Tabla de posiciones: revisa cómo quedó Chile en el Grupo K del Mundial Sub 17 tras el empate contra Uganda

Un amargo resultado obtuvo la Selección Chilena Sub 17 en el Mundial de Qatar 2025. Por la segunda fecha de la fase de grupos, la Roja a cargo de Sebastián Miranda acabó igualando 1-1.

La escuadra nacional consiguió ponerse en ventaja en el final del primer tiempo gracias a un cabezazo de Bruno Torres en plena área chica, anticipándose a la salida del guardameta rival.

Sin embargo, en el tercer minuto de tiempo adicional del complemento, Uganda encontró la igualdad 1-1 en los pies de Derick Ssozis.

Con este resultado tanto el conjunto sudamericano como los africanos consiguieron su primer punto en la Copa del Mundo.

Además, este sábado se enfrentaron Francia y Canadá en el otro duelo del Grupo K el que acabó con un empate sin goles.

De esta manera, la zona es dominada por Francia con cuatro puntos y una diferencia de goles de +2. En el segundo puesto se queda Canadá, también con cuatro unidades, pero con una diferencia de goles de +1.

Tercero aparece Uganda con un punto y -1 entre los tantos anotados y recibidos, dejando a la Roja en el cuarto lugar con un punto y -2 en el balance goleador.

Equipo Puntos Diferencia de goles Francia 4 2 Canadá 4 1 Uganda 1 -1 Chile 1 -2

De esta manera, Chile deberá darlo todo para derribar a Canadá este martes en la tercera fecha de la fase de grupos para intentar escalar al segundo lugar y obtener la clasificación directa, o bien quedar posicionado como uno de los ocho mejores terceros de la competencia.

Así se juega la última fecha del Grupo K

Martes 11 de noviembre