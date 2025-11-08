Tabla de posiciones: revisa cómo quedó Chile en el Grupo K del Mundial Sub 17 tras el empate contra Uganda
La Roja sumó su primer punto en la competencia después de igualar 1-1 contra los africanos.
Un amargo resultado obtuvo la Selección Chilena Sub 17 en el Mundial de Qatar 2025. Por la segunda fecha de la fase de grupos, la Roja a cargo de Sebastián Miranda acabó igualando 1-1.
La escuadra nacional consiguió ponerse en ventaja en el final del primer tiempo gracias a un cabezazo de Bruno Torres en plena área chica, anticipándose a la salida del guardameta rival.
Sin embargo, en el tercer minuto de tiempo adicional del complemento, Uganda encontró la igualdad 1-1 en los pies de Derick Ssozis.
Con este resultado tanto el conjunto sudamericano como los africanos consiguieron su primer punto en la Copa del Mundo.
Además, este sábado se enfrentaron Francia y Canadá en el otro duelo del Grupo K el que acabó con un empate sin goles.
De esta manera, la zona es dominada por Francia con cuatro puntos y una diferencia de goles de +2. En el segundo puesto se queda Canadá, también con cuatro unidades, pero con una diferencia de goles de +1.
Tercero aparece Uganda con un punto y -1 entre los tantos anotados y recibidos, dejando a la Roja en el cuarto lugar con un punto y -2 en el balance goleador.
|Equipo
|Puntos
|Diferencia de goles
|Francia
|4
|2
|Canadá
|4
|1
|Uganda
|1
|-1
|Chile
|1
|-2
De esta manera, Chile deberá darlo todo para derribar a Canadá este martes en la tercera fecha de la fase de grupos para intentar escalar al segundo lugar y obtener la clasificación directa, o bien quedar posicionado como uno de los ocho mejores terceros de la competencia.
Así se juega la última fecha del Grupo K
Martes 11 de noviembre
- 09.30 Chile vs. Canadá
- 09.30 Uganda vs. Francia
