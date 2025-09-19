La Sub 17 entrega la lista larga para el Mundial de Qatar

SUSCRÍBETE
Sebastián Miranda reserva a 51 jugadores para el torneo planetario.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Yastin Cuevas es una de las figuras de la Sub 17 (Foto: Comunicaciones FFCH)

La Selección Sub 17 comienza la recta final para la disputa del Mundial de la categoría, que se realizará en Qatar. Sebastián Miranda, el técnico del combinado, dio a conocer la lista provisional de jugadores reservados para el certamen planetario que se realizará en noviembre.

La Roja forma parte del grupo K. Debutará ante Francia, el 5 de noviembre. Su participación en la primera fase continuará con el duelo ante Uganda, tres días después y culminará el 11 de noviembre, frente a Canadá. De la cosecha en esos encuentros dependerá la eventual clasificación a la siguiente ronda.

El combinado nacional selló la clasificación en abril, en el Sudamericano que se disputo en Colombia, con un triunfo sobre Paraguay.

El cuerpo técnico nacional reservó a 51 jugadores. La FIFA permite mantener en esa condición hasta a 55 deportistas para este tipo de competencias.

Martín Jiménez, en el duelo entre Chile y Paraguay (Foto: Comunicaciones FFCH)

Seis arqueros, 18 defensas, 19 volantes y ocho delanteros forman parte de la nómina. La lista final debe reducirse a 21 jugadores.

La nómina es la siguiente:

Arqueros

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

Santiago Tapia Plá – Colo-Colo

Vicente Armijo – Unión Española

Franco Mancilla – Universidad de Chile

Excequiel Bustamante – Everton de Viña del Mar

Cristóbal del Rio – Universidad Católica

Defensas

Bruno Torres – Colo-Colo

Jaime Poblete – UDEC

Francisco Daza – Universidad Católica

Ricardo Guzmán – O´Higgins de Rancagua

Alonso Olguín – Colo-Colo

Joaquín Beausejour – Unión Española

Lucas López – Curicó Unido

Martín Jiménez – Audax Italiano

Matías Orellana – Colo-Colo

José Salas – Universidad Católica

Matías Vergara – Universidad de Chile

Vicente Guzmán – Ñublense

Benjamín Garcés – Universidad de Chile

Ángelo Riquelme – O´Higgins de Rancagua

Benjamín Díaz – Universidad de Chile

Joaquín Meneses – Universidad Católica

Maximiliano Lira – O´Higgins de Rancagua

Gabriel Rodríguez – Universidad Católica

Mediocampistas

Nicolás Pérez – Deportes Temuco

Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE.UU)

Sebastián Vargas – Santiago Wanderers

Vicente Lehue – Palestino

Matías Paris – O´Higgins de Rancagua

Diego Molina – Santiago Wanderers

Joaquín Muñoz – O´Higgins de Rancagua

Cristián Díaz – Colo-Colo

Mathias Contreras – Universidad Católica

Máximo Zúñiga – O´Higgins de Rancagua

Vicente Martínez – Colo-Colo

Yastin Navarro – Cobreloa

Andher González – Universidad de Chile

Máximo Espínola – Magallanes

Byron Barrera – Deportes Iquique

Ian Alegría – Palestino

Jhon Cortés – Universidad de Chile

Gedeón Díaz – Colo-Colo

Sebastián Melgarejo – Huachipato

Delanteros

Zidane Yáñez – New York City (EE.UU)

Yastin Cuevas – Colo-Colo

Amaro Pérez – Universidad Católica

Albert Gómez – Palestino

Tomás Ovando – Unión Española

Javier Gutiérrez – O´Higgins de Rancagua

David Guzmán – Universidad de Chile

Máximo Oyarzún – Colo-Colo

COMENTARIOS

