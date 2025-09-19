La Sub 17 entrega la lista larga para el Mundial de Qatar
Sebastián Miranda reserva a 51 jugadores para el torneo planetario.
La Selección Sub 17 comienza la recta final para la disputa del Mundial de la categoría, que se realizará en Qatar. Sebastián Miranda, el técnico del combinado, dio a conocer la lista provisional de jugadores reservados para el certamen planetario que se realizará en noviembre.
La Roja forma parte del grupo K. Debutará ante Francia, el 5 de noviembre. Su participación en la primera fase continuará con el duelo ante Uganda, tres días después y culminará el 11 de noviembre, frente a Canadá. De la cosecha en esos encuentros dependerá la eventual clasificación a la siguiente ronda.
El combinado nacional selló la clasificación en abril, en el Sudamericano que se disputo en Colombia, con un triunfo sobre Paraguay.
El cuerpo técnico nacional reservó a 51 jugadores. La FIFA permite mantener en esa condición hasta a 55 deportistas para este tipo de competencias.
Seis arqueros, 18 defensas, 19 volantes y ocho delanteros forman parte de la nómina. La lista final debe reducirse a 21 jugadores.
La nómina es la siguiente:
Arqueros
Vicente Villegas – Coquimbo Unido
Santiago Tapia Plá – Colo-Colo
Vicente Armijo – Unión Española
Franco Mancilla – Universidad de Chile
Excequiel Bustamante – Everton de Viña del Mar
Cristóbal del Rio – Universidad Católica
Defensas
Bruno Torres – Colo-Colo
Jaime Poblete – UDEC
Francisco Daza – Universidad Católica
Ricardo Guzmán – O´Higgins de Rancagua
Alonso Olguín – Colo-Colo
Joaquín Beausejour – Unión Española
Lucas López – Curicó Unido
Martín Jiménez – Audax Italiano
Matías Orellana – Colo-Colo
José Salas – Universidad Católica
Matías Vergara – Universidad de Chile
Vicente Guzmán – Ñublense
Benjamín Garcés – Universidad de Chile
Ángelo Riquelme – O´Higgins de Rancagua
Benjamín Díaz – Universidad de Chile
Joaquín Meneses – Universidad Católica
Maximiliano Lira – O´Higgins de Rancagua
Gabriel Rodríguez – Universidad Católica
Mediocampistas
Nicolás Pérez – Deportes Temuco
Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE.UU)
Sebastián Vargas – Santiago Wanderers
Vicente Lehue – Palestino
Matías Paris – O´Higgins de Rancagua
Diego Molina – Santiago Wanderers
Joaquín Muñoz – O´Higgins de Rancagua
Cristián Díaz – Colo-Colo
Mathias Contreras – Universidad Católica
Máximo Zúñiga – O´Higgins de Rancagua
Vicente Martínez – Colo-Colo
Yastin Navarro – Cobreloa
Andher González – Universidad de Chile
Máximo Espínola – Magallanes
Byron Barrera – Deportes Iquique
Ian Alegría – Palestino
Jhon Cortés – Universidad de Chile
Gedeón Díaz – Colo-Colo
Sebastián Melgarejo – Huachipato
Delanteros
Zidane Yáñez – New York City (EE.UU)
Yastin Cuevas – Colo-Colo
Amaro Pérez – Universidad Católica
Albert Gómez – Palestino
Tomás Ovando – Unión Española
Javier Gutiérrez – O´Higgins de Rancagua
David Guzmán – Universidad de Chile
Máximo Oyarzún – Colo-Colo
