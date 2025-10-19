Zidane Yáñez encabeza la nómina final de la Roja Sub 17 para el Mundial de Qatar

Este sábado, la selección chilena reveló la nómina final de los jugadores que disputarán el Mundial Sub 17 de Qatar. Hace unos días, se había conocido la lista larga de 55 nombres, sin embargo aquello se depuró hasta dejar a los 21 futbolistas que eligió el entrenador Sebastián Miranda, para el certamen en Medio Oriente.

Tal como sucede en la Copa del Mundo Sub 20, la convocatoria de 21 corresponde a 18 jugadores de campo y tres arqueros. Son dos los “extranjeros” de la Roja. Antonio Riquelme y Zidane Yáñez son los únicos que militan en el exterior, ambos en la Major League Soccer de Estados Unidos.

Respecto a los equipos grandes, Colo Colo es el que aporta más representación, con cinco. Universidad Católica, por su parte, cuenta con cuatro nominados. Universidad de Chile solo tiene a un representante: el delantero Jhon Cortés. También se incluyen jugadores que supieron destacar en el Sudamericano, como el portero Vicente Villegas, de Coquimbo Unido, y el lateral Martín Jiménez, de Audax Italiano.

La cita planetaria se desarrollará en Qatar entre el 3 y el 27 de noviembre. Chile estará en el grupo K y debutará el miércoles 5 de noviembre ante Francia. La segunda presentación será el sábado 8, contra Uganda. Cerrará la fase grupal enfrentando a Canadá, el martes 11.

Arqueros:

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

Cristóbal del Rio – Universidad Católica

Excequiel Bustamante – Everton

Defensas:

Bruno Torres – Colo Colo

Jaime Poblete – U. de Concepción

Matías Orellana – Colo Colo

Alonso Olguín – Colo Colo

Martín Jiménez – Audax Italiano

Francisco Daza – Universidad Católica

Mediocampistas:

Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE.UU.)

Cristián Díaz – Colo Colo

Sebastián Vargas – Santiago Wanderers

Matías Paris – O´Higgins

Joaquín Meneses – Universidad Católica

Nicolás Pérez – Deportes Temuco

Delanteros:

Ian Alegría – Palestino

Zidane Yáñez – New York City (EE.UU.)

Javier Gutiérrez – O´Higgins

Yastin Cuevas – Colo Colo

Jhon Cortés – Universidad de Chile

Amaro Pérez – Universidad Católica