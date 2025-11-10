“Ojalá haya sido su último partido”: prensa argentina lapida a Paulo Díaz y alaba a Carlos Palacios tras el Superclásico

El Superclásico argentino tuvo dos caras opuestas para Carlos Palacios y Paulo Díaz. Para el primero, la felicidad de haber redondeado una buena actuación en el triunfo 2-0 de Boca Juniors sobre River Plate, mientras que para el segundo, quedó la amargura de la derrota y un discreto desempeño en La Bombonera.

Así también lo percibió la prensa argentina, que fue inclemente con el defensor. “Al margen de si fue falta o no en la jugada previa al primer gol, saltó desarmado y a destiempo. En el segundo gol quedó en la foto y durante todo el segundo tiempo no paró a nadie. La jugada más característica fue cuando dejó pasar la pelota y Giménez quedó mano a mano con Armani, en un momento donde primero sancionaron penal y se rectificó en el VAR”, escribió Clarín, que lo calificó con nota 2.

TyC Sports fue mucho más duro, lo calificó con un 1 y pidió su salida. “Hace rato que su ciclo está más cumplido. Sin embargo, se sigue recurriendo a él. Un partido espantoso, de los peores que ha jugado un futbolista de River en cancha de Boca. Perdiendo por arriba y perdiendo por abajo, sin actitud, sin entrega y con fallas llamativas. Un partido que, ojalá, haya sido el último suyo en la institución”, señalaron.

Infobae también siguió en esa línea, aunque con bastante más ponderación. “Con el correr del encuentro perdió presencia defensiva. En el primer gol quedó mal parado y pidió infracción, aunque el árbitro no sancionó. También tuvo participación en el tanto de Merentiel”, resaltaron, calificándolo con un 2.

Por su parte, el medio partido La Página Millonaria coincidió en el análisis y la clasificación. “Anuló bien a Giménez durante un rato en el primer tiempo y ya está. Quedó pagando en la jugada del gol, donde hubo infracción no cobrada por Ramírez. Intentó muy pocos pases a campo rival. Dio todas las ventajas habidas y por haber en el segundo tiempo. Desguarnecido, liviano, desordenado. No marcó, no relevó, no se acomodó, ni ayudó a contener el desastre defensivo. Regaló espacios por todos lados”, sostuvieron.

Loas a Palacios

Carlos Palacios fue uno de los buenos elementos del cuadro xeneize, dirigido por el extécnico de Magallanes Claudio Úbeda, quien asumió tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

“Dubitativo y un poco perdido en el arranque, aunque levantó en el segundo tiempo. Entregó todo: corrió, metió y por eso se ganó los aplausos de La Bombonera. Le faltó juego, pero está demostrando una actitud distinta y se valora”, destacó TyC, calificándolo con un seis.

Clarín se rindió ante la actuación del exjugador de Colo Colo. “Gran partido del chileno, tal vez su mejor actuación en Boca. Porque a su calidad y gambeta le agregó el sacrificio que se necesita para ocupar un puesto en el mediocampo en la Bombonera en un Superclásico. Se fue extenuado y se llevó un merecido aplauso”, subrayaron.

Para Olé, la actuación de la Joya valió un 7,5. “Muy metido. Del medio a la derecha. Correcto en la marca, mejor en los pases. No se le cayeron los anillos cuando tuvo que ir al piso. Metió de lo lindo. Armani salió lejos en un costado, el chileno lo superó y tiró un centro que terminó en mano del arquero afuera del área”.

Mientras que Infobae fue un poco más crítico: “Le costó encontrar un poco su mejor versión, pero mejoró con el correr de los minutos y, sobre todo, con la diferencia a favor de Boca en el tanteador. Redondeó un buen partido, aunque sigue lejos de su nivel top. Fue reemplazado por Ander Herrera a los 74’”.