Quién es Alexis Herrera, el polémico árbitro que validó el gol de Lanús ante la U en la Copa Sudamericana.

No es un desconocido para el fútbol sudamericano. Tampoco para las polémicas. Alexis Herrera vuelve a quedar bajo la lupa. Su actuación de este jueves, en la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana entre Lanús y Universidad de Chile, lo coloca nuevamente en el centro de la controversia.

El árbitro venezolano, de 35 años, validó el gol del cuadro argentino pese a una mano evidente de Eduardo Salvio en el inicio de la jugada. Un hecho que condicionó la serie y provocó la indignación azul. Lo difícil de entender es que minutos antes había anulado un tanto similar, también con ayuda del VAR, por un fuera de juego de Lucas Di Yorio. En la primera mitad había anulado un tanto del elenco transandino. El silbante fue muy asistido por el video arbitraje.

¡¡ES EL JUGADOR DE LA SERIE!! ¡¡Rodrigo Castillo pintó a Castellón y definió para el 1-0 de Lanús sobre U. de Chile!!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2L0Qge9C79 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

El llanero, juez FIFA desde 2017, carga con una reputación clara. Es considerado severo. Sus números lo explican. En 252 partidos oficiales registra la increíble cifra de 1.130 tarjetas amarillas, 30 expulsiones directas y 71 penales cobrados. Números que lo instalan como uno de los jueces más estrictos del continente. Un protagonista recurrente.

Pese a su historia, la Conmebol y el organismo rector del fútbol planetario confían en él. Herrera dirigió la Copa América 2019, el Mundial Sub 20 de Polonia y el Sudamericano Sub 20 de Chile. Su ascenso dentro del referato fue rápido. Pero su nombre también se asocia a reclamos públicos.

Nicolás Córdova, en el preolímpico Sub 23 disputado en Venezuela, fue categórico tras un polémico penal pitado contra la Roja: “Si digo lo que pienso del arbitraje me pueden sancionar”, lanzó entonces el DT. Chile no puede presumir un buen registro con él: solo una victoria en 12 encuentros dirigidos a equipos nacionales o la Selección.