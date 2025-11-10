OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la caída de Limache y el triunfo de Everton a Cobresal

    Los ruleteros ganaron en El Salvador y toman aire en la pelea por la permanencia, más aún con la derrota de los tomateros ante la U. Por cierto, el tropiezo de los mineros le sirve a Colo Colo pensando en las copas.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Everton venció como visitante a Cobresal. Foto: Photosport.

    Se cerró la fecha 27 de la Liga de Primera con resultados importantes. El Campeonato Nacional está en fases decisivas y la tabla se mueve, arriba y abajo.

    La jornada se terminó con el triunfazo de Everton sobre Cobresal, en calidad de visitante. Los ruleteros estaban urgidos por sumar, en el afán de escapar del descenso, y lograron una victoria fundamental por 2-1 en el campamento minero de El Salvador.

    Alan Medina, en los 15′, y Julián Alfaro, en los 39′, instalaron la ventaja para los viñamarinos en el primer tiempo. En el complemento, la visita aguantó con uno menos, por la expulsión de Medina. En ese sentido, se erigió la figura de Nacho González, el mejor de la noche. El descuento albinaranja fue de Cristopher Barrera, en los 84′.

    Con esto, Everton toma aire. Aparece en la 13ª posición de la tabla con 26 puntos, alejándose cuatro unidades de Deportes Limache, que perdió 4-3 con Universidad de Chile. Los tomateros jugaron uno de los mejores partidos del torneo, en Santa Laura. Se pusieron 2-0 arriba antes de los 15′, y lograron estar 3-3 en el segundo tiempo, pero terminaron cayendo ante los azules.

    La derrota de Cobresal le viene bien a Colo Colo, en su objetivo de alcanzar la Copa Sudamericana. También fue un buen resultado para el Cacique la caída de Audax Italiano con Huachipato, en Talcahuano.

    Liga de Primera / Fecha 27

    U. La Calera 1-2 Iquique

    La Serena 0-1 U. Católica

    Unión Española 1-2 Colo Colo

    Palestino 1-2 Coquimbo Unido

    O’Higgins 4-2 Ñublense

    Huachipato 2-1 Audax Italiano

    U. de Chile 4-3 Limache

    Cobresal 1-2 Everton

    Así está la tabla de posiciones del torneo:

    Próxima fecha (28º)

    Colo Colo - U. La Calera

    U. Católica - Palestino

    Iquique - Cobresal

    Coquimbo Unido - La Serena

    Limache - Unión Española

    Audax Italiano - Everton

    O’Higgins - U. de Chile

    Ñublense - Huachipato

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalLiga de PrimeraDeportes LimacheLa UEvertonCobresalChile 2DescensoTabla de posicionesPrimera División

    COMENTARIOS

