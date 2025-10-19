Zidane Yáñez encabeza la nómina final de la Roja Sub 17 para el Mundial de Qatar
Este sábado, se dio a conocer la lista de 21 jugadores convocados por Sebastián Miranda para el certamen que comienza el próximo 3 de noviembre. Dos de los citados militan en el exterior, particularmente en Estados Unidos.
Este sábado, la selección chilena reveló la nómina final de los jugadores que disputarán el Mundial Sub 17 de Qatar. Hace unos días, se había conocido la lista larga de 55 nombres, sin embargo aquello se depuró hasta dejar a los 21 futbolistas que eligió el entrenador Sebastián Miranda, para el certamen en Medio Oriente.
Tal como sucede en la Copa del Mundo Sub 20, la convocatoria de 21 corresponde a 18 jugadores de campo y tres arqueros. Son dos los “extranjeros” de la Roja. Antonio Riquelme y Zidane Yáñez son los únicos que militan en el exterior, ambos en la Major League Soccer de Estados Unidos.
Respecto a los equipos grandes, Colo Colo es el que aporta más representación, con cinco. Universidad Católica, por su parte, cuenta con cuatro nominados. Universidad de Chile solo tiene a un representante: el delantero Jhon Cortés. También se incluyen jugadores que supieron destacar en el Sudamericano, como el portero Vicente Villegas, de Coquimbo Unido, y el lateral Martín Jiménez, de Audax Italiano.
La cita planetaria se desarrollará en Qatar entre el 3 y el 27 de noviembre. Chile estará en el grupo K y debutará el miércoles 5 de noviembre ante Francia. La segunda presentación será el sábado 8, contra Uganda. Cerrará la fase grupal enfrentando a Canadá, el martes 11.
Arqueros:
Vicente Villegas – Coquimbo Unido
Cristóbal del Rio – Universidad Católica
Excequiel Bustamante – Everton
Defensas:
Bruno Torres – Colo Colo
Jaime Poblete – U. de Concepción
Matías Orellana – Colo Colo
Alonso Olguín – Colo Colo
Martín Jiménez – Audax Italiano
Francisco Daza – Universidad Católica
Mediocampistas:
Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE.UU.)
Cristián Díaz – Colo Colo
Sebastián Vargas – Santiago Wanderers
Matías Paris – O´Higgins
Joaquín Meneses – Universidad Católica
Nicolás Pérez – Deportes Temuco
Delanteros:
Ian Alegría – Palestino
Zidane Yáñez – New York City (EE.UU.)
Javier Gutiérrez – O´Higgins
Yastin Cuevas – Colo Colo
Jhon Cortés – Universidad de Chile
Amaro Pérez – Universidad Católica
