El inconveniente de la selección de Perú que pone en peligro el duelo amistoso contra la Roja en Rusia

El duelo amistoso entre Chile y Perú a realizarse en Rusia está en peligro. Según a indicado la Bicolor en sus redes sociales, todo esto se debe a que la aerolínea que los iba a llevar a Francia, lugar en el que tomarían otro avión a Sochi, canceló el vuelo, por lo que tendrán una clara modificación en la planificación del viaje.

“La FPF informa a la opinión pública que, lamentablemente, y por causas directamente imputadas a la línea aérea Air France, que canceló unilateralmente el vuelo AF 501 del 08 de noviembre, la Selección Peruana ha tenido que quedarse un día más en la ciudad de Lima”, comienzan señalando en un comunicado

“La FPF continúa realizando todas las gestiones con el objetivo de conseguir el traslado de la delegación compuesta por 35 personas desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”, continuaron.

“En esa línea es importante mencionar que debido a estos inconvenientes, el equipo perderá dos días de entrenamiento debido al contratiempo y nuevos itinerarios, lo que también obliga al comando técnico a replantear la planificación del trabajo deportivo”, apuntaron.

Apuntando a una posible suspensión

Si bien desde la FPF buscan solucionar el inconveniente, sostienen que la idea es que la situación no afecte a los futbolistas por el tiempo de viaje, por lo que evalúan una posible suspensión del duelo contra la Roja.

“Se vienen realizando las gestiones de alto nivel, con los costes que esto implica, para cumplir con las presentaciones en Rusia. Esta situación de fuerza mayor obliga a la FPF a informar que agotará todas las posibilidades para cumplir con los partidos amistosos ante Chile y Rusia”, afirmaron.

“No obstante, se contempla la posibilidad de solicitar a la organización la reprogramación o aplazar sus presentaciones si la situación no encuentra una solución que no perjudique el bienestar de los futbolistas”, concluye el comunicado.

Cabe señalar que la Roja enfrentará a Rusia el sábado 15 de noviembre desde las 14.00 horas en el estadio Fisht de Sochi. Tres días más tarde está programado el duelo contra la Bicolor a la misma hora y en el mismo lugar.