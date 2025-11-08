OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    El Sevilla logra una revitalizadora victoria sobre Osasuna en la liga española

    Los rojiblancos se impusieron por 1-0 para poner fin a una racha de tres caídas consecutivas. Gabriel Suazo fue titular y estuvo presente durante todo el partido.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    El Sevilla de Suazo y Sánchez se impuso a Osasuna en la liga española. Foto: @SevillaFC / X.

    El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo consiguió un valioso triunfo contra Osasuna en la liga española para poner fin a una racha de tres caídas consecutivas. El tocopillano no fue citado a este duelo por una lesión, mientras que el lateral izquierdo fue titular y disputó todo el duelo.

    La primera parte estuvo bastante tranquila en las áreas, pero sí se jugó con bastante intensidad en el centro del campo. Con el local llevando las principales acciones del juego en el arranque, pero sin conseguir crear grandes jugadas de peligro en el arco rival.

    De hecho, en los 38 minutos hubo algo de peligro para los forasteros. Djibril Sow intentó entregar un pase profundo a un compañero que se estaba desmarcando en el área, pero el portero Sergio Herrera alcanzó a salir a achicar los espacios para quedarse con el balón.

    Luego, en los 43′, Gabriel Suazo mandó un pase largo desde el borde del área obligado una rápida respuesta de la defensa de Osasuna para evitar el peligro y mandar el balón al tiro de esquina.

    De esta manera, ambos elencos se fueron al descanso, igualando en el marcador sin goles.

    Victoria de la mano del VAR

    Ya en la segunda mitad, el Sevilla consiguió ponerse pronto en ventaja. En el minuto 47 la escuadra andaluza reclamó una mano, pero el árbitro dejó continuar con el partido. No obstante, el VAR llamó al juez para que revisara la jugada llegando a la determinación de que la infracción existía.

    Así, en los 50′, Rubén Vargas se paró frente al balón y definió junto al palo izquierdo para anotar el 1-0 del partido.

    La diferencia en el marcador pudo aumentar en los 65′. Akor Adams convirtió a a favor de los rojiblancos, pero estaba en posición de adelanto, por lo que el tanto fue anulado.

    Ya en los 78′, Adams peleó una pelota en el borde del área y sacó un remate peligroso que obligó a una mejor intervención del portero que estaba descolocado en la jugada.

    Con este resultado, y a la espera de que se complete la fecha, el Sevilla escaló hasta la octava posición con 16 puntos, mientras que Osasuna se quedó en el 15° lugar con 11 unidades.

    El próximo desafío para la escuadra de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo por la liga española será el lunes 24 de noviembre cuando se enfrenten como visitantes al Espanyol. Y ya para tenerlo en consideración, el domingo 30 del mismo mes la ciudad de Sevilla se paralizará por un nuevo clásico contra el Real Betis de Manuel Pellegrini.

