OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
El Deportivo

El inusual escenario en que la Roja de Sebastián Miranda disputará el Mundial Sub 17 de Qatar

El certamen planetario no tiene múltiples sedes ni se jugará en estadios llenos. La organización decidió llevarlo a un complejo deportivo.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
El inusual escenario en que la Roja de Sebastián Miranda disputará el Mundial Sub 17 de Qatar.

Seis años después de su última participación, la Roja Sub 17 volverá a estar presente en un Mundial. La clasificación obtenida en el Sudamericano realizado en Colombia permitió que el equipo dirigido por Sebastián Miranda asegure un lugar en la cita que se desarrollará entre el 3 y el 27 de noviembre en Qatar. Sin embargo, el contexto y las condiciones en que se desarrollará este certamen hacen de esta participación un desafío inédito.

El sorteo realizado en Doha determinó que Chile integrará el Grupo K, junto a Francia, Canadá y Uganda. Más allá de los rivales, el Mundial Sub 17 de 2025 presentará un formato ampliado, con 48 selecciones y un total de 104 partidos que se disputarán en ocho canchas dentro del moderno Aspire Zone Complex, en Al Rayyan, a pocos kilómetros de Doha.

Este complejo, inaugurado en 2003 y desarrollado como un polo deportivo de clase mundial, no solo albergará todos los encuentros previos a la final, sino que concentra en sus instalaciones todo lo necesario para un torneo de esta magnitud. Desde el Estadio Internacional Khalifa, con capacidad para 50 mil espectadores, hasta pabellones cubiertos, centros acuáticos y un hospital especializado en medicina deportiva. Una especie de villa olímpica que ahora recibirá fútbol.

La infraestructura de Aspire Zone, que incluye la Aspire Academy y el hospital Aspetar, representa un escenario inédito para un torneo de balompié. No competirán en estadios de distintas sedes, como se acostumbra, sino en las canchas del recinto.

Haciendo una comparación, es como que el Mundial Sub 20 se haya jugado en Quilín. Sin embargo, en este caso se trata de un entorno que combina tecnología y medicina de alta especialización, pensado para el desarrollo de atletas. La logística y la organización detrás del complejo, que ha sido clave en la candidatura de Qatar para eventos internacionales y en su trato con la FIFA de albergar los próximos cinco mundiales Sub 17.

Además, la localización geográfica y cultural añade otro elemento de desafío. Los jugadores deberán adaptarse a un clima desértico, horarios de juego atípicos y la exposición mediática que acompaña a un torneo mundial en Medio Oriente, tal como ocurrió en 2022, pero ahora en menor medida. Por sus características, será una competición no tiene precedentes para la Roja juvenil.

Sus definiciones

En su sitio web, el Aspire Zone define sus principios. “Con 2,5 kilómetros cuadrados, Aspire Zone, la nueva experiencia deportiva definitiva, cuenta con algunas de las mejores infraestructuras e instalaciones deportivas del mundo”, establecen.

Ahí también se exhibe el componente político que rodea el proyecto. “Bajo el liderazgo de Su Alteza el Jeque Tamim Bin Hamad Al Thani, AZF desempeña un papel clave en la estrategia nacional de desarrollo de Qatar, ofreciendo oportunidades de empleo permanente a los ciudadanos cataríes en los sectores público y privado”, se indica.

Cuando anunciaron la ampliación del Mundial, en la FIFA destacaron el proyecto qatarí. “Son tiempos apasionantes para el fútbol en Qatar, y me emociona poder seguir colaborando estrechamente con la asociación de fútbol para desarrollar todo el potencial de nuestro magnífico deporte en este país”, señaló Gianni Infantino.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalQatarMundial Sub 17Qatar 2025La RojaLa Roja Sub 17Sebastián MirandaSelección ChilenaSelección Chilena Sub 17Aspire Zone

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Menor de edad se extravió en sector de La Villita en Isla de Maipo: fue visto cerca del río Maipo

Boric en APEC: en picada contra medidas proteccionistas de Trump y conflictos bélicos de Putin y Netanyahu

Investigan el fallecimiento de tripulante holandés en buque factoría frente a las costas de Coquimbo

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

Keiko Fujimori oficializa su precandidatura a las presidenciales de Perú con Fuerza Popular

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

4.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

5.
Presupuesto se toma la presidencial: Matthei, Kast y Kaiser respaldan rechazo y Jara toma distancia

Presupuesto se toma la presidencial: Matthei, Kast y Kaiser respaldan rechazo y Jara toma distancia

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones
Chile

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Menor de edad se extravió en sector de La Villita en Isla de Maipo: fue visto cerca del río Maipo

Boric en APEC: en picada contra medidas proteccionistas de Trump y conflictos bélicos de Putin y Netanyahu

Mercado de centolla: interrogantes sobre un nuevo paradigma
Negocios

Mercado de centolla: interrogantes sobre un nuevo paradigma

Economistas proyectan que Imacec de septiembre habría crecido hasta 4%

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito
Tendencias

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

“Una clara mano que no vio Herrera ni increíblemente el VAR”: prensa argentina critica el arbitraje contra la U
El Deportivo

“Una clara mano que no vio Herrera ni increíblemente el VAR”: prensa argentina critica el arbitraje contra la U

Argentina explota por castigo a árbitro que expulsó al hijo de Chiqui Tapia

De ser despedido en la U a la ilusión del ascenso: la redención de Hernán Caputto en Deportes Copiapó

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos
Cultura y entretención

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

Keiko Fujimori oficializa su precandidatura a las presidenciales de Perú con Fuerza Popular
Mundo

Keiko Fujimori oficializa su precandidatura a las presidenciales de Perú con Fuerza Popular

OIEA informa de daños críticos para la seguridad nuclear en Ucrania a causa de la actividad militar

Familiares de las víctimas de las redadas policiales protestan frente a la morgue de Río de Janeiro

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”