Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la caída de Limache y el triunfo de Everton a Cobresal

Se cerró la fecha 27 de la Liga de Primera con resultados importantes. El Campeonato Nacional está en fases decisivas y la tabla se mueve, arriba y abajo.

La jornada se terminó con el triunfazo de Everton sobre Cobresal, en calidad de visitante. Los ruleteros estaban urgidos por sumar, en el afán de escapar del descenso, y lograron una victoria fundamental por 2-1 en el campamento minero de El Salvador.

Alan Medina, en los 15′, y Julián Alfaro, en los 39′, instalaron la ventaja para los viñamarinos en el primer tiempo. En el complemento, la visita aguantó con uno menos, por la expulsión de Medina. En ese sentido, se erigió la figura de Nacho González, el mejor de la noche. El descuento albinaranja fue de Cristopher Barrera, en los 84′.

Con esto, Everton toma aire. Aparece en la 13ª posición de la tabla con 26 puntos, alejándose cuatro unidades de Deportes Limache, que perdió 4-3 con Universidad de Chile. Los tomateros jugaron uno de los mejores partidos del torneo, en Santa Laura. Se pusieron 2-0 arriba antes de los 15′, y lograron estar 3-3 en el segundo tiempo, pero terminaron cayendo ante los azules.

La derrota de Cobresal le viene bien a Colo Colo, en su objetivo de alcanzar la Copa Sudamericana. También fue un buen resultado para el Cacique la caída de Audax Italiano con Huachipato, en Talcahuano.

Liga de Primera / Fecha 27

U. La Calera 1-2 Iquique

La Serena 0-1 U. Católica

Unión Española 1-2 Colo Colo

Palestino 1-2 Coquimbo Unido

O’Higgins 4-2 Ñublense

Huachipato 2-1 Audax Italiano

U. de Chile 4-3 Limache

Cobresal 1-2 Everton

Así está la tabla de posiciones del torneo:

Próxima fecha (28º)

Colo Colo - U. La Calera

U. Católica - Palestino

Iquique - Cobresal

Coquimbo Unido - La Serena

Limache - Unión Española

Audax Italiano - Everton

O’Higgins - U. de Chile

Ñublense - Huachipato