La Roja sufre un agónico empate contra Uganda en el Mundial Sub 17

La Selección Chilena Sub 17 sufrió un agónico empate 1-1 este sábado en el Mundial de la Categoría que se disputa en Qatar contra Uganda.

La primera parte estuvo marcada por el dominio de la escuadra africana. La velocidad de sus jugadores y su imponente estatura complicaron no solo a la defensa del cuadro dirigido por Sebastián miranda, sino que también a los delanteros en la búsqueda por mover el marcador.

De hecho, la primera gran jugada de peligro de los ugandeses llegó recién en el minuto 2. Allí, tras un lanzamiento de esquina, Brain Jjara definió con un cabezazo que se estrelló en el horizontal, marcando una pauta de juego que intentaron repetir de forma constante.

La respuesta llegó seis minutos más tarde cuando Antonio Riquelme se encargó de definir una buena jugada colectiva, obligando la estirada del guardameta africano. No obstante, de ahí en adelante el dominio fue para las Grullas.

En los 17′, el guardameta Vicente Villegas tuvo que volver a intervenir para evitar que le convirtieran con un remate de distancia al segundo palo.

Claro que el mayor temor se vivió en los 22′. En aquel momento, James Bogere quedó mano a mano con el portero nacional y logró convertir. Por fortuna, se encontraba fuera de juego y el gol fue anulado.

Tras este aviso, chile intentó tomar el control del partido presionando la salida ugandesa, buscando un error defensivo que les permitiera crear peligro, pero las imprecisiones en las líneas complicó a la escuadra nacional para concretarlo.

Ya en los 43′ la situación pudo cambiar después de que un atacante de Uganda cayera en el área. Desde el banco pidieron la revisión de la jugada al FVS, pero tras mirar la jugada el juez central vio que todo era lícito.

Ya cuando se acababa el tiempo, una infracción le permitió a Chile tener un tiro libre peligroso. Antonio Riquelme fue el encargado de lanzar un centro llovido al área chica, lugar en el que apareció Bruno Torres para ganarle la salida al portero rival y decretar el 1-0 con el que la Roja Sub 17 se fue al descanso.

Un empate agónico

En la segunda mitad, la escuadra a cargo de Sebastián Miranda intentó aprovechar la desesperación de los rivales para crear jugadas de peligro. Una de las más claras llegó rápido en los 55′.

Después de una jugada de tres toques, la pelota quedó en los pies de Zidane Yáñez. Ante la marca de un defensa y la salida del portero, probó picando la pelota sobre el golero y esta se estrelló en el horizontal.

En los 60′, Uganda utilizó su segunda tarjeta de FVS para que el árbitro revisara una supuesta infracción penal, pero acabó perdiéndola pues el réferi determinó que el contacto no ameritaba la sanción.

Con el pasar de los minutos, la Roja aprovechó la desesperación del rival y la ventaja en el marcador para administrar el balón. Claro que no por eso dejaron de tener opciones para aumentar la diferencia.

En los 81′ Antonio Riquelme quedó con el balón a sus pies para definir en el borde del área chica, pero al momento de rematar apareció con lo justo un defensor que envió la pelota al toro de esquina.

Ya en los 90+3′, Derick Ssozis anotó el empate definitivo tras un lanzamiento de esquina. Si bien la banca chilena pidió la revisión del gol, el árbitro no encontró infracciones para anular el tanto.

Ahora, Chile deberá comenzar a prepararse para el duelo que será una verdadera final por avanzar de ronda. El martes 11 de noviembre, a partir de las 09.30 horas, deberán enfrentar a Canadá.