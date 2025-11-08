Christian Garin se despide del Challenger de Lima tras caer en cuartos de final ante el local Gonzalo Bueno

Christian Garin (104° ranking ATP) finalizó su participación en el Challenger de Lima. En el duelo válido por los cuartos de final del certamen peruano, el tenista chileno sucumbió por parciales de 7-5, 2-6 y 6-2 frente al local Gonzalo Bueno (218°) y se quedó sin la posibilidad de acceder a las semifinales.

El duelo de la raqueta nacional ante el incaico comenzó pasadas las 23.00 horas. Esto ocurrió luego de que el partido entre Tomás Barrios (122°) y el argentino Juan Bautista Torres (381º) se extendiera por cuatro horas y 24 minutos, siendo el más largo en la historia del Challenger Tour.

Si bien el ariqueño pudo reponerse de un inicio complicado mediante un rendimiento espectacular en el segundo set, fue arrollado en el último parcial y no pudo hacerle compañía a su compatriota en la ronda de los cuatro mejores. La presión del público peruano, que llegó en masa a apoyar a Bueno, fue clave para afectar el nivel del deportista criollo, que le protestó al árbitro por los gritos de la parcialidad local al término del partido. Finalmente, sus reclamos no tuvieron efecto y tuvo que masticar una dura derrota.

Victoria tremenda en 3 sets sobre Cristian Garin para meterse entre la 4 mejores del torneo. Espera por Olivieri o Reis da Silva.

Pese a sumar 12 puntos en el escalafón planetario tras alcanzar dos triunfos en su participación por territorio peruano —ante el kazajo Timofey Skatov (237°) y el ruso Ivan Gakhov (266°)— Gago retrocedió un puesto, llegando hasta el 105°.

Ahora, el chileno espera ganar posiciones a contar del 10 de noviembre, cuando comience el Challenger de Montevideo, en Uruguay. Después pensará en su retorno a Chile para el Challenger de Temuco, que se celebrará en la última semana del presente mes.