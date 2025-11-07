OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    El Deportivo

    Richard Gasquet: “Sería muy feliz si puedo conocer algún día a Marcelo Ríos; cuando chico era un ídolo para mí”

    El extenista francés, de paso por Chile, habla de su nueva vida, de su idolatría por el Chino y las razones de por qué el revés a una mano está en vías de extinción.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Richard Gasquet se encuentra en Chile acompañando a los equipos franceses que participan en la Copa Davis y la Billie Jean King Cup junior. Matías Salas/@matiascaptura

    Richard Gasquet (Béziers, 18 de junio de 1986) colgó la raqueta en mayo pasado tras enfrentar a Jannik Sinner en la segunda ronda de Roland Garros. Atrás quedó una carrera en la que ganó 16 títulos y fue número siete del mundo y obtuvo el bronce olímpico en dobles en Londres 2012, siendo el francés con más triunfos en el circuito (610). Hoy camina como uno más por las canchas del Centro de Tenis y Deportes de Raqueta del Estadio Nacional y con gran amabilidad se detiene ante cada pedido de saludo o foto del público que ha presenciado la Copa Davis y Billie Jean King Cup Junior en Ñuñoa.

    “Trabajo ahora para la Federación Francesa de Tenis, es importante para mí estar y ayudar a los jugadores jóvenes. El presidente (Gilles Moretton) e Ivan Ljubicic (exnúmero 3 del mundo y director de Desarrollo de la FFT) me preguntaron si podía venir, y estoy muy feliz. Es una competición que jugué en menores de 16 años, es un gran evento, las Finales juniors, algo muy grande. Para la Federación es importante que uno esté con los jugadores y los apoye”, señala a El Deportivo, bajo la sombra de un árbol al lado del Court Central.

    Dentro de sus planes, aclara, no está todavía ser capitán de Copa Davis. “No lo sé. Ahora hay un capitán, y en Italia tenemos los cuartos de final la próxima semana. No lo he pensado, me retiré hace tres meses. Estoy feliz de estar acá, hago lo mejor posible para ayudar a los chicos, y luego lo veremos en el futuro”, dice.

    Más allá de su rol en Chile, hoy su desafío más inmediato es su despedida, que se llevará a cabo en su ciudad natal el 16 de diciembre, con la presencia de figuras de distintos ámbitos, como los exfutbolistas Robert Pires y Christian Karembeu, sus colegas Gaël Monfils y Jo-Wilfried Tsonga, además de los rugbistas Yohan Huget y Yannick Nyanga y comediantes.

    “Es un partido de fútbol en un gran estadio en el sur de Francia. Cuando era pequeño, iba mucho ahí a ver rugby. Estoy feliz de ir a jugar ahí, ya me despedí del tenis en Roland Garros, y no quiero hacer algo con el tenis. Así que estoy feliz de jugar este partido de fútbol”, explica.

    En su carrera enfrentó a grandes leyendas, aunque no se atreve a compararlas: “La verdad, no lo sé. Es siempre difícil decir si esta generación es mejor o no. Federer, Nadal y Djokovic son increíbles, pero Alcaraz y Sinner lo son también. Todavía son jóvenes, tienen 22 años, así que hay que esperar al final de sus carreras para ver qué es lo que sucede con ellos. Pero es difícil para mí decir cuál es mejor”.

    Lo mismo le sucede a la hora de elegir entre Federer, Nadal o Djokovic. “Es una difícil respuesta. Los tres fueron increíbles, Nadal ganó 14 Roland Garros, algo impresionante. A Rafa lo conozco bien, porque es de mi edad. Roger es el tenis. Cuando jugaba, su nivel dentro de la cancha era increíble. Y Djokovic es una gran persona, y quizás el mejor de la historia. Pero siempre es difícil decir cuál fue mejor”, plantea.

    Revés en extinción

    El revés a una mano de Richard Gasquet es probablemente uno de los más bellos de la historia. Sin embargo, hoy parece ser un golpe que está en vías de extinción: “Es más difícil jugarlo ahora. Todos los jugadores son muy poderosos, están jugando con mucha potencia, y son altos. Por ello es más fácil jugar con un revés a dos manos, es más sencillo. Pero espero que en el futuro haya muchos jugadores con un revés a una mano, como Musetti o Shapovalov, que son los que aún juegan con este tiro. Espero que esto pueda suceder”.

    Richard Gasquet observó atentamente los partidos de los equipos franceses de Copa Davis y Billie Jean King Cup junior. Matías Salas/@matiascaptura

    Modestamente, explica por qué deslumbraba con ese golpe a una mano. “No lo sé. Entrenaba mucho, pero es un tiro natural para mí. Por supuesto que era mejor que mi derecha o mi servicio, pero decir el porqué exactamente siempre ha sido difícil para mí”, confiesa.

    En Chile se mostró gratamente sorprendido con el revés a una mano de Benjamín Pérez. “Juega muy bien. Necesita más experiencia, porque pudo haber ganado el partido (ante el francés Daniel Jade). Tiene un buen juego y un gran futuro. Pienso que necesita competir para agarrar más experiencia y ser un excelente jugador a futuro”, dice.

    Sobre sus rivales nacionales en el circuito, rememora varias experiencias. “Tengo grandes recuerdos. Los enfrentamos en el Mundial Sub 14 en República Checa. Hormazábal y Aguilar jugaban muy bien. Y por supuesto, en el circuito, González y Massú eran de los mejores jugadores en el mundo. Siempre fue muy difícil jugar contra ellos”, afirma.

    Con relación a Alejandro Tabilo, Nicolás Jarry y Christian Garin, sostiene que “juegan muy bien”. “Tienen todo para regresar al top 20, tienen el nivel para ello. No me sorprendería que el próximo año vuelvan a estar ahí, o incluso más”, manifiesta.

    En su estadía en el país también preguntó por Marcelo Ríos. Y sorprende con una confesión: “Cuando era chico era un ídolo para mí. Fue número uno del mundo, y tal vez uno de los jugadores más talentosos en el planeta. Sería muy feliz si puedo conocerlo algún día”.

    Finalmente, augura un gran futuro para este deporte. “No lo sé, hay más reveses a dos manos, los jugadores son más altos y fuertes, y no es la misma táctica que antes. En ese entonces jugábamos con más drop shots y slices, y ahora todos golpean muy fuerte. Es un juego rápido, potente, y los jugadores están en una gran condición física, pero es algo bueno para el tenis”.

    Más sobre:LT SábadoTenisRichard GasquetCopa Davis JuniorMarcelo RíosFernando GonzálezBenjamín PérezGuillermo Hormazábal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    Resultados de CAP siguen afectados por negocio minero, pero empresa prevé mejora

    La Fiscalía de Estambul emite una orden de arresto contra Netanyahu por cargos de genocidio

    De Rementería (PS) ante críticas por afiche donde llama a votar por Karol Cariola: “Voy a apoyar a Insulza y a mi pareja”

    El Supremo de Brasil consigue mayoría para ratificar la condena contra Bolsonaro por golpismo

    IPSA vuelve a cerrar en récord y se acerca a los 10.000 puntos tras dato de inflación

    Lo más leído

    1.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    2.
    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    3.
    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    4.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    5.
    En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

    En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años
    Chile

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    De Rementería (PS) ante críticas por afiche donde llama a votar por Karol Cariola: “Voy a apoyar a Insulza y a mi pareja”

    Boric retorna a Chile junto a una Bachelet “protagónica” en visita a Brasil

    Resultados de CAP siguen afectados por negocio minero, pero empresa prevé mejora
    Negocios

    Resultados de CAP siguen afectados por negocio minero, pero empresa prevé mejora

    IPSA vuelve a cerrar en récord y se acerca a los 10.000 puntos tras dato de inflación

    Ganancias de SAAM del grupo Luksic se disparan en medio del aumento de ingresos de sus principales líneas de negocios

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares
    Tendencias

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago

    Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador en medio de las crecientes tensiones en la región

    Patagonian International Marathon fija fecha para su edición 2026 y abre inscripciones
    El Deportivo

    Patagonian International Marathon fija fecha para su edición 2026 y abre inscripciones

    Richard Gasquet: “Sería muy feliz si puedo conocer algún día a Marcelo Ríos; cuando chico era un ídolo para mí”

    Sorpresa: Tiago Nunes es uno de los candidatos para ser el mejor técnico de club en el mundo en 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    AC/DC suma segundo concierto en Chile para 2026: venta de entradas empieza la próxima semana
    Cultura y entretención

    AC/DC suma segundo concierto en Chile para 2026: venta de entradas empieza la próxima semana

    Siri Hustvedt y Camila Sosa Villada ofrecerán charlas magistrales gratuitas en Santiago en 100 Palabras

    Un historial bochornoso: Morrissey ha cancelado más recitales en Chile de los que ha dado

    La Fiscalía de Estambul emite una orden de arresto contra Netanyahu por cargos de genocidio
    Mundo

    La Fiscalía de Estambul emite una orden de arresto contra Netanyahu por cargos de genocidio

    El Supremo de Brasil consigue mayoría para ratificar la condena contra Bolsonaro por golpismo

    James Watson, codescubridor de la forma de doble hélice del ADN, muere a los 97 años

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego