Más de cuatro horas: Tomás Barrios gana el partido más largo en la historia del Challenger Tour y avanza en Lima

Tomás Barrios (122º del ranking) ganó un partido épico. Se instaló en las semifinales del Challenger de Lima 2 luego de vencer, en una larga batalla, al argentino Juan Bautista Torres (381º), por parciales de 7-6(2), 6-7(6-8) y 7-6(12-10).

En los papeles, el chileno tenía un encuentro aparentemente accesible, sin embargo fue más duro y la raqueta nacional debió exigirse al máximo para seguir en carrera. Fueron más de cuatro horas de partido.

El transandino llegó a servir por el primer set, pero Barrios logró quebrar para irse al tie break, en el cual se impuso 7-2 y obtuvo la primera manga. La situación se repitió en el segundo parcial, con Torres desaprovechando su saque en el game decisivo, sin embargo logró levantar un match point para ganar el desempate por 8-6.

En el tercer y definitivo set, el argentino nuevamente contó con la opción de cerrar el duelo con su servicio, donde llegó a tener tres puntos de partido que no logró aprovechar. Entonces, Barrios y Torres se fueron a un tercer tie break, instancia en la que el 381º del mundo dilapidó otros dos match points. En una batalla que se hacía eterna, el chillanejo terminó imponiéndose 12-10. En total, el duelo tuvo una duración de cuatro horas y 24 minutos.

Lima 3 Ch QF: I was here for the ending: ABSOLUTE CINEMA, THE ALL-TIME LONGEST CH MATCH RECORD HAS BEEN BROKEN 🤯 4h24m



🆕 M. Tomas Barrios Vera d. Juan Bautista Torres 7-6(2), 6-7(7), 7-6(10). Tennis is both beautiful and tragic 😭



🎥 @ATPChallenger pic.twitter.com/ICIpvlVJXG — raz (she/her) 🎾 (@odyomyavo) November 7, 2025

Un partido tan extenso logró establecer un nuevo récord. El choque entre el chileno y el argentino se convirtió este viernes en el partido más largo de la historia del Challenger Tour. Rompió una plusmarca de 14 años. En Barranquilla 2011, el italiano Flavio Cipolla y el colombiano Robert Farah jugaron durante cuatro horas y 23 minutos. O sea, el nuevo récord es por un minuto más.

Barrios espera por su próximo rival: el argentino Román Burruchaga (105º) o el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (213º). En el Live Ranking, el tenista nacional asciende al puesto 117º.