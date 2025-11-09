Sub 17: Marruecos pulveriza a Nueva Caledonia y establece un increíble nuevo récord de goleadas en Mundiales de la FIFA

El Mundial Sub 17 de Qatar se mete en los libros. No solo por tratarse del inicio de una nueva era en la competición, al contar con 48 selecciones y jugarse anualmente desde ahora. Desde este domingo, ingresa al ser testigo de un triunfo impresionante. Por el grupo B, Marruecos derrotó a Nueva Caledonia por una diferencia sideral: 16-0.

Los Atlas Cubs (Cachorros del Atlas, en español) no tuvieron contemplación con los oceánicos, que tuvieron dos expulsados durante el primer tiempo (Typhan Dreuko y Jean Canehmez). Oualid Ibn Salah, Adbelali Eddaoudi, Ziyad Baha, Nahel Haddani, Ismail El Aoud y Abdellah Ouazane anotaron dos goles cada uno, para construir una goleada que entraría directamente en la historia. La primera mitad finalizó 7-0, para en el complemento desatarse anotando.

Este triunfo marroquí se convirtió en la mayor victoria en Mundiales Sub 17. Destronó a la anterior marca, que era un 13-0 de España a Nueva Zelanda, en 1997, partido en el cual el futbolista hispano David Rodríguez-Fraile se convirtió en el primero en marcar cuatro goles en un solo partido de la fase final del certamen.

Pero el hito no solo se concentra en la categoría prejuvenil. Este 16-0 del combinado magrebí pasó a ser la mayor goleada en la historia de las Copas del Mundo (de 11 jugadores) de cualquier categoría, ya sea masculina como femenina. En las damas, la mayor diferencia anotadora consta de un 13-0 de Estados Unidos a Tailandia, en el Mundial adulto de Francia 2019.

En el Sub 20, la plusmarca es de un 12-0 propinado por Noruega a Honduras, en la edición de Polonia 2019, partido en el cual un joven Erling Haaland (hoy convertido en uno de los grandes futbolistas del orbe) anotó nada menos que en nueve ocasiones. En Copas del Mundo de mayores, la goleada más grande sucedió en España 1982, con el triunfo de Hungría 10-1 sobre El Salvador.

Esta diferencia histórica de Marruecos fue su primer triunfo en el Sub 17 que se juega en la Aspire Zone de Qatar. Finalizaron en el tercer lugar del grupo B con tres puntos y una diferencia de +8, debiendo esperar para saber si clasifican a dieciseisavos de final. Japón ganó la zona con siete puntos, seguido de Portugal, con seis.