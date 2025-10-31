La batalla campal entre jugadores de la U y Lanús tras la polémica semifinal de Copa Sudamericana.

La U fue eliminada de la Copa Sudamericana en una polémica jornada. El 1-0 que selló la clasificación de Lanús derivó en un cierre caótico: empujones, gritos, jugadores cara a cara y un pleito que obligó a la intervención de cuerpos técnicos y árbitros. Universidad de Chile, ya abatida por la eliminación, dejó la cancha con impotencia.

Cuando el silbato final sonó, se encendió el conflicto. Entre reclamos al juez venezolano Alexis Herrera, cruces verbales y manotazos, el epílogo terminó siendo un reflejo de una noche, áspera y definida más por el VAR que por el juego. La U vuelve a quedarse en la antesala de una final continental.

Nicolás Guerra, Leandro Ferrándiz y Rodrigo Contreras fueron los más descontrolados al cierre. Fueron contenidos por sus compañeros.

El cuadro laico celebró un gol de Felipe Salomoni en el inicio del complemento, hasta que el videoarbitraje intervino para detectar una posición adelantada previa de Lucas Di Yorio. La polémica subió de tono diez minutos más tarde, cuando Rodrigo Castillo marcó el tanto granate en una jugada que nació con una mano de Eduardo Salvio. La revisión se extendió, el banco azul protestó con vehemencia, pero Herrera mantuvo la sentencia y dio como válido el tanto. El descontrol comenzó ahí y se manifestó al cierre.