    Lando Norris se queda con el Gran Premio de Brasil y se consolida como líder de la Fórmula 1

    El piloto de McLaren dominó de principio a fin en el circuito de Interlagos. Max Verstappen atacó con todo tras largar desde los pits hasta quedarse con el tercer puesto.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Lando Norris se quedó con el Gran Premio de Brasil. Foto: @F1/ X.

    Lando Norris consiguió este domingo quedarse con el Gran Premio de Brasil con una notable actuación de principio a fin. Kimi Antonelli acabó segundo tras defender con todo los ataques de Max Verstappen quien, tras comenzar desde los pits, se metió en el podio.

    La carrera comenzó complicada desde el principio para los pilotos después de que se registraran una serie de incidentes. Una de las más llamativas tras la largada fue lo que ocurrió con el representante local Gabriel Bortoleto quien no alcanzó a completar el primer giro. En un sector de la pista se quedó sin espacio y debió tocar el pasto con las ruedas. Esta situación causó que se desestabilizara el monoplaza y terminó estrellándose contra los muros de contención.

    Por otro lado, justo antes de completar el giro, Lewis Hamilton acabó colisionando por detrás a Franco Colapinto. A raíz de esto, el piloto de Ferrari se quedó sin el alerón delantero y sufrió daños en la parte inferior del vehículo, causándole problemas de carga aerodinámica que lo dejaron en el último lugar. Y para peor, después del incidente se le aplicó un castigo de cinco segundos.

    Una vez que se fue el safety car en la sexta vuelta, otro incidente se generó. Tras el relanzamiento de la carrera se produjo un triple toque en la primera curva. Piastri se quedó sin espacio por dentro y acabó golpeando a Antonelli. Este último, por proyección, acabó golpeando el neumático delantero izquierdo de Charles Lecrerc, causando el abandono del piloto de Ferrari.

    Y el golpe al equipo italiano fue mayor. Si bien Hamilton intentó continuar en la pelea por recuperar terreno, el daño del vehículo se lo impedía, razón por la cual en la vuelta 39 la escudería decidió retirar el monoplaza de la competencia antes de que se generara un mayor deterioro.

    Mientras pasaba lo anterior, Max Verstappen se jugaba su propia opción. Después de que tuviera que largar desde los pits tras ser sancionado por cambiar la unidad de potencia del auto, y de aprovechar el el auto de seguridad virtual en el octavo giro, se fue con todo al ataque y ya en la vuelta 30 aparecía en el cuarto puesto.

    Lando Norris, en tanto, solo perdió el liderato de la carrera en el giro 31 cuando ingresó a los pits para cambiar a neumáticos blandos. Claro que quedó posicionado por detrás de corredores que aún necesitaban entrar a los boxes, por lo que rápidamente recuperó el liderato de la competencia.

    De todas maneras, los pilotos de Mercedes George Russel y Andrea Antonelli permanecían atentos a cualquier dificultad que pudiera tener el piloto de McLaren.

    Tras una nueva entrada a los pits en la vuelta 51 Max Verstappen tomó el liderato de la carrera con el ingreso de Norris para colocar neumáticos medios con la idea de llegar con ellos a cruzar la meta.

    A falta de diez vueltas, el neerlandés ya aparecía luchando con todo por el podio, presionando en ese entonces a Russel dos giros más adelante y entonces el nuevo objetivo del piloto de Red Bull quedó fijado en el otro conductor de Mercedes, Kimi Antonelli al que no pudo pudo superar.

    Fórmula 1Lando NorrisMax VerstappenKimi AntonelliGran Premio de Brasil

