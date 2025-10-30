“¡El que no salta es traidor!”: el duro recibimiento de la hinchada de Lanús a los jugadores de la U

En Argentina no olvidan la última visita de Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. La serie de octavos de final, ante Independiente, se cerró con bochornosos incidentes en Avellaneda que dejó un saldo de varios hinchas azules heridos, el partido terminado y al equipo transandino eliminado del torneo.

Justamente, muy cerca de Lanús, en el sur de Buenos Aires. En ese escenario, la parcialidad local recordó aquellos incidentes para recibir al equipo chileno en La Fortaleza.

Hostilidades que se hicieron evidentes desde, incluso, antes del comienzo del partido. Cuando el visitante saltó a la cancha del cuadro granate, la parcialidad del granate no dudó en agredir verbalmente a los dirigidos de Gustavo Álvarez.

Un coro de más de 20 mil simpatizantes, al unísono, que dedicaron encendidos cánticos en contra de los atletas universitarios. “¡El que no salta es traidor!”, se escuchó fuerte en las graderías del estadio Ciudad de Lanús.

Hostigamiento que, de acuerdo con el reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol, bien podría traer consigo un duro castigo para el club argentino. Sanción que solo se podría cumplir la próxima temporada, ya que si los granates avanzan deberán disputar la final en Asunción, la capital de Paraguay.

El recibimiento