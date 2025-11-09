¿Error de cálculo o falta? La polémica que tiene a Paulo Díaz como protagonista en el Superclásico entre Boca y River

Boca Juniors y River Plate animan un Superclásico del fútbol argentino que es crucial para las aspiraciones de ambas escuadras. Ambos necesitan la victoria para clasificar a la Copa Libertadores, aunque los xeneizes dieron el primer golpe, en un tanto que tuvo a Paulo Díaz como protagonista.

El chileno fue titular en el equipo millonario, mientras que Carlos Palacios fue desde el arranque en el local.

Ayrton Costa envió un largo lanzamiento desde su sector. Díaz salió a buscar la pelota muy lejos de su zona, casi en la mitad de la cancha. Fue a chocar con Milton Giménez y falló en el cálculo al intentar cabecear, dejando pasar la pelota. Posterior a eso vino el tanto de Exequiel Zeballos. El atacante le ganó el mano a mano a Rivero y sacó un remate que contuvo Armani. Capturó el rebote y selló la apertura de la cuenta.

La jugada en cuestión desató una serie de reacciones. Mientras se desató la algarabía en el plantel de Boca Juniors y en toda La Bombonera, en River Plate pidieron una falta. Los millonarios aseguraron que el ariete cometió una infracción al cargar por detrás al chileno.

No obstante, pese a las quejas del elenco visitante, el gol fue validado y el xeneize se fue en ventaja a los vestuarios.

¡¡¡LOCURA DEL CHANGO EN LA BOMBONERA!!! ZEBALLOS PUSO EL 1-0 DE BOCA CONTRA RIVER EN LA BOMBONERA EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025

