Yastin Cuevas es una de las figuras de la Sub 17 (Foto: Comunicaciones FFCH)

La Selección Sub 17 comienza la recta final para la disputa del Mundial de la categoría, que se realizará en Qatar. Sebastián Miranda, el técnico del combinado, dio a conocer la lista provisional de jugadores reservados para el certamen planetario que se realizará en noviembre.

La Roja forma parte del grupo K. Debutará ante Francia, el 5 de noviembre. Su participación en la primera fase continuará con el duelo ante Uganda, tres días después y culminará el 11 de noviembre, frente a Canadá. De la cosecha en esos encuentros dependerá la eventual clasificación a la siguiente ronda.

La Sub 17 entrega la lista larga para el Mundial de Qatar

El combinado nacional selló la clasificación en abril, en el Sudamericano que se disputo en Colombia, con un triunfo sobre Paraguay.

El cuerpo técnico nacional reservó a 51 jugadores. La FIFA permite mantener en esa condición hasta a 55 deportistas para este tipo de competencias.

Martín Jiménez, en el duelo entre Chile y Paraguay (Foto: Comunicaciones FFCH)

Seis arqueros, 18 defensas, 19 volantes y ocho delanteros forman parte de la nómina. La lista final debe reducirse a 21 jugadores.

La nómina es la siguiente:

Arqueros

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

Santiago Tapia Plá – Colo-Colo

Vicente Armijo – Unión Española

Franco Mancilla – Universidad de Chile

Excequiel Bustamante – Everton de Viña del Mar

Cristóbal del Rio – Universidad Católica

Defensas

Bruno Torres – Colo-Colo

Jaime Poblete – UDEC

Francisco Daza – Universidad Católica

Ricardo Guzmán – O´Higgins de Rancagua

Alonso Olguín – Colo-Colo

Joaquín Beausejour – Unión Española

Lucas López – Curicó Unido

Martín Jiménez – Audax Italiano

Matías Orellana – Colo-Colo

José Salas – Universidad Católica

Matías Vergara – Universidad de Chile

Vicente Guzmán – Ñublense

Benjamín Garcés – Universidad de Chile

Ángelo Riquelme – O´Higgins de Rancagua

Benjamín Díaz – Universidad de Chile

Joaquín Meneses – Universidad Católica

Maximiliano Lira – O´Higgins de Rancagua

Gabriel Rodríguez – Universidad Católica

Mediocampistas

Nicolás Pérez – Deportes Temuco

Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE.UU)

Sebastián Vargas – Santiago Wanderers

Vicente Lehue – Palestino

Matías Paris – O´Higgins de Rancagua

Diego Molina – Santiago Wanderers

Joaquín Muñoz – O´Higgins de Rancagua

Cristián Díaz – Colo-Colo

Mathias Contreras – Universidad Católica

Máximo Zúñiga – O´Higgins de Rancagua

Vicente Martínez – Colo-Colo

Yastin Navarro – Cobreloa

Andher González – Universidad de Chile

Máximo Espínola – Magallanes

Byron Barrera – Deportes Iquique

Ian Alegría – Palestino

Jhon Cortés – Universidad de Chile

Gedeón Díaz – Colo-Colo

Sebastián Melgarejo – Huachipato

Delanteros

Zidane Yáñez – New York City (EE.UU)

Yastin Cuevas – Colo-Colo

Amaro Pérez – Universidad Católica

Albert Gómez – Palestino

Tomás Ovando – Unión Española

Javier Gutiérrez – O´Higgins de Rancagua

David Guzmán – Universidad de Chile

Máximo Oyarzún – Colo-Colo