El particular análisis de Michael Clark tras la eliminación de la U y la polémica con la ANFP: “A la FIFA, nomás”

Más sereno que de costumbre se le vio a Michael Clark tras la eliminación y el cuestionable arbitraje del venezolano Alexis Herrera. El presidente de Azul Azul abordó la polémica con la ANFP, con bastante resignación. “Yo creo que quizás hubiéramos llegado con algunos días más libres, podríamos haber tenido más chispa, pero ya está; ya se jugó, ya se perdió, a la FIFA nomás y ahora mirar para adelante”, apuntó el timonel.

El dirigente lamentó la ausencia de Lucas Assadi, lesionado en el Clásico Universitario. “Es un jugador importantísimo, Lucas, la gente lo quiere mucho, es distinto, encarador. Para estos partidos hubiera estado perfecto, no pudo. Está roto Lucas, tiene para harto tiempo. Si ahora hubiéramos no ganado o hubiéramos perdido teniendo a Lucas, quién sabe”, reflexionó.

Posteriormente se refirió al hecho de quedar a las puertas de la final. “Hemos hecho una muy linda copa, estábamos ilusionados. Quedamos a un paso de la final, una final que tenía mucho morbo. Hoy día la verdad, en el deporte uno gana, otro pierde. Y hoy día no pudimos ganar”, afirmó.

En cuanto al arbitraje, fue bastante ponderado con el mediocre desempeño de Herrera. “Yo efectivamente creo que el arbitraje no fue bueno. En mi opinión era más que amarilla al principio del partido (la patada contra Altamirano) y después en la mano creo que es bastante cobrable. El arbitro decidió que no y bueno, está en su derecho”, afirmó.

Incluso, destacó la decisión en los tantos que no cobró. “Yo creo que los dos goles estaban offside, los dos goles están bien anulados. Pues nada, así que nos vamos muy muy tristes. Pero como hablaba recién, si nos vamos tristes, también nos vamos muy orgullosos”, expresó.

Sobre el juego, el presidente valoró la campaña. “Yo creo que este equipo la verdad es que siempre se plantó en todos los partidos, compitió, lo hizo de muy buena manera. Quizás en un partido por ahí no estemos tan bien, pero siempre jugamos de igual a igual, siempre tuvimos chances de ganar. Se hizo una linda copa, yo creo que se dejó una muy buena imagen”, sentenció.

También abordó las palabras de Gustavo Álvarez, quien manifestó que su compromiso llega hasta fin de año. “A ver, con Gustavo lo hemos dicho, él tiene un contrato vigente. Hoy día nosotros quedamos fuera de Copa, pero estamos jugando cosas muy importantes, quedan un par de fechas todavía en el Campeonato, que son muy importantes”, indicó.

“Y le hemos dicho, vamos a evaluar a fin de año, como siempre hemos evaluado, como lo hablamos todos, y lleguen al minuto, todavía quedan cosas muy importantes”, añadió.

“En el campeonato nosotros nos jugamos como un club, cosas muy importantes. Y lo dijo Manuel (Mayo) hace un tiempo atrás. En este club estamos todos en evaluación siempre. Y cuando se acabe el campeonato nos vamos a sentar a planificar el año que viene y ahí se va a tomar decisión. Pero él tiene el contrato vigente. La idea de Azul a Azul es que él mantenga su contrato”, cerró.

“Él tiene el contrato, pero como siempre, a fin de año siempre se evalúa todo. Y creemos que es lo mejor para el club, para él, para los jugadores. Y vamos a tomar decisión. Todavía queda la parte final del campeonato muy importante y el foco es ese, no otro”, remató.