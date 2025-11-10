OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    El Deportivo

    El enigmático mensaje de Lionel Messi en su retorno al Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme”

    El argentino visitó el renovado reducto del Barcelona y prometió retornar.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El enigmático mensaje de Lionel Messi en su retorno al Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme”. . Por @leomessi

    Lionel Messi retornó a Barcelona. El astro transandino visitó el Camp Nou, que está en plenas obras de refacción, y dejó un mensaje prometiendo volver. “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma”, parte señalando la Pulga en un escrito que publicó en su cuenta de Instagram.

    “Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, complementó.

    El rosarino, hoy en el Inter Miami, volvió al reducto blaugrana luego de cuatro años. Tras una tormentosa salida al final de la temporada 2020-21, Messi pasó al PSG. Luego a la MLS, donde juega actualmente. Es, a todas luces, el máximo ídolo del Barcelona, donde jugó 778 partidos y anotó 672 goles.

    En su etapa en España, el transandino sumó 35 títulos. Estos incluyen diez Ligas de España, siete Copas del Rey, cuatro Champions League, ocho Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.

    Tres días antes de la visita de Messi, el Barcelona abrió las puertas del Camp Nou a un entrenamiento abierto. En esa instancia, Joan Laporta, el presidente de la institución, anunció que le gustaría armar un encuentro de homenaje al argentino.

    “Sería una bonita forma de inaugurar el estadio con 105.000 espectadores. Dependerá de que Leo quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente”, manifestó.

    A través de su cuenta oficial de X, el Barcelona también celebró la visita. “Siempre bienvenido a tu casa, Leo”, escribieron.

    Luego, el timonel habló de los plazos que manejan para la reapertura definitiva del estadio. “Es el sueño colectivo del barcelonismo (volver al Camp Nou). Todavía queda un año para que esté acabado sin la cubierta. Los jugadores estaban impresionados, como todos nosotros. Se me han escapado algunas lágrimas. Es como un retorno al futuro. Lo miras y te acuerdas de tu padre, tu abuelo. Disfrutaremos del presente y construimos el futuro”, dijo.

    “Estamos trabajando para a partir de que tengamos la 1B, hacer un partido oficial. Si nos la dan la semana que viene, se podría hacer contra el Athletic Club. Si lo dice el señor Santelles, responsable de l’Espai Barça, es porque ponemos fechas para que la gente no se relaje. La presión también la trasladamos fuera del campo para que se cumplan los objetivos. Hoy era un día de alegría, un retorno al futuro pensando en los momentos míticos del pasado. Tendremos momentos míticos en el presente y es legado que dejaremos a las generaciones que crecerán en este Spotify Camp Nou que será el mejor del mundo”, añadió.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLionel MessiBarcelonaCamp Nou

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La fuerte presión de Kaiser y Matthei para alinear a la derecha a favor de la acusación al juez Ulloa

    Metro de Santiago será gratuito para las elecciones presidenciales y reforzarán el transporte público en todo el país

    El plan de segunda vuelta de Jara que Darío Quiroga compartió con la Democracia Cristiana

    “La ausencia del Estado se traduce en impunidad y muerte”: tres alcaldes oficialistas piden al gobierno tomar medidas ante inseguridad

    Mario Marcel sigue los pasos de Carolina Tohá y reaparece para respaldar a una candidata al Congreso

    El balance de Roberto Parra, director del festival Fauna Primavera: “Quedan cosas por seguir mejorando”

    Lo más leído

    1.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    2.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    3.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    4.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    5.
    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    Confirman fechas y montos de la próxima postulación al Subsidio Eléctrico

    Confirman fechas y montos de la próxima postulación al Subsidio Eléctrico

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Canadá por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Canadá por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

    La fuerte presión de Kaiser y Matthei para alinear a la derecha a favor de la acusación al juez Ulloa
    Chile

    La fuerte presión de Kaiser y Matthei para alinear a la derecha a favor de la acusación al juez Ulloa

    Confirman fechas y montos de la próxima postulación al Subsidio Eléctrico

    Metro de Santiago será gratuito para las elecciones presidenciales y reforzarán el transporte público en todo el país

    Lo que ofrecieron SQM y Codelco para lograr la autorización en China: un suministro mínimo anual de litio por 10 años
    Negocios

    Lo que ofrecieron SQM y Codelco para lograr la autorización en China: un suministro mínimo anual de litio por 10 años

    Mercado aplaude aprobación de China a pacto Codelco-SQM y acción salta a máximos de un año y medio

    ¿Educar o administrar el fracaso?

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal
    Tendencias

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Con el descenso al acecho: Unión Española anuncia a un histórico como reemplazante de Miguel Ramírez
    El Deportivo

    Con el descenso al acecho: Unión Española anuncia a un histórico como reemplazante de Miguel Ramírez

    Las “finales” por las copas y el descenso que animarán el infartante desenlace de la Liga de Primera

    La calculadora de la Sub 17: ¿Qué resultados le sirven a la Roja para clasificar a la siguiente fase del Mundial?

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años
    Finde

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    El balance de Roberto Parra, director del festival Fauna Primavera: “Quedan cosas por seguir mejorando”
    Cultura y entretención

    El balance de Roberto Parra, director del festival Fauna Primavera: “Quedan cosas por seguir mejorando”

    Dua Lipa llega hoy a Chile y suma a Princesa Alba como invitada especial de sus shows

    La intensa agenda de Pedro Fontaine, uno de los actores chilenos más versátiles del momento

    La Fiscalía de Israel pide permiso judicial para confiscar las 50 barcas usadas por la flotilla a Gaza
    Mundo

    La Fiscalía de Israel pide permiso judicial para confiscar las 50 barcas usadas por la flotilla a Gaza

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile

    Justicia francesa concede la libertad condicional al expresidente Sarkozy

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?
    Paula

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM