El enigmático mensaje de Lionel Messi en su retorno al Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme”. . Por @leomessi

Lionel Messi retornó a Barcelona. El astro transandino visitó el Camp Nou, que está en plenas obras de refacción, y dejó un mensaje prometiendo volver. “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma”, parte señalando la Pulga en un escrito que publicó en su cuenta de Instagram.

“Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, complementó.

El rosarino, hoy en el Inter Miami, volvió al reducto blaugrana luego de cuatro años. Tras una tormentosa salida al final de la temporada 2020-21, Messi pasó al PSG. Luego a la MLS, donde juega actualmente. Es, a todas luces, el máximo ídolo del Barcelona, donde jugó 778 partidos y anotó 672 goles.

En su etapa en España, el transandino sumó 35 títulos. Estos incluyen diez Ligas de España, siete Copas del Rey, cuatro Champions League, ocho Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.

Tres días antes de la visita de Messi, el Barcelona abrió las puertas del Camp Nou a un entrenamiento abierto. En esa instancia, Joan Laporta, el presidente de la institución, anunció que le gustaría armar un encuentro de homenaje al argentino.

“Sería una bonita forma de inaugurar el estadio con 105.000 espectadores. Dependerá de que Leo quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente”, manifestó.

A través de su cuenta oficial de X, el Barcelona también celebró la visita. “Siempre bienvenido a tu casa, Leo”, escribieron.

Luego, el timonel habló de los plazos que manejan para la reapertura definitiva del estadio. “Es el sueño colectivo del barcelonismo (volver al Camp Nou). Todavía queda un año para que esté acabado sin la cubierta. Los jugadores estaban impresionados, como todos nosotros. Se me han escapado algunas lágrimas. Es como un retorno al futuro. Lo miras y te acuerdas de tu padre, tu abuelo. Disfrutaremos del presente y construimos el futuro”, dijo.

“Estamos trabajando para a partir de que tengamos la 1B, hacer un partido oficial. Si nos la dan la semana que viene, se podría hacer contra el Athletic Club. Si lo dice el señor Santelles, responsable de l’Espai Barça, es porque ponemos fechas para que la gente no se relaje. La presión también la trasladamos fuera del campo para que se cumplan los objetivos. Hoy era un día de alegría, un retorno al futuro pensando en los momentos míticos del pasado. Tendremos momentos míticos en el presente y es legado que dejaremos a las generaciones que crecerán en este Spotify Camp Nou que será el mejor del mundo”, añadió.