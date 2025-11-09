Prensa española se reconcilia con Gabriel Suazo y lo elogia tras el triunfo del Sevilla: “Su compromiso es indudable”

Gabriel Suazo se reivindicó en LaLiga. Luego de ser duramente criticado por sus actuaciones en las tres caídas consecutivas del Sevilla por el certamen ibérico, el lateral chileno cumplió con un buen papel en la revitalizadora victoria del conjunto andaluz frente al Osasuna y recibió elogios por parte de la prensa española.

El formado en Colo Colo fue titular por la banda izquierda y entregó seguridad a la hora de resguardar el cero para los nervionenses, algo que no ocurría desde el 28 de septiembre, cuando derrotaron por la cuenta mínima al Rayo Vallecano.

En ese sentido, la buena participación del jugador de la Roja frente a los de Pamplona no tardó en generar alabanzas en los medios deportivos. El sitio partidario La Colina de Nervión, por ejemplo, resaltó su solvencia. "Partido muy serio el del chileno. Muy concentrado en defensa, prolongándose además en ataque cada vez que Vargas internaba por el costado zurdo. Fue amonestado por una entrada sobre Víctor Muñoz", escribieron.

Bajo esa misma línea, el portal Estadio Deportivo recalcó su polifuncionalidad para proyectarse, así como también para responder en cada ocasión en la que se le necesitó atrás. “Su ímpetu y capacidad para leer las ocasiones en la que debe percutir por banda le convirtió en uno de los principales argumentos del Sevilla en ataque, con asociaciones con Vargas y llegadas hasta línea de fondo aunque no lograra culminar. Atrás no sufrió”, señalan.

Por último, si bien en El Desmarque no lo calificaron con la mejor nota posible (recibió un 5), destacaron el esfuerzo que plasmó sobre el gramado del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. "Se pone nervioso cuando llega arriba, aunque su compromiso es indudable. Que el balón parado no funcione, también depende del lanzador", concluyen.

Tras la pausa por la fecha FIFA de noviembre, Gabriel Suazo espera volver a encantar a la afición sevillista cuando se enfrenten al Espanyol, en condición de visita, por la fecha 13 de LaLiga. Actualmente, marchan en la novena posición con 16 unidades, a dos de alcanzar los puestos de clasificación a torneos internacionales.