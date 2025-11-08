OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    El Deportivo

    La Roja sufre un agónico empate contra Uganda en el Mundial Sub 17

    El equipo a cargo de Sebastián Miranda igualó 1-1 contra el elenco africano y logró sumar su primer punto en la competencia.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Markus Ulmer - Comunicaciones FFCH.

    La Selección Chilena Sub 17 sufrió un agónico empate 1-1 este sábado en el Mundial de la Categoría que se disputa en Qatar contra Uganda.

    La primera parte estuvo marcada por el dominio de la escuadra africana. La velocidad de sus jugadores y su imponente estatura complicaron no solo a la defensa del cuadro dirigido por Sebastián miranda, sino que también a los delanteros en la búsqueda por mover el marcador.

    De hecho, la primera gran jugada de peligro de los ugandeses llegó recién en el minuto 2. Allí, tras un lanzamiento de esquina, Brain Jjara definió con un cabezazo que se estrelló en el horizontal, marcando una pauta de juego que intentaron repetir de forma constante.

    La respuesta llegó seis minutos más tarde cuando Antonio Riquelme se encargó de definir una buena jugada colectiva, obligando la estirada del guardameta africano. No obstante, de ahí en adelante el dominio fue para las Grullas.

    En los 17′, el guardameta Vicente Villegas tuvo que volver a intervenir para evitar que le convirtieran con un remate de distancia al segundo palo.

    Claro que el mayor temor se vivió en los 22′. En aquel momento, James Bogere quedó mano a mano con el portero nacional y logró convertir. Por fortuna, se encontraba fuera de juego y el gol fue anulado.

    Tras este aviso, chile intentó tomar el control del partido presionando la salida ugandesa, buscando un error defensivo que les permitiera crear peligro, pero las imprecisiones en las líneas complicó a la escuadra nacional para concretarlo.

    Ya en los 43′ la situación pudo cambiar después de que un atacante de Uganda cayera en el área. Desde el banco pidieron la revisión de la jugada al FVS, pero tras mirar la jugada el juez central vio que todo era lícito.

    Ya cuando se acababa el tiempo, una infracción le permitió a Chile tener un tiro libre peligroso. Antonio Riquelme fue el encargado de lanzar un centro llovido al área chica, lugar en el que apareció Bruno Torres para ganarle la salida al portero rival y decretar el 1-0 con el que la Roja Sub 17 se fue al descanso.

    Un empate agónico

    En la segunda mitad, la escuadra a cargo de Sebastián Miranda intentó aprovechar la desesperación de los rivales para crear jugadas de peligro. Una de las más claras llegó rápido en los 55′.

    Después de una jugada de tres toques, la pelota quedó en los pies de Zidane Yáñez. Ante la marca de un defensa y la salida del portero, probó picando la pelota sobre el golero y esta se estrelló en el horizontal.

    En los 60′, Uganda utilizó su segunda tarjeta de FVS para que el árbitro revisara una supuesta infracción penal, pero acabó perdiéndola pues el réferi determinó que el contacto no ameritaba la sanción.

    Con el pasar de los minutos, la Roja aprovechó la desesperación del rival y la ventaja en el marcador para administrar el balón. Claro que no por eso dejaron de tener opciones para aumentar la diferencia.

    En los 81′ Antonio Riquelme quedó con el balón a sus pies para definir en el borde del área chica, pero al momento de rematar apareció con lo justo un defensor que envió la pelota al toro de esquina.

    Ya en los 90+3′, Derick Ssozis anotó el empate definitivo tras un lanzamiento de esquina. Si bien la banca chilena pidió la revisión del gol, el árbitro no encontró infracciones para anular el tanto.

    Ahora, Chile deberá comenzar a prepararse para el duelo que será una verdadera final por avanzar de ronda. El martes 11 de noviembre, a partir de las 09.30 horas, deberán enfrentar a Canadá.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial Sub 17ChileUgandaLa RojaSub 17

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Conaf anuncia entrada gratuita a más de 15 parques nacionales por Día Nacional de las Áreas Protegidas

    “Agrava una existente sobrecarga ambiental”: Maipú rechaza la aprobación del proyecto de planta de aguas servidas Santa María

    Investigan muerte de hombre tras pelea en local comercial en Iquique

    Irán anuncia que planea cortar el suministro de agua ante grave crisis hídrica que enfrenta su capital, Teherán

    Fiscalía de Puerto Montt pide a la comunidad entregar información por homicidio de joven de 23 años

    Anuncian inversión para reconstrucción de fábrica de longanizas del CET de San Carlos que inspiró película Denominación de Origen

    Lo más leído

    1.
    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    2.
    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    3.
    Despeje de rucos en Mapocho: “Han usado la denominación de personas en situación de calle pero para la comisión de delitos”

    Despeje de rucos en Mapocho: “Han usado la denominación de personas en situación de calle pero para la comisión de delitos”

    4.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    5.
    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Advierten posibles vientos “arrachados y tornádicos” desde La Araucanía hasta Los Lagos

    Advierten posibles vientos “arrachados y tornádicos” desde La Araucanía hasta Los Lagos

    A qué hora y dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a La Serena vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a La Serena vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Comienza entrega de subsidios del primer llamado del DS1 y Minvu resalta baja en la tasa de interés para créditos hipotecarios
    Chile

    Comienza entrega de subsidios del primer llamado del DS1 y Minvu resalta baja en la tasa de interés para créditos hipotecarios

    Conaf anuncia entrada gratuita a más de 15 parques nacionales por Día Nacional de las Áreas Protegidas

    “Agrava una existente sobrecarga ambiental”: Maipú rechaza la aprobación del proyecto de planta de aguas servidas Santa María

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?
    Negocios

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?

    Bernardita Piedrabuena y sistema de finanzas abiertas: “Estamos convencidos (...) que esto sí va a traer mayor competencia”

    Presupuesto 2026: Hacienda presentará primeras indicaciones el miércoles

    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio
    Tendencias

    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio

    Este es el sector de la Región Metropolitana que volverá a tener lluvia este fin de semana

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    La incendiaria frase de Esteban Pavez que irrita en Colo Colo: “La mejor institución del país es Universidad Católica”
    El Deportivo

    La incendiaria frase de Esteban Pavez que irrita en Colo Colo: “La mejor institución del país es Universidad Católica”

    Christian Garin se despide del Challenger de Lima tras caer en cuartos de final ante el local Gonzalo Bueno

    La Roja sufre un agónico empate contra Uganda en el Mundial Sub 17

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Reseña de libros: de Werner Herzog a José Miguel Serrano
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Werner Herzog a José Miguel Serrano

    Ken Follett: “Isabel Allende es una escritora excelente, maravillosa

    Frankenstein: El síndrome de Tim Burton

    Irán anuncia que planea cortar el suministro de agua ante grave crisis hídrica que enfrenta su capital, Teherán
    Mundo

    Irán anuncia que planea cortar el suministro de agua ante grave crisis hídrica que enfrenta su capital, Teherán

    Israel anuncia la muerte de miembros de Hezbolá en nuevos ataques contra el sur de Líbano

    Zelenski denuncia que Rusia lanzó 450 drones y 45 misiles contra Ucrania

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego