de Boca. Perdiendo por arriba y perdiendo por abajo, sin actitud, sin entrega y con fallas llamativas. Un partido que, ojalá, haya sido el último suyo en la institución”, señalaron.

    Infobae también siguió en esa línea, aunque con bastante más ponderación. “Con el correr del encuentro perdió presencia defensiva. En el primer gol quedó mal parado y pidió infracción, aunque el árbitro no sancionó. También tuvo participación en el tanto de Merentiel”, resaltaron, calificándolo con un 2.

    Por su parte, el medio partido La Página Millonaria coincidió en el análisis y la clasificación. “Anuló bien a Giménez durante un rato en el primer tiempo y ya está. Quedó pagando en la jugada del gol, donde hubo infracción no cobrada por Ramírez. Intentó muy pocos pases a campo rival. Dio todas las ventajas habidas y por haber en el segundo tiempo. Desguarnecido, liviano, desordenado. No marcó, no relevó, no se acomodó, ni ayudó a contener el desastre defensivo. Regaló espacios por todos lados”, sostuvieron.

    Loas a Palacios

    Carlos Palacios fue uno de los buenos elementos del cuadro xeneize, dirigido por el extécnico de Magallanes Claudio Úbeda, quien asumió tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

    “Dubitativo y un poco perdido en el arranque, aunque levantó en el segundo tiempo. Entregó todo: corrió, metió y por eso se ganó los aplausos de La Bombonera. Le faltó juego, pero está demostrando una actitud distinta y se valora”, destacó TyC, calificándolo con un seis.

    Clarín se rindió ante la actuación del exjugador de Colo Colo. “Gran partido del chileno, tal vez su mejor actuación en Boca. Porque a su calidad y gambeta le agregó el sacrificio que se necesita para ocupar un puesto en el mediocampo en la Bombonera en un Superclásico. Se fue extenuado y se llevó un merecido aplauso”, subrayaron.

    Para Olé, la actuación de la Joya valió un 7,5. “Muy metido. Del medio a la derecha. Correcto en la marca, mejor en los pases. No se le cayeron los anillos cuando tuvo que ir al piso. Metió de lo lindo. Armani salió lejos en un costado, el chileno lo superó y tiró un centro que terminó en mano del arquero afuera del área”.

    Mientras que Infobae fue un poco más crítico: “Le costó encontrar un poco su mejor versión, pero mejoró con el correr de los minutos y, sobre todo, con la diferencia a favor de Boca en el tanteador. Redondeó un buen partido, aunque sigue lejos de su nivel top. Fue reemplazado por Ander Herrera a los 74’”.

    Más sobre:FútbolSuperclásicoCarlos PalaciosPaulo DíazBoca JuniorsRiver Plate

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile

    Abogado de Codelco apunta a Vivanco y Movitec por trama bielorrusa

    Justicia francesa concede la libertad condicional al expresidente Sarkozy

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Imputan nuevos cargos al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por el despliegue de drones para justificar la ley marcial

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte

    Lo más leído

    1.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    2.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    3.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    4.
    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    5.
    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la caída de Limache y el triunfo de Everton a Cobresal

    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la caída de Limache y el triunfo de Everton a Cobresal

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    Abogado de Codelco apunta a Vivanco y Movitec por trama bielorrusa

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    El gremio de los centros comerciales tiene nueva presidenta tras la salida de Katia Trusich en mayo de este año
    Negocios

    El gremio de los centros comerciales tiene nueva presidenta tras la salida de Katia Trusich en mayo de este año

    Codelco y SQM finalmente reciben la aprobación del regulador de China para su acuerdo de asociación por el litio

    Mercados globales suben ante señales del fin del cierre del gobierno en EE.UU.

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana
    Tendencias

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador

    El recado de Filipe Luis a Nicolás Córdova por la ausencia de Erick Pulgar en la Roja
    El Deportivo

    El recado de Filipe Luis a Nicolás Córdova por la ausencia de Erick Pulgar en la Roja

    En vivo: la Roja enfrenta a Canadá en la búsqueda de avanzar a segunda fase en el Mundial Sub 17

    “Van para atrás”: la grave acusación de Leonardo Gil contra sus compañeros que escandaliza al fútbol argentino

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años
    Finde

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa
    Cultura y entretención

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó

    Massive Attack cierra Fauna 2025 con una memorable presentación junto a Liz Fraser y apoyo a Palestina

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile
    Mundo

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile

    Justicia francesa concede la libertad condicional al expresidente Sarkozy

    Imputan nuevos cargos al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por el despliegue de drones para justificar la ley marcial

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte
    Paula

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía