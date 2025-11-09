OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    Boca vence a River con Paulo Díaz como protagonista de la gran polémica del Superclásico

    La escuadra Xeneize consiguió imponerse por 2-0 a los Millonarios y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

    Foto: @BocaJrsOficial /X. pc

    Boca Juniors consiguió un valioso triunfo sobre River Plate en el Superclásico argentino. Los Xeneizes consiguieron imponerse por 2-0 en La Bombonera y lograron asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

    La primera parte del compromiso encontró a un elenco auriazul que buscaba ser protagonista en su casa. De esta manera tomo el control del balón y tuvo el mayor control del partido. De todas maneras los albirrojos no se quedaron atrás e intentaban tocar ante la presión de los anfitriones.

    De todas maneras, el primer remate peligroso fue a favor de los forasteros. En el minuto 14 Maximiliano Salas recibió el balón en el borde del área. Este no dudó y tras acomodarse sacó un remate potente al primer palo que obligó la intervención del portero Agustín Marchesín que controló en dos tiempos.

    Luego, en los 22, Kevin Castaño se quedó con la pelota gracias a la presión alta y volvió a probar de larga distancia, aunque Marchesín respondió con tranquilidad.

    Más adelante, en los 37, Matías Galarza volvió a intentar aprovechando un mal despeje. No obstante, el remate terminó golpeando en un compañero y la opción de peligro desapareció.

    Y a pesar de que los Millonarios tenían mejores llegadas en el arco, el gol lo consiguió Boca Juniors en el final del primer tiempo. En los 45+2′ Paulo Díaz fue a disputar un cabezazo en la mitad de la cancha, pero falló en el calculo. Esto permitió que el balón llegara a los pies de Exequiel Zeballos. El extremo superó la marca de otro defensor y lanzó un tiro que fue contenido por el portero Armani. Sin embargo, el rebote le volvió a quedar al jugador de Boca que decretó el 1-0.

    Si bien los jugadores de River reclamaron por una supuesta infracción sobre Paulo Díaz, ni el árbitro ni el VAR encontraron alguna infracción en la jugada, por lo que los Xeneizes se fueron al descanso con ventaja en el marcador.

    En la segunda mitad, Boca arrancó con todo. En los 47′ Zeballos habilitó a Miguel Merentiel quien aprovechó para decretar el 2-0 parcial, desatando los festejos del público local.

    Estos golpes terminaron desconcertando a River Plate que en su búsqueda por marcar el descuento, dejó espacios en la zona defensiva. Estos agujeros casi son aprovechados por Carlos Palacios. En el minuto 52 el chileno fue a buscar un pelotazo largo en un cambio de frente adelantándose a la salida de Armani que también fue a buscar el balón. El volante enganchó y logró dejarlo atrás. Claro que cuando sacó el centro, el portero puso las manos fuera del área, ganándose la tarjeta amarilla.

    En el minuto 73′, Carlos Palacios debió ser sustituido después de presentar molestias físicas en la pierna derecha, dando lugar al ingreso de Ander Herrera.

    Ya en los 80′ Paulo Díaz volvió a protagonizar un insólito hecho. Boca Juniors ejecutó rápido un tiro libre alto. El zaguero, que se encontraba cerca de la línea del área, dejó pasar la pelota sin notar que más atrás aparecía Milton Giménez. En aquella jugada, el atacante cayó en el área y el árbitro cobró penal. Sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, anuló el cobro.

    En los minutos finales Boca Juniors tuvo nuevas opciones para aumentar la diferencia, pero el marcador no volvió a moverse.

    En la próxima fecha, los auriazules volverán a ser locales para recibir a Tigre. Por su parte, los albirrojos visitarán a Vélez Sarsfield. El horario de ambos encuentros aún está por definirse a la espera de que se complete la fecha.

